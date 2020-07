Slavii se rýsují slavní soupeři, Sparta je po čtyřech letech blízko základní skupiny

Ligový šampion Slavia má velkou šanci, že do kvalifikace prestižní soutěže vstoupí stejně jako vloni až v závěrečném 4. předkole.

Slavia vloni v Lize mistrů ve 4. předkole vyřadila rumunskou Kluž a podruhé v historii prošla do základní skupiny. I tentokrát by Pražané mohli začít kvalifikaci až v závěrečném play off, které jako jediné bude mít klasický formát na dva zápasy. Ostatní předkola Ligy mistrů i Evropské ligy se budou kvůli koronavirové pandemii a posunutí aktuální i následující sezony hrát netradičně jen na jedno utkání. Dějiště vždy určí los.

Slavia vstoupí do kvalifikace až ve 4. předkole za předpokladu, že aktuální ročník Ligy mistrů vyhraje tým, který si zároveň zajistí účast ve skupině z domácí ligy. Z 12 celků takovou podmínku momentálně nesplňují jen Lyon a Neapol.

Červenobílí by v play off s největší pravděpodobností byli nenasazení, pokud by favorité nevypadli v předchozích předkolech. Slávisté by mohli narazit na Salcburk, Celtic Glasgow, Dinamo Záhřeb či Olympiakos Pireus, který vloni v nemistrovské části vyřadil Plzeň.

"Pokud dostanete fakt silný špičkový tým, je výhoda hrát na jeden zápas, v něm se může stát cokoliv. Silnější to má jednodušší na dva zápasy. Čím déle se hraje, tím spíš prokáže svou kvalitu. Záleží, co to bude za tým, v jaké pohodě bude, protože každá liga to má jinak, pak v jaké formě budeme my, jaký kádr tady bude," řekl slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

"Nejspíš nás čeká jedno předkolo na dva zápasy, na což jsme zvyklí. Vloni jsme si tím prošli a víme, že bude rozhodovat aktuální rozpoložení týmů," dodal.

Plzeň jakožto druhý tým české ligy opět začne kvalifikaci už ve 2. předkole Ligy mistrů a Západočeši mají jistotu, že budou nasazení. Viktoria by při losu mohla dostat řeckého či chorvatského vicemistra nebo tureckého soupeře. Pokud by Plzeň přes 2. předkolo přešla, měla by jistotu minimálně účasti v základní skupině Evropské ligy.

Tam může rovnou jít vítěz Českého poháru Sparta. Letenští k tomu potřebují, aby si vítěz aktuálního ročníku Evropské ligy zároveň zajistil postup do základní skupiny i z domácí ligy nebo poháru. V opačném případě Pražané vstoupí ve 3. předkole do kvalifikace a budou nasazeni. Základní skupinu Evropské ligy si sparťané zahráli naposledy v sezoně 2016/17.

Ještě o předkolo dříve začnou v Evropské lize Jablonec a Liberec, který si jako poslední z českých klubů zajistil místo v pohárech nedělní výhrou 2:0 nad Mladou Boleslaví v kvalifikačním utkání. Oba severočeské celky by v úvodu pravděpodobně měl být nasazeny.

Jediná Plzeň zasáhne do kvalifikace už v srpnu. Jablonec s Libercem do 2. předkola vstoupí 17. září, Sparta by v případě účasti ve 3. předkole hrála 24. září. Ve stejný týden jsou na programu úvodní zápasy play off Ligy mistrů, odvety pak 29. a 30. září.

Termíny kvalifikace:

Liga mistrů:

nulté předkolo: 8. a 11. srpna,

1. předkolo: 18. - 19. srpna,

2. předkolo: 25. - 26. srpna,

3. předkolo: 15. - 16. září,

4. předkolo: 22. - 23. září (první zápasy), 29. - 30. září (odvetné zápasy).

Evropská liga:

nulté předkolo: 20. srpna,

1. předkolo: 27. srpna,

2. předkolo: 17. září,

3. předkolo: 24. září,

4. předkolo: 1. října.