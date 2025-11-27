Sparta uspěla na hřišti Legie, rozhodl sváteční střelec. Slaví i Olomouc

Letenští triumfovali v soutěži po dvou zápasech, minule remizovali doma s jiným polským týmem Čenstochovou 0:0. Ve společné tabulce 36 mužstev si polepšili na sedm bodů a poskočili na 11. pozici. Legia prohrála třetí ze čtyř utkání ligové fáze a zůstala na třech bodech.
Prvních osm celků postoupí přímo do osmifinále, kluby na devátém až 24. místě čeká úvodní kolo vyřazovací části. Sparta ještě v prosinci narazí v Rumunsku na Universitateu Craiova, hlavní fázi doma zakončí s Aberdeenem.
Na postu pravého stopera Sparty nastoupil netradičně Kadeřábek a o post výš na kraji zálohy Preciado. V zahajovací jedenáctce domácích nechyběl kosovský křídelník Krasniqi, který v srpnu odešel do polské metropole právě ze Sparty na roční hostování s opcí. Od začátku se vedle bývalých spoluhráčů postavil i proti parťákovi z národního týmu Rrahmanimu.
Na Armádním stadionu před zraky 17.743 fanoušků hrozil v prvním poločase především čtvrtfinalista posledního ročníku Konferenční ligy. V deváté minutě ve slibné pozici vypálil nad Wojciech Urbaňski. Tentýž hráč pak vyhrál souboj s Kadeřábkem a zamířil na zadní tyč, gólman Vindahl ale konečky prstů Spartu podržel. Z následného rohu se do míče zpoza vápna ze vzduchu opřel Krasniqi a jen těsně minul.
Dánský brankář Sparty si následně poradil s Augustyniakovým pokusem před šestnáctkou. Poté se delší dobu hrálo bez šancí, v 36. minutě ale znovu zahrozil Krasniqi. Jeho ránu Vindahl vyrazil a Wszolek z dorážky nezakončil hlavou ideálně.
Místo toho v 41. minutě ze své první střely na branku udeřili hosté. Birmančevič vystihl Čolakovu přihrávku, nahrál Preciadovi a ten ranou na vzdálenější tyč otevřel skóre. Ekvádorský reprezentant zaznamenal první soutěžní trefu za Spartu od loňského února. Pražané se prosadili v Konferenční lize po dvou zápasech. V nastavení úvodního dějství ještě Vindahla protáhl Stojanovič.
Po změně stran si Haraslín po Preciadově pasu hledal palebnou pozici, jenže nakonec trefil jen bránícího Kapuadiho. Střídající Mercado zase vypálil vedle. Sparta hru kontrolovala, domácí za celý druhý poločas její branku výrazněji neohrozili a v závěru nepřišel ani jejich tlak.
Legia tak prohloubila výsledkovou krizi, na vítězství čeká už sedm soutěžních duelů, doma nevyhrála šestkrát v řadě. Sparta triumfovala v této sezoně Konferenční ligy teprve ve druhém z pěti venkovních utkání.
Celek z polské metropole v pátém pohárovém utkání s českým soupeřem prohrál poprvé. Doma Legia nenavázala na předchozí výhry nad Slavií a Ostravou, kterou v červenci vyřadila ve 2. předkole Evropské ligy. Sparta triumfovala na hřišti polských týmů ve třetím ze čtyř pohárových duelů.
Sigma skolila lídra slovinské ligy
Olomouc zvítězila nad slovinským NK Celje 2:1 a zaznamenala druhou výhru v soutěži. Oba góly Hanáků vstřelil v první půli nigerijský záložník Ahmad Ghali, na 1:1 vyrovnal Ivica Vidovič. Lídr slovinské ligy tak v Konferenční lize ztratil první body.
Sigma je v pohárech po sedmi letech a poprvé v ligové fázi. Má na kontě sedm bodů a výrazně se přiblížila postupu do play off. Tento počet v minulém ročníku při příznivém skóre stačil k postupu. Dalším soupeřem vítěze českého poháru bude gibraltarský Lincoln, který v souběžně hraném utkání prohrál na hřišti maltského Hamrunu 1:3.
V úvodu zápasu zahrozili několika rychlými kombinacemi hosté, ale olomoucká obrana byla na tyto přímé ataky dobře připravená. Stadion propukl v nadšení hned z prvního vážnějšího útoku Sigmy. Langerovu vyraženou střelu poslal znovu na slovinskou branku Hadaš, gólman Leban ji jen vyrazil před sebe a Ghali poslal míč do sítě. Nigerijský záložník se trefil ve druhém soutěžním utkání po sobě a poprvé v evropském poháru.
Rychlá branka přinesla na olomoucké kopačky klid. Hanáci převzali taktovku duelu, Vašulínovu střelu lapil Leban, druhý gól visel ve vzduchu v 19. minutě po střele Šípa a dalším výborném zákroku brankáře Celje.
Hosté se z hlubokého obranného bloku dostávali před šestnáctku Sigmy jen sporadicky, ale o to nebezpečněji. Lisakovičova střela jen o vlásek minula Koutného branku, další už skončila v síti. K vyražené střele se dostal Vidovič a krátce po příchodu na hřiště vyrovnal. Krátce poté mohl skóre otočit nejlepší střelec Konferenční ligy Kovačevič, jenže Koutný skvělým zákrokem na brankové čáře udržel remízový stav.
Do kabin šli přece jen s náskokem fotbalisté Olomouce. Ve 42. minutě rozehrál rychlou akci po levé straně Beran, po Šípově centru uklidil míč hlavou do sítě opět Ghali.
Nástup do druhé půle vyšel lépe hostům, v 52. minutě střílel nebezpečně Šturm, jenže obranný blok Hanáků neprostřelil. Celje se v této fázi utkání usadilo na útočné polovině, mělo míč více na kopačkách a krátkými kombinacemi hledalo skulinu v olomoucké obraně. V 66. minutě stálo při domácích i štěstí, po rohovém kopu se do míče opřel Tutyškinas a jeho nechytatelná střela orazítkovala tyč.
V 70. minutě zahrozila Sigma, na centr střídajícího Kostadinova si naběhl Hadaš, jehož pokus z hranice pokutového území vytáhl Leban na roh. Další dva pokusy Vašulína a Dolžnikova skončily těsně vedle.
Sigma se snažila udržet těžiště hry co nejdále od své branky a eliminovat tím ofenzivu hostí. Dařilo se jí to až do 85. minuty, kdy se po centru Kotnika odrazil míč od Huka opět do tyče. Na další ohrožení Koutného branky už nedošlo, svěřenci trenéra Janotky zvládli závěr velmi dobře takticky a dotáhli duel do vítězného konce.
Po loňské změně formátu evropských pohárů všech 36 účastníků tvoří jednu společnou tabulku, z níž 24 celků projde do vyřazovací části, z toho osm přímo do osmifinále.
Utkání 4. kola fotbalové Konferenční ligy:
Legia Varšava - Sparta Praha 0:1 (0:1)
Branka: 41. Preciado. Rozhodčí: Sidiropulos - Kostaras, Dimitriadis - Evangelu (video, všichni Řec.). ŽK: Krasniqi, Vinagre, Piatkowski, Bičachčjan - Eneme. Diváci: 17.743.
Legia: Tobiasz - Stojanovič (60. Bičachčjan), Piatkowski, Kapuadi, Vinagre (75. Reca) - Kapustka, Augustyniak, W. Urbaňski (75. Weisshaupt) - Wszolek, Čolak (44. Rajovic), Krasniqi (60. K. Urbaňski). Trenér: Astiz.
Sparta: Vindahl - Kadeřábek, Ševínský, Zelený - Preciado, Kairinen, Vydra (72. Eneme), Ryneš - Birmančevič (59. Mercado), Haraslín (85. Kuol) - Rrahmani (59. Kuchta). Trenér: Priske.
Sigma Olomouc - NK Celje 2:1 (2:1)
Branky: 8. a 42. Ghali - 29. Vidovič. Rozhodčí: Nuza - Zeqiri, Sekiraqa - Caka (video, všichni Kos.). ŽK: Beran, Breite - Lisakovič, Hrka. Diváci: 7267.
Olomouc: Koutný - Hadaš, Sylla, Huk, Slavíček - Beran, Breite (87. Spáčil) - Ghali (58. Dolžnikov), Langer (69. Kostadinov), Šíp (69. Navrátil) - Vašulín (88. Tijani). Trenér: Janotka.
Celje: Leban - Nieto, Bejger, Tutyškinas, Karničnik - Hrka (46. Daniel, 75. Jevsenak) - Iosifov, Lisakovič (27. Vidovič), Kvesič (75. Avdyli), Šturm - Kovačevič (46. Kotnik). Trenér: Riera.
Tabulka:
|1.
|Samsunspor
|4
|3
|1
|0
|9:2
|10
|2.
|Štrasburk
|4
|3
|1
|0
|7:4
|10
|3.
|Celje
|4
|3
|0
|1
|8:4
|9
|4.
|Šachtar Doněck
|4
|3
|0
|1
|8:5
|9
|5.
|Mohuč
|4
|3
|0
|1
|4:2
|9
|6.
|Čenstochová
|4
|2
|2
|0
|7:2
|8
|7.
|AEK Larnaka
|4
|2
|2
|0
|5:0
|8
|8.
|Bialystok
|4
|2
|2
|0
|4:2
|8
|Drita
|4
|2
|2
|0
|4:2
|8
|10.
|AEK Atény
|4
|2
|1
|1
|9:4
|7
|11.
|Sparta Praha
|4
|2
|1
|1
|5:2
|7
|12.
|Vallecano
|4
|2
|1
|1
|8:6
|7
|13.
|Lausanne
|4
|2
|1
|1
|5:3
|7
|14.
|Sigma Olomouc
|4
|2
|1
|1
|5:5
|7
|15.
|Universitatea Craiova
|4
|2
|1
|1
|3:3
|7
|16.
|Lech Poznaň
|4
|2
|0
|2
|9:6
|6
|17.
|Fiorentina
|4
|2
|0
|2
|6:3
|6
|18.
|Crystal Palace
|4
|2
|0
|2
|6:4
|6
|19.
|Zrinjski Mostar
|4
|2
|0
|2
|7:8
|6
|20.
|Alkmaar
|4
|2
|0
|2
|4:7
|6
|21.
|Omonia Nikósie
|4
|1
|2
|1
|4:3
|5
|Kuopio
|4
|1
|2
|1
|4:3
|5
|23.
|Noah
|4
|1
|2
|1
|4:4
|5
|24.
|Rijeka
|4
|1
|2
|1
|2:2
|5
|25.
|Škendija Tetovo
|4
|1
|1
|2
|2:4
|4
|26.
|Lincoln
|4
|1
|1
|2
|4:10
|4
|27.
|Dynamo Kyjev
|4
|1
|0
|3
|6:7
|3
|28.
|Legia Varšava
|4
|1
|0
|3
|3:5
|3
|29.
|Slovan Bratislava
|4
|1
|0
|3
|4:7
|3
|30.
|Hamrun
|4
|1
|0
|3
|3:6
|3
|31.
|Häcken
|4
|0
|2
|2
|4:6
|2
|32.
|Breidablik
|4
|0
|2
|2
|2:7
|2
|33.
|Aberdeen
|4
|0
|2
|2
|3:10
|2
|34.
|Shelbourne
|4
|0
|1
|3
|0:4
|1
|35.
|Shamrock Rovers
|4
|0
|1
|3
|3:9
|1
|36.
|Rapid Vídeň
|4
|0
|0
|4
|2:12
|0