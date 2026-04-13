Leeds bojující o záchranu šokoval Old Trafford. Senzaci zařídil Okafor

Fotbalisté Leedsu ukončili po šesti zápasech sérii bez vítězství v Premier League výhrou 2:1 na hřišti Manchesteru United v dohrávce 32. kola. Na Old Trafford zvítězil Leeds v anglické lize poprvé po 45 letech.
Hostující svěřenci trenéra Daniela Farkeho vedli už po půlhodině o dva góly po trefách švýcarského útočníka Noaha Okafora, který využil nedůrazného bránění Manchesteru.
V druhém poločase zbrzdilo snahu domácích o obrat vyloučení Lisandra Martíneze v 56. minutě za zatažení za vlasy Dominica Calverta-Lewina ve vzdušném souboji.
Týmu trenéra Michaela Carricka dal naději na bodový zisk snížením v 69. minutě Casemiro, jeho další "gólovou" hlavičku pět minut před koncem řádné hrací doby ale na brankové čáře zablokoval Calvert-Lewin.
Leeds díky výhře získal na patnáctém místě tabulky šestibodový náskok na pásmo sestupu. Manchester zůstal třetí o skóre před Aston Villou.
Anglická fotbalová liga - 32. kolo: Manchester United - Leeds 1:2 (69. Casemiro - 5. a 29. Okafor).
Tabulka:
1.
Arsenal
32
21
7
4
62:24
70
2.
Manchester City
31
19
7
5
63:28
64
3.
Manchester United
32
15
10
7
57:45
55
4.
Aston Villa
32
16
7
9
43:38
55
5.
Liverpool
32
15
7
10
52:42
52
6.
Chelsea
32
13
9
10
53:41
48
7.
Brentford
32
13
8
11
48:44
47
8.
Everton
32
13
8
11
39:37
47
9.
Brighton
32
12
10
10
43:37
46
10.
Sunderland
32
12
10
10
33:36
46
11.
Bournemouth
32
10
15
7
48:49
45
12.
Fulham
32
13
5
14
42:46
44
13.
Crystal Palace
31
11
9
11
35:36
42
14.
Newcastle
32
12
6
14
45:47
42
15.
Leeds
32
8
12
12
39:49
36
16.
Nottingham
32
8
9
15
32:44
33
17.
West Ham
32
8
8
16
40:57
32
18.
Tottenham
32
7
9
16
40:51
30
19.
Burnley
32
4
8
20
33:62
20
20.
Wolverhampton
32
3
8
21
24:58
17
