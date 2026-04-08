Barcelona dostala v Lize mistrů tvrdou ránu. Pařížané pokračují v ničení Anglie

Poslední vítěz Ligy mistrů Paris St. Germain zdolal v prvním čtvrtfinále Liverpool 2:0 a jako jediný využil v úvodních zápasech výhodu domácího prostředí. Barcelona v deseti prohrála doma španělský duel s Atléticem Madrid 0:2. Odvety jsou na programu příští úterý.
Za poslední dva roky žádný anglický klub ještě na svěřence Luise Enriqueho v Lize mistrů nenašel recept. Zuby si na nich postupně vylámaly Manchester City, Aston Villa, Arsenal, Tottenham a naposledy v osmifinále Chelsea, která inkasovala celkem osm branek. I Liverpool má loňskou zkušenost, kdy s PSG vypadl na penalty.
Od začátku se hrálo hlavně na branku hostů. Už v 11. minutě vypálil Doué z rohu šestnáctky a tečovaný míč skončil přesně pod břevnem. Pro dvacetiletou vycházející hvězdu to byl už pátý gól v tomto ročníku Ligy mistrů. Po půlhodině nebezpečně vypálil gruzínský útočník Kvaracchelija, ale krajana v brance Mamardašviliho nezaskočil. A gólman si poradil i s další velkou šancí Douého i pokusem Dembélého.
Po změně stran se obraz hry nezměnil. Dembélé v nadějné pozici ještě přestřelil, ale Kvaracchelija další gruzínský souboj vyhrál. Obešel i gólmana a vstřelil osmý gól v soutěži. Španělský rozhodčí Sánchez pak nařídil proti Liverpoolu penaltu po zákroku Konatého, ale po kontrole u videa ji odvolal.
Anglický tým přežil ještě další šance domácích a sám za celý zápas vůbec nevystřelil na branku, což se mu stalo poprvé od roku 2020. Postupující se v semifinále utká s Bayernem Mnichov, nebo Realem Madrid.
Barcelona se s Atléticem utkala už popáté od začátku prosince. Doma s ním neprohrála 25 utkání od roku 2006, naposledy v neděli zvítězila v Madridu 2:1, ale tentokrát se nedokázala prosadit. Když Angličan Rashford dostal míč do sítě, bylo to z ofsajdu.
Na druhé straně dvě minuty před přestávkou zastavil Cubarsí Simeoneho jen faulem a rumunský rozhodčí Kovács po prozkoumání videa obránce Barcelony vyloučil. A další trest přišel vzápětí, když Álvarez z přímého kopu z dvaceti metrů zamířil přesně. Pro argentinského mistra světa to byl už devátý gól v tomto ročníku Ligy mistrů.
Po změně stran se Barcelona i v oslabení hnala do útoku. Rashford mohl napodobit Álvareze, ale jeho přímý kop vytáhl argentinský brankář Musso na břevno. Vyrovnat se domácím nepodařilo, naopak střídající Nor Sörloth náskok zdvojnásobil.
Katalánský klub se tak pokusí smazat manko na hřišti soupeře, kde ale Atlético nastřílelo v šesti zápasech Ligy mistrů 20 branek a v únoru se o jeho síle přesvědčila i Barca, když v Madridu v poháru utrpěla debakl 0:4. Pokud v úterý přece jen uspěje, narazí v semifinále na vítěze duelu mezi Arsenalem a Sportingem Lisabon.
Úvodní utkání čtvrtfinále fotbalové Ligy mistrů:
Paris St. Germain - Liverpool 2:0 (1:0)
Branky: 11. Doué, 65. Kvaracchelija. Rozhodčí: Sánchez - Cabaňero, Prieto - Cerro Grande (video, všichni Šp.). ŽK: Gomez, Mac Allister (oba Liverpool).
PSG: Safonov - Hakimí, Marquinhos, Pacho, Mendes - Zaire-Emery, Vitinha, Neves - Doué (77. I Kang-in), Dembélé (87. Hernández), Kvaracchelija. Trenér: Luis Enrique.
Liverpool: Mamardašvili - Gomez, Konaté, Van Dijk, Kerkez (78. Robertson) - Gravenberch, Mac Allister - Frimpong (90. Nyoni), Szoboszlai (78. Jones), Wirtz (78. Gakpo) - Ekitiké (78. Isak). Trenér: Slot.
FC Barcelona - Atlético Madrid 0:2 (0:1)
Branky: 45. Álvarez, 70. Sörloth. Rozhodčí: Kovács - Marica, Tunyogi (všichni Rum.) - Dingert (video, Něm.). ŽK: Gavi - Koke, Pubill, Baena. ČK: 44. Cubarsí (Barcelona).
Barcelona: J. García - Koundé (73. Araujo), Cubarsí, Martín, Cancelo (86. Balde) - E. García, Pedri (46. Gavi) - Yamal, Olmo, Rashford (73. Torres) - Lewandowski (46. Fermín López). Trenér: Flick.
Atlético: Musso - Molina, Le Normand, Hancko (32. Pubill), Ruggeri - G. Simeone (80. Almada), Llorente, Koke (60. Baena), Lookman (60. Sörloth) - Griezmann (80. González), Álvarez. Trenér: D. Simeone.
