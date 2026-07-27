Kvalitní hráč, ale jako člověka ho neuznávám, pálí kouč. Český talent popudil výlevem

Nadějný útočník Radek Šiler, známý i z českých mládežnických reprezentací, navázal v nejvyšší slovenské lize na vydařenou minulou sezonu. Hned v prvním klání aktuálního ročníku otevřel další střelecký účet. Jenže ukázal i svou temnou stránku.
Podbrezová vkročila do slovenské soutěže hladkou výhrou 2:0 nad Michalovci a vděčit mohla i Šilerovi, který ve 26. minutě otevřel skóre.
Jedenadvacetiletý Čech tak navázal na uplynulou sezonu, v níž za slovenský klub vstřelil 17 gólů ve 36 kláních.
Sobotní představení si však ještě před závěrečným hvizdem stihl pokazit. Když v 81. jako střídající hráč odcházel ze hřiště, měl ostrými slovy počastovat trenérského asistenta soupeře.
„Je tady 12 kamer, tak ať se podívají, co Šiler při střídání řekl mému asistentovi. Pokud to tedy kompetentní lidé dokážou odečíst ze rtů…“ spustil po utkání trenér Michalovců Anton Šoltis.
„Tohle není respekt vůči soupeři,“ kroutil hlavou nad chováním forvarda, kterého kritizoval už v minulém ročníku.
„Uznávám jeho kvalitu jako hráče, ale neuznávám jeho kvalitu jako člověka,“ pokračoval na Šilerovu adresu Šoltis. „Něco takového se nestalo poprvé. Chová se tak nejen vůči nám, ale i jiným. Ať se tím někdo začne zabývat, protože tohle není normální,“ vyzval 50letý lodivod.
Kouč vítězné Podbrezové Štefan Markulík byl pochopitelně v lepší náladě, svým svěřencům vytknul akorát slabší produktivitu.
Na Šilera ovšem nedal dopustit. „Věřím, že tady zůstane co nejdéle,“ prohlásil trenér.
O útočníka, který před odchodem na Slovensko působil ve Spartě a na hostování v Teplicích, mají zájem další slovenské kluby. Přestože emoce se mu zatím zvládat nedaří.
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