Na cestě do Ligy mistrů čeká Plzeň starý známý, Baník a Sparta spojí stejný zápas

Fotbalisté Plzně vstoupí do kvalifikace Ligy mistrů duelem proti Servette Ženeva. Viktoria si se švýcarským týmem zopakuje loňský souboj z osmifinále Konferenční ligy, v němž zvítězila až po penaltovém rozstřelu.

Baník Ostrava se ve 2. předkole Evropské ligy utká s vítězem souboje Legia Varšava - Aktobe. Dvojzápas začne 24. července doma. Poražený celek ve 2. předkole Konferenční ligy vyzve pražskou Spartu.

Dvojzápas 2. předkola zahájí Západočeši 22., nebo 23. července doma, odvetu odehrají o týden později venku. Rozhodl o tom dnešní los ve švýcarském sídle UEFA v Nyonu.

Plzeň se kvalifikovala do 2. předkola z druhého místa v uplynulé sezoně české ligy. K postupu do ligové fáze nejprestižnější klubové soutěže potřebuje Viktoria přejít přes tři soupeře.

Jistotu startu v podzimní hlavní části některého z pohárů dá svěřencům trenéra Miroslava Koubka aspoň jedno vyhrané předkolo. Slavia coby český šampion prošla přímo do základní fáze Ligy mistrů.

Plzeň byla před losem nemistrovské části 2. předkola nasazená a dopředu věděla, že dostane jednoho z tria možných soupeřů. Viktoria se vyhnula nepříjemnému Panathinaikosu Atény i Brannu Bergen a znovu se může těšit na souboj se Servette.

Vloni v březnu s úřadujícím švýcarským vicemistrem dvakrát remizovala bez branek a následně zvítězila na penalty 3:1. Odvetu na rozdíl od nadcházejícího souboje hrála doma v Doosan areně.

Servette ve stejné sezoně neuspěl ani proti Slavii, které předloni na podzim ve skupině Evropské ligy podlehl 0:2 doma a vysoko 0:4 venku. Naopak v ročníku 2000/01 švýcarský celek přes Pražany postoupil v tehdejším Poháru UEFA.

Plzeň si dosud zahrála hlavní fázi Ligy mistrů čtyřikrát a pokaždé to bylo ještě v dřívějším formátu se čtyřčlennými skupinami. Od uplynulého ročníku se systém pohárů změnil, všech 36 účastníků prestižní soutěže figuruje v jedné tabulce.

Každý z celků odehraje osm zápasů. Plzeň v minulé sezoně startovala v Evropské lize a coby nejlepší český klub v soutěžích UEFA došla do osmifinále, kde vypadla s Laziem Řím.

Baník musí zdolat tři soupeře

Baník, třetí tým uplynulé sezony české nejvyšší soutěže, musí na cestě do Evropské ligy vyřadit tři soupeře, v případě neúspěchu bude mít šanci ještě v kvalifikaci Konferenční ligy.

Do skupiny evropského poháru se Baník dosud neprobojoval. V hlavní fázi byl naposledy v bývalém Poháru UEFA v sezoně 2008/09, který se hrál celý vyřazovacím způsobem.

UEFA dopoledne před losem tradičně rozdělila týmy do skupin a každému tím zúžila výběr potenciálních soupeřů. Ostrava jako nenasazená mohla dostat Bragu, Lugano nebo vítěze z dvojzápasů Legia Varšava - Aktobe a AEK Larnaka - Partizan Bělehrad.

Poražený tým z duelu Legie Varšava - Aktobe narazí ve 2. předkole Konferenční ligy na Spartu Praha.

Letenští, kteří se v minulé sezoně po 19 letech představili v Lize mistrů, skončili naposledy v nejvyšší soutěži čtvrtí a na úkor Jablonce si až v posledním kole ligové nadstavby zajistili účast v pohárech. Před tím jim hrozilo, že by je poprvé od ročníku 1982/83 nehráli.

Na lavičku Sparty se v červnu po roce vrátil Dán Brian Priske, s nímž tým v letech 2023 a 2024 dvakrát ovládl ligu a jednou i domácí pohár. Právě pod jeho vedením Letenští zažili poslední účast v Konferenční lize. Před třemi lety na začátku jeho prvního angažmá ve Spartě mužstvo rovněž ve 2. předkole nestačilo na Viking Stavanger.

Legie jde do Evropy jako vítěz poháru

Favoritem duelu úvodního předkola mezi Legií a Aktobe bude s 15 tituly historicky nejúspěšnější mužstvo polské ligy. Varšavský celek v uplynulé sezoně ovládl domácí pohár a v lize obsadil páté místo.

Byl u toho i bývalý český reprezentační útočník Tomáš Pekhart, jenž v klubu působil od roku 2019, v létě mu ale skončila smlouva.

V minulém ročníku Konferenční ligy došla Legia až do čtvrtfinále, kde vypadla s pozdějším vítězem Chelsea. V Česku se naposledy představila před čtyřmi lety. Ve 4. předkole Evropské ligy nejprve remizovala doma se Slavií 2:2 a následně vybojovala postup vítězstvím v Edenu 2:1.

Rovněž Aktobe je úřadujícím vítězem domácího poháru, i když za rok 2024. V Kazachstánu se hraje systémem jaro-podzim, v právě probíhající ligové sezoně je klub na třetím místě tabulky.

Aktobe se dosud s žádným českým týmem v soutěžích UEFA neutkalo. Na soupisce má i rumunského záložníka Bogdana Vatajelua, bývalého hráče Sparty nebo Jablonce.

Los 2. předkola fotbalové Ligy mistrů (první utkání 22. a 23 července, odvety 29. a 30. července):

Mistrovská část: Levadia Tallinn/RFS Riga - Iberia Tbilisi/Malmö, Žalgiris Vilnius/Hamrun Spartans (Malta) - Dynamo Kyjev, Pafos (Kypr) - Maccabi Tel Aviv, Víkingur (Faer. ostr.)/Lincoln Red Imps (Gibr.) - Crvena zvezda Bělehrad, Noah (Arm.)/Budučnost Podgorica - Ferencváros Budapešť, Lech Poznaň - Egnatia (Alb.)/Breidablik (Isl.), FC Kodaň - Drita (Kosovo)/Differdange (Luc.), Rijeka - Ludogorec Razgrad/Dinamo Minsk, The New Saints (Wales)/Škendija Tetovo - FCSB/Inter Club d'Escaldes (And.), Slovan Bratislava - FC Virtus (San Marino)/Zrinjski Mostar, Shelbourne/Linfield (Sev. Ir.) - Karabach, Kuopio/Milsami Orhei (Mold.) - Olimpija Lublaň/Kajrat Almaty.

Nemistrovská část: Viktoria Plzeň - Servette Ženeva, Brann Bergen - Salcburk, Glasgow Rangers - Panathinaikos Atény.

Los 2. předkola fotbalové Evropské ligy:

Lugano - Paks (Maď.)/Kluž, Sabah (Ázerb.)/Celje - AEK Larnaka/Partizan Bělehrad, Levski Sofia/Hapoel Beer Ševa - Braga, Ostrava - Legia Varšava/Aktobe (Kaz.), Anderlecht - Trnava/Häcken (Švéd.), Šeriff Tiraspol/Priština - Utrecht, Midtjylland - Hibernian, Besiktas - Šachtar Doněck/Ilves Tampere.

Úvodní zápasy se hrají 24. července, odvety 31. července.