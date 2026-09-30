Kyselý útěk Ronalda. Neunesl pozici mezi náhradníky a opustil reprezentaci

Útočník Cristiano Ronaldo opustil den před zápasem Ligy národů v Dánsku portugalskou reprezentaci. Jednačtyřicetiletý fotbalista o tom bez dalších podrobností informoval na instagramu.
Se 146 góly nejlepší reprezentační střelec historie podle médií odjel z Malmö, kde se Portugalci připravují, kvůli sporu s trenérem Jorgem Jesusem.
Kouč ho v neděli při výhře v Norsku nepostavil a dnes oznámil, že mezi náhradníky bude Ronaldo i ve čtvrtek v Kodani.
„Po tiskové konferenci trenéra a následném rozhovoru s předsedou svazu jsem se rozhodl opustit reprezentační sraz,“ napsal Ronaldo.
„Až přijde čas, řeknu všem Portugalcům pravdu o důvodech, které mě k tomu vedly,“ dodal.
„Pro národní tým jsem vždy dělal maximum, teď je čas popřát Portugalsku a všem spoluhráčům bez výjimky hodně štěstí,“ uvedl Ronaldo, který jako kapitán dovedl v roce 2016 reprezentaci k titulu na mistrovství Evropy.
Ronaldo v úvodním utkání Ligy národů nastoupil v základní sestavě a při výhře 1:0 nad Walesem odehrál 67 minut. Ve druhém utkání v Norsku (2:1) už byl pětinásobný držitel Zlatého míče pouze na lavičce a do hry nezasáhl.
Objevily se proto spekulace o jeho sporu s Jesusem, které však trenér odmítl. „Vypadá to, jako by mezi námi byl problém, ale žádný není. Já jsem trenér, já rozhoduji a každý to ví,“ prohlásil Jesus.
Kouč však nicméně uznal, že v duelu s Norskem byla chyba poslat bývalou hvězdu Manchesteru United nebo Realu Madrid k dlouhé rozcvičce a pak ji nenasadit.
„To by naštvalo každého hráče,“ uvedl trenér.
Poté oznámil, že ve čtvrtek v Dánsku dostane v útoku před Ronaldem přednost Goncalo Ramos.
„Nevím, jak bude zápas probíhat. Když ho budeme potřebovat, tak nastoupí. Když ne, tak hrát nebude,“ řekl Jesus.
Situaci s Ronaldem a trenérem osobně probíral i předseda svazu Pedro Proenca. Kouč však celou záležitost zlehčoval. „Promluvili jsme si, ale nebylo co řešit, protože žádný problém není,“ prohlásil dvaasedmdesátiletý Jesus.
Dva šálky proti zapomínání. Kofein může být dalším dílkem v boji proti demenci
Pravidelná konzumace kávy (s kofeinem) nebo čaje může podle nové rozsáhlé studie snížit riziko rozvoje demence až o pětinu. Výzkum zveřejněný v odborném žurnálu JAMA Network sledoval životní styl tisíců lidí po dobu čtyř desetiletí a naznačuje, že kofein hraje v ochraně kognitivních funkcí důležitější roli, než se dosud předpokládalo.
Šílený pilot pobodal kolegu, chtěl všechny zabít. Na palubě byla nečekaná pomoc
Letoun společnosti Flydubai na lince z Dubaje do Tel Avivu ve středu dopoledne nouzově přistál v saúdskoarabském Tabúku poté, co cestující a část posádky přemohli jednoho z pilotů. Ten se podle výpovědí svědků pokusil převzít nad letadlem kontrolu a havarovat s ním. Všech zhruba 180 cestujících je podle serveru Times of Israel v pořádku. Podle izraelských představitelů šlo o terorismus.
„Pro tohle není omluva.“ Čirá agrese školáků se šíří Francií, policie zadržela stovky dětí
Francouzská policie v úterý a ve středu zadržela stovky většinou nezletilých osob. Studentské blokády a protesty na středních školách vyústily ve střety s policií poté, co žáci demonstrovali proti velikosti tříd, dlouhé výuce a nedostatku učitelů. Studenti zapalovali odpadkové koše či stromy a vrhali dlažební kostky nebo granáty se slzným plynem.
„Nového“ Okamuru nejspíš ještě neznáte. Do voleb jde za stejnou stranu jako jeho otec
Ve sněmovně sedí jeho otec Hayato (KDU-ČSL) i strýc Tomio (SPD), který dolní komoře dokonce šéfuje. Další strýček Osamu kandidoval zase do evropského parlamentu. V komunálních volbách ale kandiduje další z klanu Okamurů, dvaadvacetiletý Ignác. Ten se opět uchází o přízeň voličů na kandidátce Prahy sobě v Praze 7.
ŽIVĚ Chybí nám 27 miliard dolarů na letošní válečné výdaje, uvedl ukrajinský premiér
Ukrajinská vláda se snaží pokrýt výpadek ve financování svých válečných výdajů ve výši 27 miliard dolarů (581 miliard korun), aby mohla pokračovat v bojových operacích i v roce 2027. Celkové náklady na vedení Ruskem rozpoutané války letos na straně Ukrajiny dosáhnou 155 miliard dolarů (3,3 bilionu korun). Podle agentury Reuters to ve středu uvedl ukrajinský premiér Serhij Koreckyj.