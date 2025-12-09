Fotbal

Tottenham - Slavia. Pražané potřebují v Londýně bodovat, zkoušejí to s Chytilem

před 6 minutami
Sledujte online přenos z utkání fotbalové Ligy mistrů mezi Tottenhamem a Slavií Praha.
 
Drsný debakl, ještě nikdo neprohrál víc. Mladíci Slavie na Tottenham vůbec nestačili

Rodí se nejhorší tým dějin. Krejčímu a spol. se smějí i vlastní, řeší se výrok Čecha

Sparta by akceptovala Trpišovského u reprezentace. Nejlepší český trenér, řekl šéf

Tottenham na Slavii využil špiona ze Sparty. Můj dobrý kamarád, prohlásil kouč Spurs

před 6 minutami
ŽIVĚ
Aktualizováno před 13 minutami
Mírový návrh Ukrajiny a evropských spojenců je téměř hotov, oznámil Zelenskyj
Mírový návrh Ukrajiny a evropských spojenců je téměř hotov, oznámil Zelenskyj

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 16 minutami
Babiš předal po jmenování prezidentovi nominace ministrů, Turek mezi nimi chybí
Babiš předal po jmenování prezidentovi nominace ministrů, Turek mezi nimi chybí

Aktuální dění na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 27 minutami
Extra vstřícnost veřejnoprávní televize k nové vládě: Babiše na Hradě vysílala i ČT1
Extra vstřícnost veřejnoprávní televize k nové vládě: Babiše na Hradě vysílala i ČT1

Když byl před čtyřmi lety do čela vlády jmenován Petr Fiala (ODS), veřejnoprávní ČT1 vysílala Toulavou kameru a pak Objektiv.
před 1 hodinou
Zákulisí zajatého Trana: Ticho mezi Vietnamci, "hněv starších" i omezené možnosti
Zákulisí zajatého Trana: Ticho mezi Vietnamci, "hněv starších" i omezené možnosti

Jde o prvního českého a vietnamského občana, který se ocitl v ruském zajetí. Redaktor Aktuálně.cz je v kontaktu s rodinou.
před 2 hodinami
Pražské Divadlo Viola bude nově řídit režisérka Beata Parkanová
Pražské Divadlo Viola bude nově řídit režisérka Beata Parkanová

Ředitelka ve Viole se mění už potřetí od loňského podzimu. V této funkci se před Parkanovou vystřídaly Lenka Plavcová a Klára Cibulková.
Aktualizováno před 2 hodinami
Trpíš komplexem bílého spasitele, nařkl Noskovou. Češka se vtipně brání útoku
Trpíš komplexem bílého spasitele, nařkl Noskovou. Češka se vtipně brání útoku

Linda Nosková zaujala tím, že narozdíl od většiny hvězd po sezoně neležela v luxusním resortu, ale pomáhala africkým dětem. Ne každému se to líbí.
