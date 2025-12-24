Letadlo s fotbalisty Sparty málem srazilo bouřkové peklo. Modlily se i letušky

Nervydrásající let zažili fotbalisté pražské Sparty 24. prosince 1965, tedy před 60 lety, na začátku zájezdu do Střední a Jižní Ameriky. I po dlouhé době při každé vzpomínce na tuto téměř hodinovou cestu plnou hrůzy a strachu se všichni shodli na tom, že to byl ten nejdramatičtější a vůbec nejhorší Štědrý den v celém jejich životě.
Po příletu z Kodaně do New Yorku měli členové výpravy před sebou už jen jeden a půl hodinový přelet do Chicaga, kde je čekali zástupci tamější Sparty, kteří slavili půl století od vzniku jejich klubu a Letenští se k nim na jejich pozvání vydali.
„V New Yorku bylo pěkné počasí, z letadla jsme se kochali nádherným pohledem na velkoměsto, ale asi po půlhodině jsme dostali příkaz k připoutání. A brzy nato se letadlo dostalo do sněhové bouře s blesky. Začalo poskakovat jako pingpongový míček, propadalo se a ulétávalo z jedné strany na druhou. Nejen já, ale i bledé letušky se modlily a leckdo se pustil do pláče. Byla v nás jen jiskřička naděje, že se z tohoto pekla vrátíme v pořádku na zem,“ často vyprávěl Josef Vojta.
„Až později jsme se dověděli, že kapitán letadla místo úniku z děsivé bouře musel pokračovat v kurzu a zvolit velice nebezpečné přistání v Chicagu, protože mu už chybělo palivo. Naštěstí byl pilot skvělý, nouzovou situaci zvládl a my všichni jsme si připadali jako znovuzrození,“ dodával Vojta.
Výstupem z letadla však trápení sparťanské výpravy nekončilo. „Byli jsme unavení a tak zdrchaní, že jsme z kymácejících přistavených schodů padali dolů. Byl obrovský vichr a šlehal prudký sníh, že ani na zemi jsme se neudrželi na nohou. Čekali nás krajané a hned odvezli na štědrovečerní posezení do jedné české restaurace. Dlouho jsme však nemohli nic jíst ani pít a teprve postupem času jsme si začali povídat o životě v Praze, o příšerném letu a nakonec jsme si i ten řízek dali,“ vzpomíná Václav Mašek.
Čeští krajané projevili zájem, aby hráči i funkcionáři bydleli většinou po dvou v jejich rodinách. A tak se celá výprava k nevelké radosti trenéra Václava Ježka rozptýlila po několika bytech nadšených hostitelů.
„Hostitelé nás vykrmovali tradičními českými jídly, tedy vepřovou, husami, kachnami, knedlíky a pilo se plzeňské pivo. Následky nezřízeného stravování zaznamenala neúprosná váha. Za týden, v kterém jsme sehráli jen jeden zápas, to byly tři kilogramy navíc. Trenér Ježek dobře věděl, proč se mu nelíbilo ubytování v soukromí,“ směje se Vladimír Táborský.
Na Nový rok se sparťané vydali do Mexika, Chile a Argentiny. Téměř dvouměsíční zájezd přinesl bezpočet zážitků, spoustu nádherných příhod, báječnou pohodu, ale nechyběly ani stresové situace. Tou jednoznačně nejhorší však zůstal přelet ve sněhové bouři z New Yorku do Chicaga.
