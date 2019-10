Dánové zdolali v kvalifikace Eura Švýcarsko, Irové jen remizovali s Gruzií

Čeští fotbalisté do 19 let zvítězili i ve druhém utkání základní fáze kvalifikace mistrovství Evropy a po triumfu 4:0 nad Ázerbájdžánem postoupili do závěrečné fáze bojů o šampionát. O vítězství ve skupině se utkají v úterý s Norskem, které po výhře 8:1 nad San Marinem zůstalo po dvou duelech také stoprocentní.

Svěřenci trenéra Luboše Kozla prožili v Opavě podobně jako ve středu, kdy rozstříleli San Marino 6:0, výborný vstup do utkání. Už po deseti minutách vedli po trefách Filipa Firbachera a Lukáše Červa. Ve druhém poločase se prosadili Jakub Zeronik a znovu Firbacher.

Závěrečná kvalifikace se uskuteční na jaře 2020. Na finálový turnaj, který se na přelomu července a srpna uskuteční v Severním Irsku, postoupí vítězové sedmi skupin a doplní výběr hostitelské země.