Legendární kouč varuje před Plzní. Čeká nás ještě těžší zápas než v prosinci

Kouč Panathinaikosu očekává extrémně náročnou bitvu s Plzní a chválí její defenzivu. Tlak po špatných výsledcích odmítá.
Trenér fotbalistů Panathinaikosu Atény Rafael Benítez očekává v úvodním kole vyřazovací fáze Evropské ligy proti Plzni možná ještě náročnější souboj než v prosinci, kdy jeho svěřenci v šestém kole ligové fáze v dlouhé přesilovce remizovali s Viktorií bez branek.
Pětašedesátiletý španělský kouč upozornil, že řecký celek bude čelit týmu s nejlepší defenzivou celé soutěže, který nepouští soupeře do šancí. Na tiskové konferenci také uvedl, že necítí tlak po sérii nevyrovnaných výsledků.
Panathinaikos v prosinci doma proti Plzni nedokázal zužitkovat zhruba hodinovou přesilovku po vyloučení Václava Jemelky.
"Očekávám znovu náročný zápas, možná ještě těžší. Plzeň vyznává hodně atletický styl, hraje se proti ní těžko. Budeme hrát proti nejlepší obraně celé Evropské ligy," připomněl Benítez, že Viktoria v osmi kolech ligové fáze jen třikrát inkasovala.
"Asi to zase bude trochu jiné než většina pohárových zápasů. Obvykle v Evropě hrajeme s týmy, které nám dávají více prostoru a tím nám pomáhají hrát tak, jak chceme. S Plzní to zítra možná takové nebude, moc prostoru soupeřům nenabízí," podotkl slavný kouč, který v minulosti ovládl s Liverpoolem Ligu mistrů.
Panathinaikos převzal na konci října a od té doby s ním má hodně nevyrovnané výsledky. V řecké lize patří aténskému celku až páté místo s propastnou ztrátou na čelo tabulky, v Evropské lize naopak pětkrát po sobě neprohrál a poměrně s přehledem postoupil.
"Samozřejmě nejsme stoprocentně spokojeni, v lize se nám nedaří. Udělali jsme některé chyby hlavně na konci zápasů. Zatím nemáme ve hře automatismy, není na to prostě čas. Je potřeba si uvědomit, že jsme za šest měsíců odehráli 26 zápasů. Jezdíme po hotelích, hrajeme, moc času na trénování není," uvedl Benítez.
Proti Plzni může postrádat až okolo 15 hráčů, řada z nich není na soupisce pro Evropskou ligu.
"V zimě přišlo devět hráčů, deset jich odešlo. Tým se nedá vybudovat za tři měsíce. Nemůžeme být pořád pod tlakem, hráčům nikdo nemůže vytknout snahu. Cílem je hlavně připravit tým na další sezonu. Můžu vás ujistit, že příští rok to bude lepší. Je potřeba, abychom byli trpěliví. Pokud zítra vyhrajeme 3:0, neznamená to, že jsme nejlepší na světě. Stejně jako když jsme (nedávno) vyhráli na stadionu Olympiakosu," doplnil Benítez.
