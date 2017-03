Látal dopadl podobně jako Ranieri. Loni velebený kouč si teď vyčítá, že se do polských Gliwic vracel

před 55 minutami

Loni skončil s Gliwicemi senzačně druhý v polské lize, aktuální sezona už se ale nevyvedla a trenér Radoslav Látal v Polsku ztratil práci. Hned míří na víkendové pražské šlágry

Praha - Vyčítá si, že udělal chybu. "Neměl jsem se do Gliwic v průběhu podzimu vracet, ten klub už bohužel fungoval úplně jinak než předtím," říká český fotbalový trenér Radoslav Látal, který v minulé sezoně vytáhl skromný klub dokonce až ke stříbrné příčce v polské lize. Jenže ve čtvrtek u mužstva musel skončit, v situaci, kdy Gliwice klesly na předposlední příčku tabulky.

Jak trenér prozradil, o víkendu hodlá svůj zájem rychle přeladit na českou ligu. Sledovat chce přímo v hledišti jak zápas Sparta-Dukla, tak i nedělní šlágr Slava-Plzeň. V situaci, kdy by se mohly rozkývat trenérské židle na Letné i ve Štruncových sadech, může teoreticky Látalovo jméno rozšířit dosavadní alternativy, kde zatím v obou případech probleskávalo zejména jméno Pavla Vrby.

Co se týče Gliwic, první komplikace se tam objevily už v létě, kdy Látal z klubu překvapivě odešel a ještě překvapivě se pak do něj 1. září vrátil. Poté, co na podzimní závěr v podobě dvou porážek navázal ve třech jarních kolech dalšími třemi neúspěchy, už se s ním klub rozloučil. "Letošní zápasy s Pogoněm Štětín a Górnikem Leczna měly bohužel podobný scénář: V závěrečných minutách vždy přišlo naše vyloučení a co hůř, v obou případech také vítězný gól soupeře," krčí Látal rameny.

Připomeňme, že právě Radoslava Látala loni v Polsku zvolili Trenérem roku, polští experti vysoce oceňovali nejen jeho úspěšné výsledky, ale i moderní trenérský rukopis, který v minulé sezoně Gliwicím vtiskl.

Téma Sparty či Plzně se nyní bývalému úspěšnému reprezentantovi nijak zvlášť komentovat nechce, logicky má ještě plnou hlavu závěru svého působení v Gliwicích. "Ale počítám, že o víkendu budu v Praze a uvidím tedy jak zápas Sparta-Dukla, tak i šlágr Slavie s Plzní." zmínil Látal.

Kvůli svému rozhodnutí vrátit se do Gliwic loni na přelomu srpna a září ukončil jednání, která s ním v té době vedla pražská Slavia. Ta tehdy hledala náhradu za Dušana Uhrina mladšího. "Rozhodně netvrdím, že kdybych na podzim nekývl Gliwicím, tak bych dneska Slavii trénoval, kandidátů tam tehdy bylo několik. Ale dobře si pamatuju, jak jsem tehdy cestou do Polska bral benzín a právě u té pumpy jsme se telefonicky dohnali se slávistickým ředitelem panem Martinem Krobem, kterému jsem se tehdy omluvil a sdělil mu, že už jsem dal slovo Gliwicím. Od té doby jsme stále v průběžném kontaktu, všechna ta jednání se Slavií byla tehdy mimořádně korektní, to bych rád zdůraznil," dodává Látal.

Slavia tehdy nakonec angažovala Jaroslava Šilhavého a dnes si k tomu gratuluje, tým už figuruje na první příčce průběžné ligové tabulky a útočí na titul.

Jednou už se "český Ranieri" ocitl i v plzeňském užším výběru

Stejně jako s vedením Slavie si ale Látal podle svých slov kromě mnoha dalších stále průběžně volává i s Adolfem Šádkem, ředitelem Viktorie Plzeň. "Není tajemstvím, že svého času na západě Čech vybírali z trojice Látal, Hapal, Pivarník. A rozhodli se tenkrát pro Romana, nicméně v přátelském občasném kontaktu s Plzní jsme ale od té doby zůstali i nadále," zmiňuje Látal.

Jeho gliwický příběh se vlastně kapku podobá slavné story o vzestupu a pádu Leicesteru City a jeho trenéra Claudia Ranieriho.

Jak víme, Leicester jako totální outsider vyhrál loni anglickou Premier League a Ranieri zaslouženě sklízel božské ovace. Zásluhy nezásluhy, i Ranieri byl však nedávno z klubu vyhozen, protože v ligové tabulce aktuální sezony zaznamenal Leicester návrat do jejích spodních pater.

Něco podobného se stalo v Gliwicích. Z hlediska rozpočtu zcela skromný klub vytáhl loni český kouč Radoslav Látal na druhou příčku ligové tabulky. Druhé byly Gliwice jak po základní části, tak v tabulce konečné, tedy po odehrání tzv. nadstavbové fáze.

"Jenže v létě z klubu odešli klíčoví hráči jako Kamil Vacek či Martin Nešpor. Náhrada za ně nepřišla a já se rozhodl odejít. Dneska vnímám jako chybu, že jsem se posléze ještě nechal přemluvit a v průběhu rozehraného podzimu se tam znovu vrátil. Bohužel, už to nebyl ten klub, který jsem znával. K návratu mě přemluvil jeden z majitelů klubu Zbygniew Kaluža, jen že ten pak z klubu úplně odešel a nic z toho, co nasliboval, už pak logicky neplatilo, protože klub začalo řídit město," vysvětluje Látal.

Z Gliwic Látal odchází i s českým asistentem Maierem

"Na několika pozicích jsme nutně potřebovali tým zkvalitnit, ale město prostě na původně naslibované posily peníze nemělo a neuvolnilo. Klub už vedli jiní lidé než předtím a celkově se v jeho vnitřním fungování mnohé věci změnily, nikoli k lepšímu, a mělo to pak logicky vliv i na sportovní pokles v lize," rekapituluje Látal.

"Po sérii pěti porážek v řadě, dvou na podzim a tří na jaře, už mě vedení klubu odvolalo. Když jsme minule v Leczně dostali rozhodující gól v 94. minutě utkání, už se to asi dalo trochu očekávat, bohužel. V rámci těch pěti porážek tam byly i zápasy s bohatou Legií Varšava a Lechem Poznaň, jemuž se teď mimořádně daří. Už jsem zmiňoval i ta nešťastná vyloučení a klíčové góly, které do naší sítě padaly v posledních minutách. Mrzí mě to, samozřejmě. Minulá sezona v Gliwicích se povedla a budu na ni samozřejmě rád vzpomínat, tahle už se v nových podmínkách uvnitř klubu nevyvedla. Přitom zimní příprava byla podle mě kvalitní, do ligy se to ale přenést nepodařilo," uzavírá Látal.

Spolu s ním z Gliwic odchází i jeho český asistent, Ladislav Maier. Společně oba po léta patřili do kádru české reprezentace, Látal se řadil mezi opory stříbrného týmu na Euru 1996 v Anglii, kde byl Maier náhradním brankářem, oba muži se zúčastnili i Eura 2000.

Na klubové scéně dosáhl Látal nejvýraznějšího úspěchu v sezoně 1996/97, kdy v dresu Schalke vyhrál Pohár UEFA. Po návratu do české ligy se jako kapitán podílel i na mistrovském titulu Baníku Ostrava v sezoně 2003/04.

Baník byl i jeho první trenérskou prvoligovou štací, když už předtím rozjížděl svou kariéru kouče ve Frýdku-Místku, Opavě či v Sokolově. Na lavičce Košic pak Látal vyhrál Slovenský pohár a následovalo už zmiňované angažmá v Gliwicích.

Facebooková stránka autora: Luděk Mádl - Aktuálně.cz

autor: Luděk Mádl | před 55 minutami

Související články