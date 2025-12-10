Zázračné dítě se zapsalo do dějin Ligy mistrů, Karl překonal i Mbappého

Působení po boku hvězd je pro něj velkou zábavou, řekl v rozhovoru pro UEFA, když překonal rekord Kyliana Mbappého (18 let a 113 dnů).
O jeden gól Karla na začátku zápasu připravil těsný ofsajd. Sporting se po přestávce ujal vedení, ale záložník či křídelník si při obratu skóre připsal vítěznou trefu na 2:1.
"Momentálně jsem prostě moc šťastný. Pracuji opravdu tvrdě na svých výkonech, na svém těle a každý týden se snažím být fit," uvedl hráč měřící pouhých 168 centimetrů.
"Hrát v Bayernu je taková zábava. Učím se toho tolik s Harrym Kanem, Joshuou Kimmichem a všemi kolem sebe. Umožňuje mi to ukázat svůj fotbal. Přihrávají mi, já jim přihrávám zpět. Jsou to skvělí spoluhráči a je to velká zábava," vyzdvihl Karl.
Každý zápas je pro něj zážitkem. "Hrát v Lize mistrů v 17 letech je pro mě velmi speciální. Jsem hrdý na sebe a na tým. Všechno se perfektně sešlo," pochvaloval si.
Předtím skóroval proti Bruggám a Arsenalu a stal se nejmladším střelcem Bayernu v soutěži. "Má v sobě něco speciálního. Hraje pro nás velmi, velmi důležitou roli," pochválil ho sportovní ředitel Max Eberl.
"Karl za nás určitě odehrál lepší zápasy, ale nějak se tam vždycky objeví čtyřikrát nebo pětkrát a pak udeří. I to je jeho silná stránka; ani nemusíte být nejlepším hráčem na hřišti," řekl trenér Vincent Kompany.
V dosavadních 20 soutěžních zápasech za bavorského giganta vstřelil Karl pět gólů. "V poslední době jsem mnohem víc trénoval pravou nohu. Vyplatilo se. Perfektní kontakt levou nohou a pak zakončení pravou," popsal svůj gól proti Sportingu.
"Když je Lenny před brankou, poradí si. Dokáže míč trefit hlavou, pravou nohou, levou nohou, lýtkem. Má cit a to ho jako trenér nenaučíte," vyzdvihl Kompany.
Mladá hvězda, která nedávno debutovala za tým do 21 let a vstřelila tam tři góly, je nyní dokonce považována za kandidáta na nominaci na mistrovství světa.
Očekává po takovém výkonu nějaký vzkaz od trenéra reprezentace Juliana Nagelsmanna? "Myslím, že zatím ne, ne," řekl Karl. Eberl byl také opatrný: "Podává dobré výkony, dává góly. To jsou jeho argumenty. Co se stane v létě, není naše rozhodnutí."
Karl poukázal na výrazný nástup mladíků. Jak uvedla statistická společnost Opta, z 33 gólů vstřelených hráči do 18 let v historii Ligy mistrů jich 12 padlo v roce 2025 (4 - Yamal, 3 - Karl, 2 - Nwaneri a Dadason, 1 - Satpajev), což je plných 36 procent.