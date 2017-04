Bolest, panika, nejistota. Nejdelších 15 minut v životě, komentuje Bartra bombový útok

před 2 hodinami

"Cítil jsem bolest, paniku a nejistotu, protože jsem nevěděl, co se děje a jak dlouho to bude trvat. Bylo to nejdelších patnáct minut v životě," napsal obránce Marc Bartra z Dortmundu na twiiteru.

Berlín - Za nejdelších a nejtěžších patnáct minut v životě označil obránce Marc Bartra z Dortmundu úterní bombový útok na autobus fotbalistů německého celku. Šestadvacetiletý Španěl při něm jako jediný člen týmu utrpěl zranění a v nemocnici se podrobil operaci zlomené ruky.

Autobus cestou na domácí čtvrtfinále Ligy mistrů s Monakem poškodily tři exploze a vedle Barty byl zraněn ještě policista, který na motocyklu doprovázel německý tým při cestě na stadion. Utkání bylo kvůli útoku přeloženo na středu, kdy Borussia prohrála 2:3.

"Cítil jsem bolest, paniku a nejistotu, protože jsem nevěděl, co se děje a jak dlouho to bude trvat. Bylo to nejdelších patnáct minut v životě," napsal obránce na twitteru. "Šok už pomalu ustupuje a místo něj mám obrovskou touhu žít, bojovat, pracovat, smát se, milovat, věřit, hrát, trénovat, užívat si rodiny, přátel, bránit a před každým zápasem cítit trávu," dodal.

K fotbalu by se měl Bartra vrátit zhruba za měsíc. "Víte, co cítím, když se podívám na moje zraněné a oteklé zápěstí? Pýchu, protože si přitom vždycky řeknu, že to je jediná bolest, kterou se jim podařilo nám způsobit," prohlásil bývalý obránce Barcelony.

