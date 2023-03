Bayern - PSG 0:0. Hosté nepotrestali zaváhání Sommera, v půli se tak hraje bez branek

PSG stojí před velmi složitou výzvou. Z domácího hřiště totiž určitě chtělo vybojovat lepší výsledek, nicméně i s porážkou 0:1 není vše ztraceno. Za zmínku určitě stojí první zápas čtvrtfinále v roce 2021, kdy PSG v Mnichově vyhrálo 3:2. Pařížané by se tak hodil podobně dobrý vstup do utkání jako před dvěma lety, neboť už ve 28. minutě to bylo 2:0.