"Lámat si nohy, to nechápu." Mladoboleslavského kouče Webra rozlítila hra Zbrojovky

Stanislav Hrabě

"Bída, humus, slabota. Mrzí mě, že jsme utkání vůbec hráli.“ Těmito slovy okomentoval mladoboleslavský trenér Jozef Weber výhru ve finále na střely ze značky pokutového kopu (po remíze 1:1) na Tipsport Malta Cupu nad Zbrojovkou Brno. Vadilo mu, jak soupeř přípravný zápas pojal. „Spousta osobních soubojů, faulů, zranění hráči, neviděl jsem nic, co by mě potěšilo,“ neskrýval.

Soustředění na Maltě, které hradí sázková společnost Tipsport, si nemůže jinak vynachválit. Příjemné klimatické podmínky, dobře udržovaná přírodní tráva, luxusní hotel. Všechny pozitiva hyzdila ovšem zranění jeho svěřenců.

Proti Dunajské Stredě si Achillovu šlachu přetrhl - nezaviněně - tvůrce hry Marek Matějovský, nyní se k tomu přidalo ve finále zranění talentovaného Davida Pecha, odkulhal i útočník Jiří Klíma. "Stáhl jsem ho, měl už nějaké potíže, nechtěl jsem riskovat ztrátu dalšího hráče," projevil kouč předvídavost.

Až brutální přístup soupeře mu však hodně vadil. "Když si budou hráči v přípravě lámat nohy, tak co si mám myslet?" klade si otázku, při ní bledne i radost nad triumfem v turnaji. "Když hráč nebude hrát ligu, tak co z toho mám?" nemůže se stále smířit s tím, co se na hřišti dělo.

Stejný dojem nabral i zkušený Daniel Pudil. "Utkání bylo dost vyhecované, hned v začátku zajel soupeř do našeho Pecha, což ovlivnilo celé utkání, to by se nemělo stávat," odmítá takový přístup. "Má to oteklé, nemůže na nohu došlápnout, asi výron," popisuje zdravotní stav spoluhráče. "Přitom proti Dunajské středě hrál skvěle, byl blízko základní sestavě," chválí mladšího kolegu. "Mužstvo se nám však rozpadá," uvědomuje si Pudil.

Opustil ho i ruský kanonýr Nikolaj Komličenko, který přestoupil do Dynama Moskva, kádr je dost zdecimovaný. "Ale tak to je, že hráči přicházejí a odcházejí, nedá se na to vymlouvat. Máme další útočníky, které ho dokážou nahradit a určitě ho nahradí," věří Pudil v dravé mládí.

S Matějovským je trenér Weber stále v kontaktu. "Voláme si každý den, už je po operaci, vypadá optimisticky a mluví o návratu. Snad se mu to v létě povede a my mu musíme vybojovat solidní pozici, tedy hrát evropské poháry," stanoví si jasné cíle do jarní části ligy. "Slíbil jsem mu, že se o to pokusíme," nebojí se závazku.

Trenér vyhlíží posily. Mluví se o Tomáši Zajícovi ze Slovácka, padlo další jméno Jan Fortelný z Jihlavy, který je na zkoušce ve Spartě. "My v naší pozici bereme každého," povzdechne si trenér Weber.