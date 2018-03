Ani deset miliard nebylo dost. Pořád nám něco chybí, vědí v Paříži po dalším konci v Lize mistrů

před 2 hodinami

Dani Alves (vlevo) a Edinson Cavani z Paris St. Germain si měli po vyřazení z Ligy mistrů s Realem Madrid co vysvětlovat | Foto: Reuters

"Nemáme na to, abychom tuhle soutěž vyhráli," uznal stoper PSG Marquinhos. Kouče Unaie Emeryho může stát další neúspěch místo.

Paříž - Přestože klubové vedení investovalo v létě 400 milionů eur (přes 10 miliard korun) do posílení ofenzivy, fotbalisté Paris St. Germain ani v této sezoně neukončí čekání na výraznější úspěch v Lize mistrů, v níž jen v roce 1995 došli do semifinále.

Francouzský šampion po prohrách 1:3 venku a 1:2 doma vypadl v osmifinále s obhájcem trofeje Realem Madrid a hráči po vyřazení připustili, že usilovat o triumf v prestižní soutěži je stále nad jejich síly.

"Je to velmi frustrující. Je těžké překousnout vyřazení v soutěži, která byla v této sezoně naším hlavním cílem. Ukazuje se, že stále musíme pracovat, vyzrát a získávat zkušenosti," řekl po úterní domácí porážce obránce Marquinhos.

"Bylo vidět, že Real si vedl dobře v určitých detailech, zatímco my jsme tyto maličkosti nezvládali. Myslím, že stále nemáme na to, abychom tuto soutěž vyhráli," doplnil třiadvacetiletý brazilský stoper.

Paris St. Germain v létě investoval do útočných hvězd Neymara s Kylianem Mbappém rekordních 400 milionů eur, ani to však ambicióznímu klubu nepomohlo, aby pod katarskými majiteli poprvé přešel přes čtvrtfinále. Neymar se navíc zranil a v úterní odvetě týmu citelně scházel. Přestože Pařížané museli dohánět manko 1:3 z prvního utkání, mnohem nebezpečnější byl Real.

"V létě jsme utratili 400 milionů eur a všichni mluvili o tom, jak se věci změní. Ale my jsme opět nepřešli přes osmifinále," litoval záložník Julian Draxler. "Jsem přesvědčen, že tenhle tým může dokázat hodně, ale v těchto velkých zápasech je vidět, že nám stále něco chybí, pokud chceme vyhrát velkou trofej. To by nás znovu mělo nutit k zamyšlení," dodal Draxler.

Trenér Unai Emery nechtěl spekulovat, zda ho může úterní vyřazení stát místo. "Dnes o své budoucnosti nepřemýšlím. Potřebovali jsme srdce a také to zvládnout v hlavě. Ani jedno tam nebylo, nehráli jsme tak dobře jako soupeř. Madrid byl lepší než my a zaslouženě postoupil," uznal Emery.

"Myslím, že kontrolovali hru 60 procent času, zatímco my nebyli schopni vytěžit více z těch 40 procent pro nás. Samo o sobě vyřazení od Realu není takovým zklamáním, tím je to, že jsme vypadli v osmifinále. Klíčem byl první zápas, v němž jsme byli 80 minut lepší," dodal španělský kouč.