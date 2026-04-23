Krok, jak si udobřit Meloniovou. Vykopněte Írán, vezměte Itálii, nabádá Trumpův muž

Zvláštní vyslanec USA Paolo Zampolli požádal FIFA, aby na mistrovství světa ve fotbale nahradila Írán Itálií. Informaci přinesl deník Financial Times s tím, že by tento krok mohl pomoci americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi opět si naklonit přízeň italské premiérky Giorgie Meloniové, se kterou se rozhádal kvůli bezprecedentní kritice papeže Lva XIV.

Trump
Účastí Íránu na mistrovství světa ve fotbale otřásl konflikt, který 28. února letošního roku vyeskaloval v otevřený střet se Spojenými státy a Izraelem. Íránská fotbalová federace (FFIRI) v dubnu oznámila, že s FIFA jedná o přesunu zápasů z USA do Mexika.

Nyní se ale může stát, že Írán bude na globální sportovní akci chybět úplně.

Zvláštní vyslanec USA Paolo Zampolli řekl deníku FT, že by bylo jeho „snem“ vidět Itálii na turnaji ve Spojených státech, Mexiku a Kanadě, a to i přes to, že čtyřnásobní světoví šampioni ostudně narazili v baráži s Bosnou a Hercegovinou.

Zampolliho návrh je podle listu snahou o nápravu vztahů mezi Trumpem a Giorgií Meloniovou poté, co se komunikace obou lídrů vyostřila po Trumpově verbálním útoku na papeže Lva XIV.

„Potvrzuji, že jsem navrhl Trumpovi a Infantinovi, aby Itálie nahradila Írán na mistrovství světa. Jsem italský rodák a byl by sen vidět reprezentaci na turnaji, který hostí USA. Se čtyřmi tituly má předpoklady na to, aby svoji účast odůvodnila,“ prohlásil Zampolli.

Trump nejdříve uvedl, že ho účast na šampionátu nezajímá. Potom Infantina ubezpečil, že Íránci jsou vítáni a naposledy se nechal slyšet, že by země na MS kvůli bezpečnosti hráčů a fanoušků startovat neměla.

Nejnovější
Ropovod Družba Ukrajina Maďarsko

ŽIVĚ Ropovod Družba je v provozu, na Slovensko opět dodává ropu

Slovensko ve čtvrtek dvě hodiny po půlnoci začalo přijímat ropu ropovodem Družba, napsala na sociální síti slovenská ministryně hospodářství Denisa Saková. Dodávky suroviny uvedeným ropovodem přes Ukrajinu na Slovensko a do Maďarska byly přerušeny na konci ledna, podle Kyjeva kvůli ruskému útoku na ukrajinskou energetickou infrastrukturu.

Francouzský prezident Emmanuel Macron.

Macron čelí kritice za dosazování spojenců do klíčových státních pozic

Méně než rok před prezidentskými volbami čelí francouzský prezident Emmanuel Macron kritice od opozice a neziskových organizací, že na vysoké pozice ve státní správě dosazuje sobě blízké lidi, píše server Euractiv. Nedávné či chystané změny posilují tvrzení kritiků, že se Macron snaží udržet si vliv i po svém odchodu z Elysejského paláce, uvedl server.

Letošní ročník fotografické soutěže World Press Photo vyhrál snímek americké fotografky Carol Guzyové. Je na něm plačící rodina migrantů, kterou rozdělil americký Úřad pro imigraci a cla (ICE).

World Press Photo vyhrál snímek rodiny migrantů rozdělené americkým úřadem

Letošní ročník fotografické soutěže World Press Photo vyhrál snímek plačící rodiny migrantů, kterou rozdělil americký Úřad pro imigraci a cla (ICE). Informovala o tom agentura AFP. Autorkou fotografie je americká fotografka Carol Guzyová z agentury ZUMA a institutu iWitness, která snímek pořídila pro deník Miami Herald.

Ilustrační foto

Průzkum: Osm z deseti Čechů zažívá psychické potíže, pomoc vyhledá jen čtvrtina

Osm z deseti Čechů zažilo nebo zažívá psychické potíže, které je omezují a zasahují do jejich běžného fungování. Odbornou pomoc přitom vyhledá zhruba čtvrtina lidí, 40 procent Čechů své duševní zdraví řeší samo. Vyplývá to z nového průzkumu psychoterapeutické platformy Hedepy a agentury Ipsos mezi 1021 respondenty ve věku 18 až 65 let.

