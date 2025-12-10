Fotbal

Zázračné dítě se zapsalo do dějin Ligy mistrů, Karl překonal i Mbappého

před 3 hodinami
Fotbalista Lennart Karl byl šťastný, že po úterní výhře 3:1 nad Sportingem Lisabon převzal cenu pro hráče zápasu. Supertalent Bayernu Mnichov se ve věku 17 let a 290 dnů stal nejmladším hráčem, který v Lize mistrů skóroval ve třech po sobě jdoucích zápasech.
Lennart Karl slaví gól v zápase Ligy mistrů proti Sportingu.
Lennart Karl slaví gól v zápase Ligy mistrů proti Sportingu. | Foto: Reuters

Působení po boku hvězd je pro něj velkou zábavou, řekl v rozhovoru pro UEFA, když překonal rekord Kyliana Mbappého (18 let a 113 dnů).

O jeden gól Karla na začátku zápasu připravil těsný ofsajd. Sporting se po přestávce ujal vedení, ale záložník či křídelník si při obratu skóre připsal vítěznou trefu na 2:1.

"Momentálně jsem prostě moc šťastný. Pracuji opravdu tvrdě na svých výkonech, na svém těle a každý týden se snažím být fit," uvedl hráč měřící pouhých 168 centimetrů.

"Hrát v Bayernu je taková zábava. Učím se toho tolik s Harrym Kanem, Joshuou Kimmichem a všemi kolem sebe. Umožňuje mi to ukázat svůj fotbal. Přihrávají mi, já jim přihrávám zpět. Jsou to skvělí spoluhráči a je to velká zábava," vyzdvihl Karl.

Každý zápas je pro něj zážitkem. "Hrát v Lize mistrů v 17 letech je pro mě velmi speciální. Jsem hrdý na sebe a na tým. Všechno se perfektně sešlo," pochvaloval si.

Předtím skóroval proti Bruggám a Arsenalu a stal se nejmladším střelcem Bayernu v soutěži. "Má v sobě něco speciálního. Hraje pro nás velmi, velmi důležitou roli," pochválil ho sportovní ředitel Max Eberl.

