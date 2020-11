Ajax má před zápasem LM s Midtjyllandem 11 nakažených fotbalistů

Ajax Amsterodam má den před úterním utkáním Ligy mistrů na hřišti Midtjyllandu jedenáct fotbalistů z hlavního a juniorského týmu nakažených koronavirem. Do Dánska tak nizozemští mistři odcestovali jen se 17 hráči.

Atalanta vs. Ajax Amsterdam | Foto: Reuters

Ajax o jménech nakažených na základě své klubové politiky neinformoval. Na seznamu hráčů, kteří do Dánska odletěli, však chybějí opory Dušan Tadič, Davy Klaassen, André Onana, Maarten Stekelenburg a Ryan Gravenberch, takže podle nizozemských médií měli pozitivní test na koronavirus nejspíš oni.

Deník De Telegraaf uvedl, že vzhledem k pochybnostem o správnosti PCR testů byly provedeny dnes narychlo další testy, jejichž výsledky budou známy do 24 hodin. Pokud by původně pozitivní hráči měli výsledky negativní, mohli by se v případě povolení UEFA k týmu připojit v den zápasu.

Dalším výrazně postiženým týmem v Lize mistrů je Dynamo Kyjev, které má před středečním duelem s Barcelonou šest pozitivních fotbalistů a pět členů realizačního týmu. Po jednom nakaženém hráči mají Bayern Mnichov a Real Madrid.

Ukrajinský klub na svém webu zveřejnil, že kvůli koronaviru museli do izolace Georgij Citaišvili, Denys Garmaš, Mikkel Duelund, Olexandr Karavajev, Tudor Baluta a Mykola Šaparenko. Mezi nakaženými je i asistent trenéra Emil Karas.

Úřadující šampioni z Bayernu přišli před duelem v Salcburku o obránce Niklase Süleho, jenž v této sezoně odehrál devět z 11 dosavadních zápasů mnichovského klubu. Real Madrid musel před zápasem s Interem Milán vyřadit z týmu obránce Édera Militaa.