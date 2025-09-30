Fotbal

Inter Milán - Slavia 2:0. Naděje Pražanů se bortí po dvou slepených gólech

před 2 hodinami
Sledujte online přenos z utkání fotbalové Ligy mistrů mezi Interem Milán a Slavií Praha.
 
Pohárové selhání Liberce. Postup slaví Artis Brno z druhé ligy

Tvrdé údery obušky. Fanoušci Slavie se v Miláně střetli s policií

V klubu fanoušci žadoní, aby zůstal. Žhavé trenérské eso má ale nakročeno do Plzně

Dioufova parádní akce pomohla West Hamu. "Kladiváři" získali pod novým koučem bod
Nejde to, řekl Jágr během rozbruslení. Z jeho startu sešlo a Kladno zase padlo
Hokej

Hokejisté Kladna v utkání 10. kola extraligy podlehli na domácím ledě Karlovým Varům 1:3.
před 1 hodinou
Setkání v Quantiku: Trump mluvil o míru, ministr Hegseth zkritizoval tlusté generály
Zahraničí

Americký ministr obrany svolal setkání stovek generálů a admirálů do Quantika, kde mj. oznámil nové směrnice pro vojáky. Projev měl i prezident Trump.
před 1 hodinou
Volby budou férové, ubezpečil národ prezident. Zmínil i ty, kteří pohrdají demokracií
Domácí

I když svět není ideální, přijďte k volbám, vzkázal prezident Petr Pavel v úterý v televizním projevu lidem, kteří mají dojem, že není koho volit.
před 1 hodinou
Dokument: Projev prezidenta Petra Pavla k volbám do sněmovny 2025
Domácí

Projev prezidenta Petra Pavla k volbám do dolní komory, které se uskuteční na sklonku tohoto týdne.
před 2 hodinami
Fotbal

ŽIVĚ
Sledujte online přenos z utkání fotbalové Ligy mistrů mezi Interem Milán a Slavií Praha.
před 2 hodinami
Fotbal

Fotbalisté Liberce vypadli ve 3. kole domácího poháru na hřišti druholigového Artisu Brno. Na penalty prohráli 5:6, po prodloužení skončil zápas 1:1.
před 2 hodinami
Moskva učí Peking, jak dobýt Tchaj-wan. Uniklý dokument odhaluje vojenské tajemství
Zahraničí

Uniklé materiály popisují ruský výcvik a dodávky zbraní pro čínské výsadkáře, jejichž nasazení může rozhodnout o úspěchu útoku na Tchaj-wan.
