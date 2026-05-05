Přeskočit na obsah
Benative
5. 5. Klaudie
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Arsenal to dokázal, je ve finále Ligy mistrů. V intenzivní bitvě přetlačil Atlético

ČTK,Sport

Fotbalisté Arsenalu v odvetě semifinále Ligy mistrů porazili doma 1:0 Atlético Madrid a v součtu s úvodní remízou 1:1 postoupili do finále. Jediný gól utkání vstřelil v 45. minutě dnešní kapitán londýnského celku Bukayo Saka.

UEFA Champions League - Semi Final - Second Leg - Arsenal v Atletico Madrid
Mikel Arteta po semifinále Ligy mistrů mezi Arsenalem a AtléticemFoto: REUTERS
Reklama

"Kanonýři" si zahrají o "ušatý" pohár podruhé v historii, v roce 2006 podlehli Barceloně. Letos se 30. května v Budapešti utkají ve finále s lepším z dvojice Paris St. Germain - Bayern Mnichov. Pařížané vyhráli úvodní domácí duel 5:4, odveta je na programu ve středu.

Odvetné utkání semifinále fotbalové Ligy mistrů:

Arsenal - Atlético Madrid 1:0 (1:0)

Branka: 45. Saka. Rozhodčí: Siebert - Seidel, Foltyn - Dankert (video, všichni Něm.). ŽK: Arteta (trenér), Arrizabalaga (mimo hřiště) - Pubill, Koke, D. Simeone (trenér). První zápas 1:1, postoupil Arsenal.

Reklama
Reklama

Arsenal: Raya - White, Saliba, Gabriel, Calafiori (58. Hincapié) - Rice, Lewis-Skelly (74. Zubimendi) - Saka (58. Madueke), Eze (58. Ödegaard), Trossard (83. Martinelli) - Gyökeres. Trenér: Arteta.

Atlético: Oblak - Pubill, Le Normand (57. Sörloth), Hancko, Ruggeri - G. Simeone (57. Cardoso), Llorente, Koke, Lookman (57. Molina) - Griezmann (66. Baena), Álvarez (66. Almada). Trenér: D. Simeone.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Pátá nejvyšší hora světa Makalu (8485 metrů)
Pátá nejvyšší hora světa Makalu (8485 metrů)
Pátá nejvyšší hora světa Makalu (8485 metrů)

Český horolezec nepřežil výstup v Nepálu, zřejmě podlehl otoku plic

Při sestupu z tábora C3 na nepálské straně hory Makalu II zemřel v pondělí český horolezec David Roubínek. V úterý to na facebooku oznámila cestovní kancelář Expedition Club, která výpravu organizuje. Kancelář v krátkém příspěvku uvedla, že muž zemřel s největší pravděpodobností v důsledku otoku plic. Ostatní členové expedice jsou podle ní v bezpečí v základním táboře BC, případně v táboře ABC.

U.S. Defense Secretary Hegseth and Chairman of the Joint Chiefs of Staff General Caine hold a briefing on the Iran war, at the Pentagon
U.S. Defense Secretary Hegseth and Chairman of the Joint Chiefs of Staff General Caine hold a briefing on the Iran war, at the Pentagon
U.S. Defense Secretary Hegseth and Chairman of the Joint Chiefs of Staff General Caine hold a briefing on the Iran war, at the Pentagon

ŽIVĚ Příměří platí, útoky na lodě ale nezůstanou bez reakce, řekl šéf Pentagonu

Příměří mezi USA a Íránem přetrvává a americká ochrana obchodních lodí v Hormuzském průlivu je samostatná a dočasná operace, uvedl dnes americký ministr obrany Pete Hegseth. Podle agentury Reuters očekává, že v budoucnu za ochranu klíčové vodní cesty převezme zodpovědnost zbytek světa. Podle šéfa sboru náčelníků štábů Dana Cainea íránské útoky na lodě zatím nenutí USA obnovit vojenské operace.

Americký prezident se s prvním americkým papežem v posledních týdnech střetl opakovaně, protože se s ním rozchází například v otázce války nebo migrace.
Americký prezident se s prvním americkým papežem v posledních týdnech střetl opakovaně, protože se s ním rozchází například v otázce války nebo migrace.
Americký prezident se s prvním americkým papežem v posledních týdnech střetl opakovaně, protože se s ním rozchází například v otázce války nebo migrace.

„Ohrožuje katolíky a schvaluje Íránu atomovky.“ Trump neustává v útocích na papeže

Americký prezident Donald Trump opět kritizoval papeže Lva XIV. Obvinil ho, že ohrožuje mnoho katolíků schvalováním íránských jaderných zbraní. V úterý večer o tom informoval web Independent. Papež, který v minulosti kritizoval válku v Íránu, poté podle agentury Reuters řekl, že šířením poselství o míru by chtěl přispět k šíření křesťanského poselství a že lidé mají právo jej kritizovat.

Reklama
Hlídkové jednotky íránských revolučních gard zadržující kontejnerovou loď Epaminondas v Hormuzském průlivu, 24. dubna 2026. (Tasnim/Reuters)
Hlídkové jednotky íránských revolučních gard zadržující kontejnerovou loď Epaminondas v Hormuzském průlivu, 24. dubna 2026. (Tasnim/Reuters)
Hlídkové jednotky íránských revolučních gard zadržující kontejnerovou loď Epaminondas v Hormuzském průlivu, 24. dubna 2026. (Tasnim/Reuters)

Írán zpřísňuje režim v Hormuzu, hrozí „ráznou reakcí“ lodím

Írán zavedl nový mechanismus pro řízení plavby Hormuzským průlivem a zveřejnil novou mapu průlivu zobrazující rozšířenou zónu íránské kontroly. Na svém webu to v úterý uvedla íránská státní televize Press TV. Obchodní lodi musí koordinovat plavbu s íránskými ozbrojenými silami a předem obdržet povolení od íránského Úřadu pro průliv Perského zálivu (PGSA). Stanice nicméně mapu nepublikovala.

Reklama
Reklama
Reklama