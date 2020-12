Nelehký boj o přímý postup do Kataru. Čeští fotbalisté vyzvou také Belgii a Wales

V Paříži v roce 2024 se bude poprvé v historii bojovat o olympijské medaile v breakdance. Výkonná rada Mezinárodního olympijského výboru (MOV) schválila zařazení této formy tance s akrobatickými prvky do programu pařížských OH společně se surfingem, skateboardingem a sportovním lezením.

Tato trojice sportů si odbude debut pod pěti kruhy už na olympijských hrách v Tokiu, jež byly kvůli pandemii koronaviru přeloženy na rok 2021. V Paříži se naopak nebude soutěžit v karate ani baseballu a softbalu, které si vzhledem k popularitě v zemi vybrali do programu japonští pořadatelé.

Organizační výbor pařížských her doporučil zařazení breakdance společně se surfingem, skateboardingem a sportovním lezením do programu svých her loni. MOV jejich výběr podpořil, vývoj těchto odvětví více než rok sledoval a nyní ho definitivně schválil.