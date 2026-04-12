Liberci rychlý gól nestačil, v deseti z Karviné utrpěl porážku

ČTK,Sport

Liberec dohrával zápas 29. kola Chance ligy od 61. minuty bez vyloučeného Diakitého. Domácí duel otočili a vyhráli 3:1.

Sahmkou Camara z Karviné a Raimonds Krollis z Liberce v zápase 29. kola první fotbalové ligyFoto: CTK
Fotbalová Chance Liga - 29. kolo:

MFK Karviná - Slovan Liberec 3:1 (1:1)

Branky: 7. Vinícius, 67. Traoré, 77. Kačor - 4. Krollis. Rozhodčí: Vokoun - Matoušek, Hurych - Ochotnický (video). ŽK: Křišťan, Milič, Skyba, Kačor - Diakité, Drakpe, Kayondo, D. Mikula (asistent trenéra). ČK: 61. Diakité. Diváci: 1742.

Karviná: Lapeš - Boháč (82. Chytrý), Skyba, Camara, Milič (46. Fleišman) - Křišťan, Štorman (22. Traoré) - Kačor (88. Lawali), Samko, Ayaosi - Vinícius (82. Fiala). Trenér: Jarolím.

Liberec: Koubek - Icha, Drakpe, J. Mikula, Kayondo - Masopust (64. Lexa), Diakité - Hodouš (77. Sychra), Mahmic (64. Stránský), Soliu (64. Dulay) - Krollis (77. Letenay). Trenér: Kováč.

Tabulka:

1.

Slavia

27

20

7

0

60:20

67

2.

Sparta

27

17

6

4

56:30

57

3.

Jablonec nad Nisou

28

15

6

7

39:28

51

4.

Plzeň

27

14

7

6

49:33

49

5.

Hradec Králové

28

12

7

9

40:33

43

6.

Liberec

28

11

9

8

41:29

42

7.

Olomouc

27

11

7

9

30:29

40

8.

Karviná

28

11

3

14

41:47

36

9.

Pardubice

27

8

8

11

33:44

32

10.

Zlín

28

8

7

13

33:43

31

11.

Mladá Boleslav

27

7

9

11

40:51

30

12.

Bohemians 1905

28

8

6

14

22:35

30

13.

Teplice

27

6

11

10

27:33

29

14.

Slovácko

28

5

8

15

24:41

23

15.

Ostrava

28

5

7

16

25:42

22

16.

Dukla

27

3

10

14

16:38

19

Buzz Aldrin na povrchu Měsíce během mise Apollo 11, červenec 1969.

Dvanáct vyvolených na Měsíci. Kdo jsou muži z programu Apollo, které chce Artemis II následovat?

Byli to průkopníci, jejichž stopy v měsíčním prachu zůstaly. Jen 12 astronautů NASA dostalo šanci vstoupit na povrch Měsíce. Od roku 1972 se tam nikdo nevrátil, ale nynější úspěch mise Artemis II a dravé ambice Číny či Indie závod o Měsíc po půl století znovu vyostřují. Připomeňte si muže, kteří jako poslední kráčeli jiným světem, a jaké příběhy si odtud přivezli?

