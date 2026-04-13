Sport

Leeds bojující o záchranu šokoval Old Trafford. Senzaci zařídil Okafor

ČTK

Fotbalisté Leedsu ukončili po šesti zápasech sérii bez vítězství v Premier League výhrou 2:1 na hřišti Manchesteru United v dohrávce 32. kola. Na Old Trafford zvítězil Leeds v anglické lize poprvé po 45 letech.

Noah Okafor z Leedsu slaví gól v duelu s Manchesterem UnitedFoto: CTK
Hostující svěřenci trenéra Daniela Farkeho vedli už po půlhodině o dva góly po trefách švýcarského útočníka Noaha Okafora, který využil nedůrazného bránění Manchesteru.

V druhém poločase zbrzdilo snahu domácích o obrat vyloučení Lisandra Martíneze v 56. minutě za zatažení za vlasy Dominica Calverta-Lewina ve vzdušném souboji.

Týmu trenéra Michaela Carricka dal naději na bodový zisk snížením v 69. minutě Casemiro, jeho další "gólovou" hlavičku pět minut před koncem řádné hrací doby ale na brankové čáře zablokoval Calvert-Lewin.

Leeds díky výhře získal na patnáctém místě tabulky šestibodový náskok na pásmo sestupu. Manchester zůstal třetí o skóre před Aston Villou.

Anglická fotbalová liga - 32. kolo: Manchester United - Leeds 1:2 (69. Casemiro - 5. a 29. Okafor).

Tabulka:

1.

Arsenal

32

21

7

4

62:24

70

2.

Manchester City

31

19

7

5

63:28

64

3.

Manchester United

32

15

10

7

57:45

55

4.

Aston Villa

32

16

7

9

43:38

55

5.

Liverpool

32

15

7

10

52:42

52

6.

Chelsea

32

13

9

10

53:41

48

7.

Brentford

32

13

8

11

48:44

47

8.

Everton

32

13

8

11

39:37

47

9.

Brighton

32

12

10

10

43:37

46

10.

Sunderland

32

12

10

10

33:36

46

11.

Bournemouth

32

10

15

7

48:49

45

12.

Fulham

32

13

5

14

42:46

44

13.

Crystal Palace

31

11

9

11

35:36

42

14.

Newcastle

32

12

6

14

45:47

42

15.

Leeds

32

8

12

12

39:49

36

16.

Nottingham

32

8

9

15

32:44

33

17.

West Ham

32

8

8

16

40:57

32

18.

Tottenham

32

7

9

16

40:51

30

19.

Burnley

32

4

8

20

33:62

20

20.

Wolverhampton

32

3

8

21

24:58

17

