Arsenal to dokázal, je ve finále Ligy mistrů. V intenzivní bitvě přetlačil Atlético

Fotbalisté Arsenalu v odvetě semifinále Ligy mistrů porazili doma 1:0 Atlético Madrid a v součtu s úvodní remízou 1:1 postoupili do finále. Jediný gól utkání vstřelil v 45. minutě dnešní kapitán londýnského celku Bukayo Saka.
"Kanonýři" si zahrají o "ušatý" pohár podruhé v historii, v roce 2006 podlehli Barceloně. Letos se 30. května v Budapešti utkají ve finále s lepším z dvojice Paris St. Germain - Bayern Mnichov. Pařížané vyhráli úvodní domácí duel 5:4, odveta je na programu ve středu.
Odvetné utkání semifinále fotbalové Ligy mistrů:
Arsenal - Atlético Madrid 1:0 (1:0)
Branka: 45. Saka. Rozhodčí: Siebert - Seidel, Foltyn - Dankert (video, všichni Něm.). ŽK: Arteta (trenér), Arrizabalaga (mimo hřiště) - Pubill, Koke, D. Simeone (trenér). První zápas 1:1, postoupil Arsenal.
Arsenal: Raya - White, Saliba, Gabriel, Calafiori (58. Hincapié) - Rice, Lewis-Skelly (74. Zubimendi) - Saka (58. Madueke), Eze (58. Ödegaard), Trossard (83. Martinelli) - Gyökeres. Trenér: Arteta.
Atlético: Oblak - Pubill, Le Normand (57. Sörloth), Hancko, Ruggeri - G. Simeone (57. Cardoso), Llorente, Koke, Lookman (57. Molina) - Griezmann (66. Baena), Álvarez (66. Almada). Trenér: D. Simeone.
Český horolezec nepřežil výstup v Nepálu, zřejmě podlehl otoku plic
Při sestupu z tábora C3 na nepálské straně hory Makalu II zemřel v pondělí český horolezec David Roubínek. V úterý to na facebooku oznámila cestovní kancelář Expedition Club, která výpravu organizuje. Kancelář v krátkém příspěvku uvedla, že muž zemřel s největší pravděpodobností v důsledku otoku plic. Ostatní členové expedice jsou podle ní v bezpečí v základním táboře BC, případně v táboře ABC.
ŽIVĚ Příměří platí, útoky na lodě ale nezůstanou bez reakce, řekl šéf Pentagonu
Příměří mezi USA a Íránem přetrvává a americká ochrana obchodních lodí v Hormuzském průlivu je samostatná a dočasná operace, uvedl dnes americký ministr obrany Pete Hegseth. Podle agentury Reuters očekává, že v budoucnu za ochranu klíčové vodní cesty převezme zodpovědnost zbytek světa. Podle šéfa sboru náčelníků štábů Dana Cainea íránské útoky na lodě zatím nenutí USA obnovit vojenské operace.
„Ohrožuje katolíky a schvaluje Íránu atomovky.“ Trump neustává v útocích na papeže
Americký prezident Donald Trump opět kritizoval papeže Lva XIV. Obvinil ho, že ohrožuje mnoho katolíků schvalováním íránských jaderných zbraní. V úterý večer o tom informoval web Independent. Papež, který v minulosti kritizoval válku v Íránu, poté podle agentury Reuters řekl, že šířením poselství o míru by chtěl přispět k šíření křesťanského poselství a že lidé mají právo jej kritizovat.
Nasdaq a S&P500 vystoupaly na maximum, pomohl růst akcií výrobců čipů pro AI
Akcie ve Spojených státech posílily v úterý díky trvajícímu příměří mezi Spojenými státy a Íránem a příznivým hospodářským výsledkům firem. Prudký růst zaznamenali výrobci čipů pro umělou inteligenci (AI) v čele s Intelem. Na devizovém trhu oslaboval dolar.
Írán zpřísňuje režim v Hormuzu, hrozí „ráznou reakcí“ lodím
Írán zavedl nový mechanismus pro řízení plavby Hormuzským průlivem a zveřejnil novou mapu průlivu zobrazující rozšířenou zónu íránské kontroly. Na svém webu to v úterý uvedla íránská státní televize Press TV. Obchodní lodi musí koordinovat plavbu s íránskými ozbrojenými silami a předem obdržet povolení od íránského Úřadu pro průliv Perského zálivu (PGSA). Stanice nicméně mapu nepublikovala.