Krok, jak si udobřit Meloniovou. Vykopněte Írán, vezměte Itálii, nabádá Trumpův muž

Zvláštní vyslanec USA Paolo Zampolli požádal FIFA, aby na mistrovství světa ve fotbale nahradila Írán Itálií. Informaci přinesl deník Financial Times s tím, že by tento krok mohl pomoci americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi opět si naklonit přízeň italské premiérky Giorgie Meloniové, se kterou se rozhádal kvůli bezprecedentní kritice papeže Lva XIV.
Účastí Íránu na mistrovství světa ve fotbale otřásl konflikt, který 28. února letošního roku vyeskaloval v otevřený střet se Spojenými státy a Izraelem. Íránská fotbalová federace (FFIRI) v dubnu oznámila, že s FIFA jedná o přesunu zápasů z USA do Mexika.
Nyní se ale může stát, že Írán bude na globální sportovní akci chybět úplně.
Zvláštní vyslanec USA Paolo Zampolli řekl deníku FT, že by bylo jeho „snem“ vidět Itálii na turnaji ve Spojených státech, Mexiku a Kanadě, a to i přes to, že čtyřnásobní světoví šampioni ostudně narazili v baráži s Bosnou a Hercegovinou.
Zampolliho návrh je podle listu snahou o nápravu vztahů mezi Trumpem a Giorgií Meloniovou poté, co se komunikace obou lídrů vyostřila po Trumpově verbálním útoku na papeže Lva XIV.
„Potvrzuji, že jsem navrhl Trumpovi a Infantinovi, aby Itálie nahradila Írán na mistrovství světa. Jsem italský rodák a byl by sen vidět reprezentaci na turnaji, který hostí USA. Se čtyřmi tituly má předpoklady na to, aby svoji účast odůvodnila,“ prohlásil Zampolli.
Trump nejdříve uvedl, že ho účast na šampionátu nezajímá. Potom Infantina ubezpečil, že Íránci jsou vítáni a naposledy se nechal slyšet, že by země na MS kvůli bezpečnosti hráčů a fanoušků startovat neměla.
