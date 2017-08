Alkohol nepiju a prášky neberu, tlak zvládám, pobavil Šilhavý před nejdůležitějším zápasem podzimu

před 1 hodinou

Fotbalovou Slavii čeká odveta v boji o základní skupiny Ligy mistrů proti kyperskému APOELu. Sešívaní musejí v Edenu vstřelit alespoň dvě branky a spoléhat na to, že udrží čisté konto. "V kabině všichni věříme, že se to dá zvládnout," řekl záložník Josef Hušbauer.

Slavia sice v létě výrazně posílila, ale nově složený tým se teprve dává dohromady. Důkazem toho je i fakt, že Slavia v posledních dvou soutěžních zápasech neskórovala.

"S klukama se o produktivitě bavíme, víme, že těch gólů není tolik jako minulou sezonu. Recept? Snažíme se to hrát co nejjednodušeji, a když se do té šance dostaneme, tak to musíme vyřešit s chladnou hlavou třeba i silou," začal tiskovou konferenci záložník Josef Hušbauer.

Slavia si za postup může vydělat 2 miliony eur, za účast ve skupině Ligy mistrů dostane každý tým dalších 12 milionů eur. Celkově tedy hrají sešívaní o necelých 350 milionů korun. "Zítra to pro nás bude obrovsky důležitý zápas, asi nejdůležitější utkání podzimu," zdůraznil kouč Slavie Jaroslav Šilhavý, který dodal, že postaví sestavu podle momentální nejlepší formy.

Deli nejspíš nenastoupí, Danny by měl

Slavii se v předminulém ligovém kole zranil klíčový stoper Simon Deli, poslední dvě soutěžní zápasy zase nenastoupil Portugalec Danny. "Sýkora s Hromadou jsou k dispozici. U Deliho ještě živíme takovou malou jiskřička naděje, i když tomu moc nevěříme. A Danny by na 99,9% měl nastoupit. Ostatně kvůli podobně důležitým zápasům Danny do Slavie přišel," poodhalil stav svého kádru Šilhavý, který chce proti APOELu hrát aktivně a věří, že se okénka v obraně kyperského mistra pootevřou.

Přestože Slavia v Nikósii dvakrát inkasovala, tak před odvetou v žádném případě nic nevzdává. "Máme obrovskou motivaci si zahrát Ligu mistrů. Žádná panika v týmu není, góly nedávají i jiné hvězdy… Věřím, že se nikomu nebudou klepat nohy, a když nějaká šance přijde, tak ji proměníme," vyhlásil Šilhavý s tím, že dva útočníky do základní sestavy nejspíše nenasadí. "Proti takovému soupeři nemůžete hru úplně otevřít a bezhlavě útočit. Musíte hrát organizovaně a proměňovat vytvořené příležitosti," doplnil.

Slávisté kalkulují i s pokutovými kopy

Pokud Slavia vstřelí dvě branky a zároveň neinkasuje, tak teoreticky může dojít až k pokutovým kopům. "Penalty jsme v tréninku pilovali. S Pepou Hušbauerem počítám jako s potencionálním exekutorem," prozradil Šilhavý.

"Vím, že skóre 0:2 není lichotivé, ale zároveň věřím, že takový výsledek se ještě dá otočit. Myslím si, že nám fanoušci vytvoří takovou atmosféru, že APOEL společně k nějakým chybám přinutíme, protože naši fanoušci už několikrát dokázali, že fandí, i když se nedaří," řekl Šilhavý. "V kabině všichni věříme, že se odveta ještě dá zvládnout. Přestože ten výsledek z Nikósie není optimální, tak je to pořád hratelné. Navíc motivace si zahrát Ligu mistrů je veliká," doplnil Hušbauer.

Přestože půjde v odvetě play off o Ligu mistrů o hodně, tak kouč Slavie zůstavá navenek klidný. "Alkohol nepiju a prášky neberu, takže to zvládám. Nemyslím, že jde na mě nervozita vidět. I když jsem nervózní před každým zápasem. Někdy víc, někdy méně," vysvětlil Šilhavý. "Ano potvrzuju, trenér je úplně klidný, dodal na závěr Hušbauer, čímž si od trenéra vysloužil pochvalu.