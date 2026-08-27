Anglická výzva. Slávisty v Lize mistrů čeká doma Arsenal i Aston Villa

Slavia se v hlavní fázi Ligy mistrů utká mimo jiné s Arsenalem, Aston Villou či Bayernem Mnichov. Rozhodl o tom los v Monaku.
Fotbalisté Slavie znají soupeře pro hlavní fázi Ligy mistrů. V Edenu přivítají finalistu minulého ročníku Arsenal, s nímž loni doma prohráli 0:3, a také další anglický celek Aston Villu, úřadujícího vítěze Evropské ligy.
Před vlastními fanoušky nastoupí rovněž proti Villarrealu a Lens.
Čtyři zápasy odehrají Pražané venku. Čeká je cesta do Mnichova na duel s Bayernem, v Istanbulu nastoupí proti Fenerbahce a představí se také v Portu.
Posledním soupeřem na hřišti protivníka bude nováček soutěže Sabah z Ázerbájdžánu. Rozhodl o tom dnešní los v Monaku.
Slavia se do hlavní fáze Ligy mistrů dostala podruhé za sebou. Jako úřadující český šampion stejně jako loni nemusela absolvovat kvalifikaci.
Pohárová soutěž se třetím rokem hraje v novém formátu, v němž všech 36 účastníků tvoří jednu společnou tabulku.
Do vyřazovacích bojů postoupí 24 nejlepších týmů. Prvních osm celků si zajistí přímou účast v osmifinále.
Ligová část začne v úterý 8. září a vyvrcholí osmým kolem 27. ledna příštího roku. Přesný rozpis jednotlivých zápasů UEFA teprve zveřejní. Finále se uskuteční 5. června v Madridu, celkové prvenství obhajuje Paris St. Germain.
"Soupeři mají tak neskutečnou kvalitu, že si člověk ani nemůže vybírat a jen čeká, co přijde do osudí. Z prvního koše dva vítězové možná dvou nejlepších soutěží na světě (anglická a německá liga). Potom jsou tam zajímavé zápasy, Porto venku, Villarreal doma. Po minulé sezoně musíme být zkušenější, už víme, co nás čeká," řekl v nahrávce pro média od klubu záložník Pražanů Michal Sadílek.
Slavia byla před losem nejvýše postaveným týmem v nejslabším ze čtyř košů. Z elitní devítky na ni nakonec připadli poslední dva soupeři – Arsenal a Bayern Mnichov.
S londýnským klubem mají červenobílí bohatou pohárovou historii. Loni v říjnu mu v Edenu podlehli 0:3, Arsenal pak došel až do finále, v němž po penaltovém rozstřelu nestačil na obhájce trofeje Paris St. Germain.
V sezoně 2020/21 vyřadili „Kanonýři“ Slavii ve čtvrtfinále Evropské ligy a při premiérové účasti Pražanů v hlavní části Ligy mistrů v roce 2007 jim uštědřili porážku 0:7. Dodnes jde o nejvyšší porážku Slavie v evropských pohárech.
Také s květnovým vítězem Evropské ligy Aston Villou už se Slavia v minulosti utkala. V listopadu 2008 jí doma podlehla 0:1. Historii má i se zbylými dvěma soupeři, kteří tentokrát přijedou do Edenu.
Přes Lens prošli slávisté v sezoně 1995/96 při památném tažení až do semifinále Poháru UEFA. S Villarrealem se utkali v roce 2017, kdy ve Španělsku remizovali 2:2 a doma prohráli 0:2.
Proti Bayernu Mnichov naopak nastoupí Pražané poprvé. Šestinásobný vítěz Ligy mistrů a jejího předchůdce PMEZ patří dlouhodobě k nejúspěšnějším evropským klubům.
Premiérový vzájemný duel čeká Slavii také se Sabahem. Za ázerbájdžánským šampionem navíc bude muset do Baku absolvovat nejdelší cestu ze všech soupeřů, které mohla při losu dostat.
Poprvé v evropských pohárech se červenobílí utkají rovněž s Portem. Fenerbahce už naopak dobře znají.
V sezoně 2021/22 turecký celek vyřadili v Konferenční lize po dvou shodných vítězstvích 3:2. Předloni se oba týmy střetly znovu a tentokrát Slavia v Evropské lize doma podlehla istanbulskému soupeři 1:2.
Slavia se v hlavní fázi Ligy mistrů představí počtvrté. V minulém ročníku ani jednou nezvítězila a s bilancí tří remíz a pěti porážek obsadila 34. místo.
Na výhru v hlavní části soutěže nedosáhla pod trenérem Jindřichem Trpišovským ani při účasti v roce 2019. Na další vítězství tak čeká od své premiéry na podzim 2007 už 19 zápasů.
Český klub se v hlavní fázi Ligy mistrů představí potřetí za sebou. Předloni hrála soutěž Sparta, která stejně jako Slavia v minulé sezoně nepostoupila do vyřazovacích bojů.
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