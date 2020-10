Liga mistrů až na druhé koleji? Rýsuje se fotbalová supersoutěž pro největší kluby

Elitní evropské fotbalové kluby by se podle televizní stanice Sky News mohly utkávat na turnaji zaštítěném mezinárodní federací FIFA. Více než 12 týmů z pěti nejlepších evropských lig údajně jedná o vytvoření tzv. Evropské Premier League, která by mohla odstartovat v roce 2022.

Podle Sky News se jednání účastní úřadující anglický mistr Liverpool či Manchester United. Do soutěže by se zapojilo 18 týmů, které by se utkávaly v průběhu sezony. Nejvýše umístěné týmy v lize by se kvalifikovaly do vyřazovací fáze.

Na zrod turnaje je třeba sehnat finanční krytí ve výši šesti miliard dolarů (138 miliard korun). Požadovanou sumu by mohla poskytnout banka JP Morgan, dluh by se následně splatil z příjmu z televizních práv. FIFA ani Evropská fotbalová unie (UEFA) se k tématu nevyjádřily.

Myšlenka evropské superligy se v minulosti objevila už několikrát, UEFA, která řídí "milionářskou" Ligu mistrů, s tím však nesouhlasí. Předseda UEFA Aleksander Čeferin v listopadu 2018 označil možnost vzniku elitní klubové superligy za nesmysl. Podpořil ho i šéf Juventusu Turín a evropské asociace klubů ECA Andrea Agnelli.

Mezi kluby, které o nové soutěži údajně jednají jsou Liverpool a Manchester United. Tyto dva kluby se minulý týden snažily prosadit změny v anglické lize. Mimo jiné jejich součástí bylo zúžení Premier League a zrušení dvou domácích pohárů. Méně zápasů v Anglii by uvolnilo termíny pro hraní nové soutěže pod hlavičkou FIFA.