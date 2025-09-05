Fotbal

Černá Hora - Česko 0:1. Bláznivý duel: Červ dal úžasný gól, oba týmy trefily břevno

Sport Sport
Aktualizováno před 4 minutami
Sledujte online přenos z utkání kvalifikace o postup na mistrovství světa ve fotbale 2026 mezi Černou Horou a Českem.
 
Mohlo by vás zajímat

Jedna penalta se kopala třikrát. Češi zdolali Skoty, trefila se nizozemská posila

Jedna penalta se kopala třikrát. Češi zdolali Skoty, trefila se nizozemská posila

Sparta má nového stopera. Přichází z Jablonce, poháry si ale nezahraje

Sparta má nového stopera. Přichází z Jablonce, poháry si ale nezahraje

Dnešní fotbal je zženštilý. Z útočníků mi leckdy brečí srdce, hřímá Bomber Skuhravý

Dnešní fotbal je zženštilý. Z útočníků mi leckdy brečí srdce, hřímá Bomber Skuhravý

"Náhrada za Haraslína? Z Lea jsem unešený." Hancko žasl nad výkonem slovenské naděje

"Náhrada za Haraslína? Z Lea jsem unešený." Hancko žasl nad výkonem slovenské naděje
Fotbal sport Obsah online online přenos Česká fotbalová reprezentace Černohorský fotbal a reprezentace kvalifikace MS ve fotbale Fotbalové MS 2026 mistrovství světa

Právě se děje

Aktualizováno před 4 minutami
Černá Hora - Česko 0:1. Bláznivý duel: Červ dal úžasný gól, oba týmy trefily břevno
Fotbal

ŽIVĚ
Černá Hora - Česko 0:1. Bláznivý duel: Červ dal úžasný gól, oba týmy trefily břevno

Sledujte online přenos z utkání kvalifikace o postup na mistrovství světa ve fotbale 2026 mezi Černou Horou a Českem.
před 19 minutami
Šéf slovenské rozvědky: v lovecké chatě s oligarchou, radil Kaliňákovi s výslechem
Zahraničí

Šéf slovenské rozvědky: v lovecké chatě s oligarchou, radil Kaliňákovi s výslechem

Už dříve policejní odposlechy zachytily, jak Pavol Gašpar na lovecké chalupě ladí strategie s oligarchou Miroslavem Bödörem a politiky Smeru.
před 32 minutami
Burgerfest 2025: když se burger stane uměním a gastronomickým zážitkem
Magazín

Burgerfest 2025: když se burger stane uměním a gastronomickým zážitkem

Burgerfest už 14 let bojuje proti mýtům o americkém jídle.
před 43 minutami
Jedna penalta se kopala třikrát. Češi zdolali Skoty, trefila se nizozemská posila
Fotbal

Jedna penalta se kopala třikrát. Češi zdolali Skoty, trefila se nizozemská posila

Čeští fotbalisté do 21 let vstoupili do kvalifikace o postup na mistrovství Evropy výhrou 2:0 nad Skotskem.
před 1 hodinou
Nejen lepší důchody či vyšší mzdy. Tématem voleb je překvapivě ještě něco jiného
Domácí

Nejen lepší důchody či vyšší mzdy. Tématem voleb je překvapivě ještě něco jiného

Nejdříve objednávka zabití psa přítelkyně exmanžela, teď dva mrtví dalmatinové. Rozhodnou volby domácí mazlíčci?
před 1 hodinou
Hlas z českých hospod: Politice zoufale chybí silné osobnosti, nemám koho volit
Domácí

Hlas z českých hospod: Politice zoufale chybí silné osobnosti, nemám koho volit

Brblání na vrchnost nejen v hospodách je tradičně oblíbená kratochvíle většiny z nás. Užitečné je to ale v tom, že vás to ukotví v realitě.
před 1 hodinou
Americký sen se rozplynul. Siniaková s Townsendovou finále US Open nezvládly
Tenis

Americký sen se rozplynul. Siniaková s Townsendovou finále US Open nezvládly

Kateřina Siniaková s Američankou Taylor Townsendovou prohrály ve finále US Open.
Další zprávy