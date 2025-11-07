Fotbal

Létající popelnice? K fotbalu to patří, tvrdil kapitán Sigmy. K fanouškům ani nešel

Sport ČTK Sport, ČTK
před 2 hodinami
Fotbalisté Olomouce vezou ze hřiště arménského FC Noah výhru 2:1 v Konferenční lize, během čtvrtečního duelu ale bylo chvílemi pořádně horko. Zápas byl totiž zhruba v polovině první půle přerušen kvůli potyčkám mezi tábory fanoušků obou týmů.
Mela před brankou týmu FC Noah v utkání Konferenční ligy s Olomoucí
Mela před brankou týmu FC Noah v utkání Konferenční ligy s Olomoucí | Foto: ČTK

"Sudí nám říkal, ať tam jdeme a uklidníme je, ale když jsem viděl ty fanoušky, tak to nemělo cenu," popisoval kapitán Sigmy Radim Breite.

"Létaly tam popelnice. Ale takové situace k fotbalu patří," tvrdil olomoucký středopolař.

"Jsem spíš rád, že sem vůbec přijeli. Klobouk dolů za to, že vážili takovou cestu a podporovali nás," doplnil.

Sigma získala první vítězství v soutěži. "Jsme hrozně rádi za ty tři body. Od první minuty bylo vidět, že jsme si za tím šli a dotáhli jsme to do konce," pochvaloval si Breite.

Podle něj bylo klíčové, že po vyrovnání domácích dala Sigma hned druhý gól, který přinesl také uklidnění.

"Nebylo to úplně jednoduché, ale velmi brzo jsme se vrátili do vedení, což bylo pro nás hrozně důležité. Pak jsme to ubránili," konstatoval šestatřicetiletý záložník.

Poprvé v Konferenční lize nastoupil Breite v základní sestavě. "Užil jsem si to, hlavní ale je, že jsme dnes vyhráli. To je pro mě třešnička na dortu," usmál se.

Absence v základní sestavě ho samozřejmě mrzela, ale Breite byl rád, že ti hráči, kteří hráli na jeho postu defenzivního záložníka, odváděli výborné výkony.

"Patří to k týmovosti, když nehraje jeden, zaskočí druhý. Tak to má být. Dnes to tady funguje, což taky přispívá k tomu, že se nám daří," upozornil.

Noah předcházela pověst týmu, který je silný na míči, což Breite potvrdil. "Byli a jsou kombinačně skvělí a my jsme jim konkurovali naší fyzičností. K tomu jsme přidali dobré pasáže, kdy jsme udrželi balón," líčil.

Po nucené přestávce způsobené výtržnostmi příznivců tempo trochu opadlo. "Vypadli jsme z toho, ale jen na chvíli. Brzy jsme se vrátili k naší hře, to bylo důležité," vypíchl olomoucký kapitán.

Sigma má v tabulce Konferenční ligy čtyři body, Breite ovšem nechce o postupu hovořit. "Je to předčasné, ale počítá se každý bod a také každý gól. Společná tabulka má svoje specifika," připomněl formát evropských pohárů, kdy z 36 celků si postup do play off zajistí 24 týmů.

V součtu s domácí ligou Sigma neprohrála šestý duel v řadě, ani tuto sérii však nechce olomoucký veterán zakřiknout.

"Vnímáme to, jdeme do každého zápasu naplno. Máme výbornou defenzivu a začínáme dávat góly, což je pozitivní," uvedl Breite.

 
Další zprávy