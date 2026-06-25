Krutý výsledek, litoval Koubek. Češi podle něj sehráli nejlepší zápas na turnaji

Znovu proházel sestavu, překvapil nominací Denise Višinského, na lavici posadil elitního střelce Patrika Schicka. Trenér české reprezentace Miroslav Koubek však v klíčovém zápase domácí Mexičany nezaskočil. Jeho tým prohrál 0:3 a ve skupině A fotbalového mistrovství světa skončil poslední. "Krutý výsledek," povzdechl si kouč.
Reprezentační kouč minulý týden překvapil veřejnost tím, že po zápase s Jihoafrickou republikou svůj tým chválil, přestože Češi zbytečnou pasivitou ztratili vítězství.
V důsledku toho poté s Mexikem bojovali o všechno.
„Výsledek je krutý, hodně krutý. Byl to asi náš nejlepší výkon na turnaji. Bohužel jsme nechali soupeře nás vybrejkovat,“ tvrdil nyní po střetnutí na Aztéckém stadionu.
„Mexičané se dostali do maximální pohody, na konci jsme hráli vabank a potrestali nás třetím golem,“ popisoval Koubek.
Do utkání s Mexikem opět zatřásl sestavou. Na lavičce nechal Patrika Schicka, místo něj na trávník vyběhl třiadvacetiletý Denis Višinský. A byl to právě plzeňský záložník, kdo měl v úvodu největší šanci zápasu.
„Jaká byla premiéra? Špatná, prohráli jsme. Do zápasu jsme dobře vstoupili, ale výsledek nedopadl,“ posteskl si Višinský v pozápasovém rozhovoru.
„Já se na to strašně těšil, snažil se jsem hrát. Strašně mě mrzí ta šance v úvodu. Měl jsem udělat to, co se očekává od ofenzivních hráčů - dát gól,“ dodal.
Tahle „sabotáž“ na Pavla nevyšla. Jak Babišova vláda plánovala zablokovat prezidenta
Byl to skoro perfektní plán. Odložit rozhodnutí o podobě delegace na summit NATO co nejdále, jak to jen jde, omezit prezidentovi čas na protireakci a v klidu si odletět do Ankary, než rozhodne Ústavní soud v případě kompetenční žaloby. A případně sebrat hlavě státu vítr z plachet tím, že mu dovolí odjet na Valné shromáždění OSN. Jenže to nevyšlo – podle soudu vláda musí vzít Pavla na summit NATO.
„Skela znamená smrt.“ Elitní pluk velitele Syrského čelí obvinění z mučení nováčků
Útočný pluk Skela si v ukrajinské armádě vybudoval značnou pověst. Nyní ale čelí závažným obviněním z brutálního zacházení s mobilizovanými vojáky i jejich mučení. Podle ukrajinských novinářů zemřelo ve výcvikových centrech pluku od začátku roku nejméně 26 nováčků – a panuje podezření, že přinejmenším některým úmrtím předcházelo brutální bití.
Severní Korejci se chlubí superlodí. Kim slibuje sílu „za hranicí představivosti“
Severní Korea chystá výrazné posílení svého námořnictva. Kim Čong-un oznámil plán postavit během příštích pěti let deset nových válečných lodí a zároveň naznačil, že flotila bude hrát důležitou roli v jaderném odstrašení země.
Peklo tropické noci. Expert popsal banální fintu, jak usnout během chvilky
Venku tropy, v ložnici vzduch, který by se dal krájet, a z deky je během chvíle žhavá past. Když se přidá ještě nekonečný kolotoč myšlenek a pracovní stres, váš mozek je v tu chvíli uzamčen v režimu nejvyšší pohotovosti. Jenže kanadský expert teď přišel s něčím, co dosavadní rady o mléku s medem a počítání oveček posílá na smetiště dějin.
Jihoafričané šokovali Koreu a senzačně postoupili do play off
Fotbalisté Jihoafrické republiky v závěrečném kole skupinové fáze mistrovství světa porazili 1:0 Koreu a poprvé v historii postoupili do play off.