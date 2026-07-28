Levý se tvrdě opřel do bezradné Sparty: Na titul nemá, Rosický a spol. to musí vidět

Trenéra Stanislava Levého překvapilo, jakým způsobem se fotbalisté Sparty v úvodu sezony prezentovali při porážce 1:3 v Brně se Zbrojovkou. Letenští podle něj zatím nemají kádr na zisk ligového titulu, řekl osmašedesátiletý bývalý reprezentant a kouč se zkušenostmi z domácích i zahraničních klubů.
Zbrojovka se jako nováček vytáhla na jednoho z kandidátů titulu. Výsledek trenéra tolik nepřekvapil. "Čekal jsem, že by Sparta mohla mít problémy, že by v Brně nemusela vyhrát. Zbrojovka pro mě není klasický nováček s ohledem na to, kolik vedení investuje, navíc bylo vyprodáno. Překvapilo mě však, jakým slabým výkonem se Sparta s výjimkou úvodu druhé půle prezentovala. Druhý inkasovaný gól už ji úplně vykolejil z rytmu," uvedl Levý.
Problém vicemistra je podle něj hlubší. "Máme sice za sebou jen úvodní kolo, ale Sparta podle mě aktuálně nemá kádr na titul. Věřím, že stejně to vidí i vedení a bude se snažit přivést posily," řekl kouč.
Brněnští využili nováčkovské euforie. "Udělali si skvělou reklamu na další zápasy. Myslím, že Zbrojovka nebude mít v lize problémy. Na první šestku bych se neodvážil ji tipovat, ale na prostřední skupinu klidně," uvedl Levý.
Stejně jako Sparta, také Plzeň podlehla Liberci 1:3. "To mě hodně překvapilo. Ale když na střely na branku s Libercem prohrajete 1:10, není o čem mluvit. S Plzní v boji o titul počítám, ale musí tam být velké zklamání. Je hezké, že trenér Hyský vzal porážku na sebe, ale je otázka, jak dlouho bude mít vedení trpělivost. Viktoria musí naplno bodovat hned v dalším kole proti Zbrojovce, jinak v Plzni zavládne velká nervozita," řekl mistr ligy s Bohemians.
Slavia porazila Slovácko výrazně 5:1, přestože trenér Jindřich Trpišovský po mistrovství světa šetřil většinu reprezentantů a v základní jedenáctce je nahradil třemi mladými odchovanci.
"Sestava mě překvapila. Trenér uznal, že to byl trochu risk, ale že si mladíci o místo řekli. Slavii nahrál naivní výkon Slovácka i některé verdikty rozhodčího Pechance. Když hráč jako poslední (Kolísek) stáhne unikajícího soupeře, je to podle mě červená karta. Netvrdím, že by pak Slavia nevyhrála, ale měla by to těžší. Nelíbily se mi ani další verdikty. Budu doufat, že se situace zlepší v dalších kolech," řekl Levý.
Obhájce titulu na startu sezony disponuje velmi silným a početným kádrem. Zůstal v něm i kanonýr Tomáš Chorý, o němž předseda představenstva Jaroslav Tvrdík po vyloučení v derby prohlásil, že už za Slavii nikdy nenastoupí.
"Slavia si na velké zastupitelnosti a variabilitě sestavy zakládá. Zápasy pak mohou rozhodovat i hráči ze silné lavičky. Návrat Chorého se dal čekat. Rozhodl majitel (Pavel Tykač), od toho je ostatně majitelem. Šéf sportovního úseku se mu podrobil, ale pokud veřejně zastával jiné stanovisko, možná bych od něj čekal jinou reakci," uvedl kouč, který v Albánii dovedl k titulu Skënderbeu Korcë.
Druhý brněnský nováček Artis doma v premiéře podlehl Mladé Boleslavi 2:4. "Ofenziva měla z obou stran navrch. Nemyslím, že by byl Artis jasným kandidátem na přímý sestup. Mužstvo postupně doplňuje. Čekám, že dva tři další týmy budou mít podobné starosti."
Z dalších zápasů trenéra zaujal úspěšný vstup pohárových zástupců Jablonce a Hradce Králové. "Je to pro ně před pohárovými odvetami povzbuzení. V Jablonci mě trochu zklamala Olomouc, má velké ambice. Ostrava vyhrála ve Zlíně, ale z toho bych zatím nic nevyvozoval. Minulou sezonu měl Baník tak špatnou, že horší snad ani mít nemůže," řekl Levý.
ŽIVĚ Ukrajina v noci vyslala přes 390 dronů na Moskevskou oblast
Na Moskevskou oblast v noci mířilo přes 390 ukrajinských dronů. V úterý ráno to na síti Telegram oznámil starosta Moskvy Sergej Sobjanin s tím, že většinu jich obrana zničila. Gubernátor Moskevské oblasti Andrej Vorobjov mezitím informoval, že v Čechově jižně od ruského hlavního města zasáhl dron bytový dům. Informace o možných zraněných a mrtvých nejsou zatím dostupné.
„Kupte si ho v cizině.“ Nenahraditelný lék zmizel, lékárníci viní stát za selhání
Užívají ho tisíce lidí s rakovinou. Pro část z nich je nepostradatelný, nahradit se nedá. Přesto lék Tamoxifen v českých lékárnách chybí. Jeho výrobce ohlásil před 8 měsíci výpadek a přestal ho sem vozit. Dlouhodobě se nedaří zajistit ani náhradu. Úřady slibovaly mimořádné dodávky v půlce července, ty ale nepřišly. „V jiných zemích přitom lék je,“ říká lékárník Marek Hampel. Stát podle něj selhal.
„Tohle jsem ještě neviděl.“ Na Pavla reaguje legendární fotograf F1, natočil video
Pro nejednoho sportovního fotografa byl prezident Petr Pavel nečekaným zjevením. Jeho přítomnosti na maďarském Hungaroringu si všimla nejen zahraniční média, ale také legendární motorsportový fotograf Kym Illman. Ten překvapivý koníček české hlavy státu okomentoval ve svém pondělním videu. „Upřímně si ani nepamatuju, že by někdy prezident fotil na trati s vestou úplně stejně jako my,“ řekl Illman.
Schodek rozpočtu bude příští rok významně pod 400 miliard Kč, uvedl Babiš
Schodek státního rozpočtu v příštím roce bude významně pod 400 miliard korun. ČTK a České televizi to v úterý řekl premiér Andrej Babiš (ANO) při příchodu na jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO) o přípravě rozpočtu. V letošním roce stát plánuje schodek 310 miliard korun. Babiš uvedl, že chce příští rok tlačit ministry k provozním úsporám, zároveň očekává růst investic.
„Co jsem se chtěl zeptat?“ Zmatený Joe Biden na nahrávce odhaluje utajované informace
Ještě před dvěma lety byl nyní třiaosmdesátiletý Joe Biden prezidentem USA. Už tehdy jej ale provázely otázky ohledně jeho věku a schopnosti zvládat náročný úřad. Nyní se na veřejnost dostaly materiály, které i tuto debatu znovu otevírají. Po dvouletém soudním sporu byly zveřejněny nahrávky z roku 2017, na nichž Biden místy působí zmateně a mluví o tom, že má u sebe utajované dokumenty.