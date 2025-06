Kuriozita na Euru. Francouzi povolali druholigového Slováka, nerozuměl jim ani slovo

Dvaadvacetiletý slovenský fotbalista Marek Teplán se zničehonic dostal do týmu francouzské reprezentace. Ta má na probíhajícím šampionátu do 21 let, který hostí Slovensko, problémy s brankáři a vyřešila je právě povoláním gólmana druholigové Považské Bystrice.

Francouzi mají po remíze 0:0 s Portugalskem v Trenčíně a výhře 3:2 nad Gruzií v Žilině po dvou zápasech čtyři body a dnes je čeká závěrečné vystoupení ve skupině proti Polsku. K jistotě postupu jim stačí remíza, jenže v přípravě na žilinský duel řešili problémy s brankáři. Reprezentační jednička Guillaume Restes z Toulouse měl zdravotní potíže a místo víkendového tréninku zůstal na hotelu, Robina Rissera zase vyřadila bolavá záda. A tak Francouzům zbyl jen Obed Nkambadio. Proto se rozhodli jako záskok v nouzi povolat Teplána. Dvaadvacetiletý Slovák patří místnímu klubu ze Žiliny, ale poslední tři sezony strávil na hostování. Loňský podzim působil v FC Košice, aniž by v elitní slovenské soutěži nastoupil k jedinému zápasu, jaro prožil ve druholigové Považské Bystrici, kde hostoval i v předchozích dvou sezonách. V tomto roce za ni odchytal dvanáct zápasů, teď se najednou činil mezi nadějemi francouzského fotbalu. "Tréner Gérald Baticle shromáždil hráče ve středu hřiště a Marka jim představil. 190centimetrový dlouhán sice nerozuměl, o čem se kolem něj mluví, ale situaci si zjevně užíval," líčil v reportáži francouzský sportovní deník L'Équipe. Teplán, jenž v minulosti nastupoval za mládežnické reprezentace Slovenska, absolvoval s mladými galskými kohouty celý trénink. Zachytal si v modelovém zápase šesti proti šesti a prošel i speciální brankářskou přípravu s trenérem brankářů Jérémym Janotom, jenž ho po celou dobu hlasitě povzbuzoval a radil mu. Podle L'Équipe si Teplán vedl při tréninku velmi dobře. Nezvyklý zážitek mu bude připomínat společná fotka s francouzskými mladíky a dres, který dostal na památku. V dnešním souboji s Gruzií bude ale svým novým kamarádům jen držet palce. Au lendemain de leur folle victoire, les Bleuets s'entraînent avec un gardien... slovaque



➡️ https://t.co/8FrcwDgAS7 pic.twitter.com/dsziNrPRmE — L'Équipe (@lequipe) June 15, 2025