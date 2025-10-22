Fotbal

Vynikající Markovič vynuloval Atalantu. Slavia smazala dojem z Milána, mohla i vyhrát

ČTK Sport
před 1 hodinou
Fotbalisté Slavie ve 3. kole hlavní fáze Ligy mistrů nečekaně hráli v Bergamu s favorizovanou Atalantou bez branek. Pražané proti loňskému vítězi Evropské ligy napravili dojem po minulé porážce 0:3 s jiným italským týmem Interem v Miláně a připsali si v soutěži druhý bod po úvodní domácí remíze 2:2 s Bodö/Glimt.
Tomáš Chorý v zápase LM Atalanta - Slavia Praha
Youssoupha Mbodji v zápase LM Atalanta - Slavia Praha
Fanoušci Slavie před zápasem LM Atalanta - Slavia Praha
Jindřich Trpišovský (vpravo) v zápase LM Atalanta - Slavia Praha
Vasil Kušej v zápase LM Atalanta - Slavia Praha Zobrazit 8 fotografií

V dalším kole jediný český zástupce v hlavní fázi Ligy mistrů 4. listopadu přivítá Arsenal.

Po loňské změně formátu evropských pohárů všech 36 účastníků tvoří jednu společnou tabulku, z níž 24 celků projde do vyřazovací části, z toho osm přímo do osmifinále. Slavii aktuálně patří 28. místo, Bergamo je se čtyřmi body sedmnácté.

Pražané navzdory překvapivému výsledku ani v jedenáctém pohárovém zápase na italské půdě nezvítězili, připsali si teprve druhou remízu.

V hlavní fázi Ligy mistrů při své třetí účasti čekají na výhru od dosud jediného triumfu v roce 2007 už 14 utkání. Aktuálně český šampion čtyři soutěžní duely po sobě nezvítězil.

Ve slávistické brance stále scházela gólmanská jednička Staněk, který byl po zranění už aspoň na lavičce. Mezi tyčemi znovu zaskočil náhradník Markovič. Pražany nadále trápí marodka v defenzivě, při absenci několika zadáků nastoupil netradičně na pravém halfbeku obvyklý střední záložník Moses.

Červenobílí od úvodu hráli mnohem aktivněji než v minulém kole při porážce s Interem a lépe než o víkendu při bezbrankové remíze se Zlínem. Hned v první minutě vypálil Chorý a jeho pokus těsně nedokázal tečovat před gólmanem Kušej.

Poté hosty dvakrát během chvíle podržel Markovič. Nejprve ve 13. minutě zblízka vychytal Kossounoua a poté vyrazil dalekonosnou střelu do horního rohu v podání De Ketelaereho.

Drsné výprasky v Lize mistrů. Obětí byl i Leverkusen bez Schicka

UEFA Champions League - FC Barcelona v Olympiacos

Třetí skvělý zákrok předvedl Markovič ve 27. minutě, kdy po Zappacostově přízemním centru z pravé strany udržel balon před čárou po Krstovičově dorážce. Domácí útočník vzápětí v dobré pozici přestřelil.

Na druhé straně Chorý opět zamířil mimo, podobně se pak dvakrát vedlo také útočníkovi Bergama Lookmanovi a jeho spoluhráči De Ketelaeremu. Slávisté se závěrem poločasu působili stále odvážněji a ve 45. minutě mohli otevřít skóre. Mosesovu střelu po závaru však vyrazil gólman Carnesecchi.

Pražané v úvodním vzájemném duelu na evropské scéně pokračovali v aktivním pojetí i po pauze. V 51. minutě vypálil z přímého kopu Provod a domácí brankář musel opět zasáhnout. Atalanta byla výkonem slávistů viditelně zaskočená a nezvykle ztrácela míče.

Favorit v druhé půli poprvé zahrozil až v 67. minutě, střídající Sulemana si ale v úniku na Markoviče příliš předkopl míč. Bergamo, které v dosavadním průběhu této sezony italské ligy ještě neprohrálo, se po změně stran trápilo.

V 78. minutě mohli rozhodnout Pražané, střídající Sadílek ale vypálil zpoza vápna o kousek nad. O tři minuty později na opačné straně zblízka hlavou přestřelil Scamacca. Domácí střídající útočník neuspěl ani v 85. minutě, kdy jeho tvrdou ránu vyrazil Markovič.

Třetí celek minulé sezony Serie A už vítězný gól nedal ani v nastavení. Slavia získala cenný bod, v pohárech nicméně podesáté za sebou nezvítězila a venku na evropské scéně už pět utkání neskórovala. Aktuálně má sérii tří soutěžních remíz.

Fotbalová Liga mistrů - 3. kolo:

Atalanta Bergamo - Slavia Praha 0:0

Rozhodčí: De Burgos - De Francisco, Moreno - Grado (video, všichni Šp.). ŽK: Bernasconi, De Roon, Zalewski - Bořil, Prekop. Diváci: 22.152.

Bergamo: Carnesecchi - Kossounou, Hien, Djimsiti - Zappacosta (74. Bellanova), Éderson, De Roon, Bernasconi (46. Zalewski) - De Ketelaere (90.+1 Samardžič), Lookman (62. Sulemana) - Krstovič (62. Scamacca). Trenér: Jurič.

Slavia: Markovič - Vlček (88. Sanyang), Zima, Bořil - Moses (68. Chaloupek), Zafeiris, Oscar, Mbodji (61. Sadílek) - Provod, Kušej (88. Prekop) - Chorý. Trenér: Trpišovský.

Další výsledky: Bilbao - Karabach 3:1 (1:1), Galatasaray - Bodö/Glimt 3:1 (2:0), Bayern Mnichov - FC Bruggy 4:0 (3:0), Frankfurt - Liverpool 1:5 (1:3), Chelsea - Ajax Amsterodam 5:1 (4:1), Monako - Tottenham 0:0, Real Madrid - Juventus Turín 1:0 (0:0), Sporting Lisabon - Marseille 2:1 (0:1).

Tabulka:

1. Paris St. Germain 3 3 0 0 13:3 9
2. Bayern Mnichov 3 3 0 0 12:2 9
3. Inter Milán 3 3 0 0 9:0 9
4. Arsenal 3 3 0 0 8:0 9
5. Real Madrid 3 3 0 0 8:1 9
6. Dortmund 3 2 1 0 12:7 7
7. Manchester City 3 2 1 0 6:2 7
8. Newcastle 3 2 0 1 8:2 6
9. FC Barcelona 3 2 0 1 9:4 6
10. Liverpool 3 2 0 1 8:4 6
11. Chelsea 3 2 0 1 7:4 6
Sporting Lisabon 3 2 0 1 7:4 6
13. Karabach 3 2 0 1 6:5 6
14. Galatasaray 3 2 0 1 5:6 6
15. Tottenham 3 1 2 0 3:2 5
16. PSV Eindhoven 3 1 1 1 8:6 4
17. Bergamo 3 1 1 1 2:5 4
18. Marseille 3 1 0 2 6:4 3
19. Atlético Madrid 3 1 0 2 7:8 3
20. FC Bruggy 3 1 0 2 5:7 3
21. Bilbao 3 1 0 2 4:7 3
22. Frankfurt 3 1 0 2 7:11 3
23. Neapol 3 1 0 2 4:9 3
24. Saint-Gilloise 3 1 0 2 3:9 3
25. Juventus Turín 3 0 2 1 6:7 2
26. Bodö/Glimt 3 0 2 1 5:7 2
27. Monako 3 0 2 1 3:6 2
28. Slavia Praha 3 0 2 1 2:5 2
29. Pafos 3 0 2 1 1:5 2
30. Leverkusen 3 0 2 1 5:10 2
31. Villarreal 3 0 1 2 2:5 1
32. FC Kodaň 3 0 1 2 4:8 1
33. Olympiakos Pireus 3 0 1 2 1:8 1
34. Kajrat Almaty 3 0 1 2 1:9 1
35. Benfica Lisabon 3 0 0 3 2:7 0
36. Ajax Amsterodam 3 0 0 3 1:11 0
Přenos skončil
Atalanta - Slavia 0:0. V dramatickém duelu Ligy mistrů branka nepadla

Christos Zafeiris a Marten de Roon v zápase LM Atalanta - Slavia Praha
Zobrazit reportáž
 
