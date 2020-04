Lehmann prodělal covid-19, ale diváky by na fotbal pustil

Padesátiletý Lehmann se nakazil koronavirem v polovině minulého měsíce.

Bývalý německý fotbalový brankář Jens Lehmann prodělal v březnu nemoc covid-19. Přesto někdejší gólman Schalke, Dortmundu či Arsenalu bojuje za to, aby na stadiony po rozběhnutí soutěží mohli v omezeném počtu diváci.

"Měl jsem zhruba den a půl kašel a mírnou horečku. Po dvoutýdenní karanténě mě úřady uznaly zdravým," řekl Bildu jednašedesátinásobný německý reprezentant.

Onemocnění popsal jako lehčí než chřipku. "Ale lidé z ohrožených skupin si na to samozřejmě musejí dát pozor. Pravděpodobně také pomáhá, když celkově žijete zdravě," uvedl bývalý vítěz německé a anglické ligy.

Lehmann se oproti všeobecnému názoru domnívá, že až se po pauze kvůli koronaviru rozběhne bundesligová sezona, mohly by se za určitých podmínek stadiony otevřít i fanouškům.

"Ještě jsem neslyšel žádný rozumný protiargument. Když by se obsadilo jen každé čtvrté místo, měli by lidé mezi sebou dostatečné odstupy. Kdo by to porušil, byl by vyhozen a dostal by zákaz vstupu na stadion," navrhl Lehmann. Německá liga stejně jako drtivá většina fotbalových soutěží plánuje restart sezony s vyloučením veřejnosti.