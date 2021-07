Rapid - Sparta. Letenští zahajují pouť Evropou, o Ligu mistrů hrají po pěti letech

Zmínili už jsme, jaké jsou možnosti v případě postupu do 3. předkola Ligy mistrů. Včerejší los pak určil, na jakého soupeře by Sparta narazila, kdyby se jí povedlo přejít přes vídeňský klub. A byla by to ohromně těžká zkouška, na vítěze tohoto dvojutkání totiž čeká slavné AS Monaco. Tedy tým, který v silné francouzské lize skončil třetí, dokonce před Lyoenm nebo Marseille. Slavia se pak zřejmě utká s maďarským Ferencvárosem, který je favoritem v utkání s Žalgirisem.