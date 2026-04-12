Liberci rychlý gól nestačil, v deseti z Karviné utrpěl porážku

Liberec dohrával zápas 29. kola Chance ligy od 61. minuty bez vyloučeného Diakitého. Domácí duel otočili a vyhráli 3:1.
Fotbalová Chance Liga - 29. kolo:
MFK Karviná - Slovan Liberec 3:1 (1:1)
Branky: 7. Vinícius, 67. Traoré, 77. Kačor - 4. Krollis. Rozhodčí: Vokoun - Matoušek, Hurych - Ochotnický (video). ŽK: Křišťan, Milič, Skyba, Kačor - Diakité, Drakpe, Kayondo, D. Mikula (asistent trenéra). ČK: 61. Diakité. Diváci: 1742.
Karviná: Lapeš - Boháč (82. Chytrý), Skyba, Camara, Milič (46. Fleišman) - Křišťan, Štorman (22. Traoré) - Kačor (88. Lawali), Samko, Ayaosi - Vinícius (82. Fiala). Trenér: Jarolím.
Liberec: Koubek - Icha, Drakpe, J. Mikula, Kayondo - Masopust (64. Lexa), Diakité - Hodouš (77. Sychra), Mahmic (64. Stránský), Soliu (64. Dulay) - Krollis (77. Letenay). Trenér: Kováč.
Tabulka:
1.
Slavia
27
20
7
0
60:20
67
2.
Sparta
27
17
6
4
56:30
57
3.
Jablonec nad Nisou
28
15
6
7
39:28
51
4.
Plzeň
27
14
7
6
49:33
49
5.
Hradec Králové
28
12
7
9
40:33
43
6.
Liberec
28
11
9
8
41:29
42
7.
Olomouc
27
11
7
9
30:29
40
8.
Karviná
28
11
3
14
41:47
36
9.
Pardubice
27
8
8
11
33:44
32
10.
Zlín
28
8
7
13
33:43
31
11.
Mladá Boleslav
27
7
9
11
40:51
30
12.
Bohemians 1905
28
8
6
14
22:35
30
13.
Teplice
27
6
11
10
27:33
29
14.
Slovácko
28
5
8
15
24:41
23
15.
Ostrava
28
5
7
16
25:42
22
16.
Dukla
27
3
10
14
16:38
19
