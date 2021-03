Krize Liverpoolu, Kloppovi se vrací můra z Dortmundu. Je tvrdohlavý, musí ustoupit

Liverpool padá tabulkou Premier League jako těžký kámen a ani opěvovaný trenér Jürgen Klopp sešup úřadujícího mistra nedokáže brzdit. Reds doma prohráli šestkrát v řadě a loni suverénní tým se nemá čeho chytit.

Klopp už podobnou situaci zažil v Dortmundu, kde působil sedm let. Po úspěšných letech, kdy klub vytáhl z těžké situace v bundeslize a dovedl jej ke dvěma domácím titulům a dvěma druhým místům, se jeho tým rozdrolil. Dva roky po úžasné cestě do finále Ligy mistrů Klopp opouštěl tým s pošramocenou pověstí.

BVB se v poslední sezoně pod nynějším trenérem Liverpoolu propadlo do nejspodnějších pater tabulky a charismatický trenér navzdory předchozím úspěchům horko těžko dovedl tým nakonec na relativně solidní sedmé místo, žluto-černí ale ztratili Ligu mistrů.

Pád tehdy přišel z ničeho nic a v průběhu rozehrané sezony Klopp oznámil, že po jejím skončení Vestfálsko opustí. K ničemu podobnému se zatím neschyluje, i když o jeho pozici v Liverpoolu se živě debatuje.

Ani tentokrát by nejspíš nikdo nečekal, že po dvou finálových účastech v Lize mistrů, triumfu v Lize mistrů a po zisku vytouženého titulu Liverpoolu v Premier League se Kloppův tým ocitne na osmém místě ligové tabulky.

V šestém roce svého působení na Anfieldu jako by si trenér ovšem nevěděl rady, jak tým vrátit zpět na vítěznou vlnu.

Reds do určité míry doplácí na zranění v obraně. Bez Virgila Van Dijka a Joea Goméze zatím Klopp nenašel vhodnou stoperskou dvojici, jistotu zadní řadě nedodaly ani příchody Ozana Kabaka a Bena Daviese.

"Tyto příchody nejsou dostatečně kvalitní. Klopp se navíc neustále drží stejného systému 4-3-3 a opakovaně se mu s ním nedaří uspět," všímá si Paul Merson.

Přestože trenérský styl německého kouče je považován za progresivní a originální, nepatří Klopp mezi trenéry, křeří by variovali s rozestavením dle potřeby. Drží se konzervativně nastaveného systému. V Dortmundu 4-2-3-1, v Liverpoolu právě v ofenzivnějším postavení 4-3-3.

Na Anfieldu přitom v poslední době jeho tým padl i s Burnley a Fulhamem, týmy bojujícími o záchranu. Že potíž není jen v obraně naznačuje fakt, že proti těmto týmům nedokázali Reds vstřelit gól. Ofenzivní trojzubec Salah, Firmino, Mané přestal fungovat.

"Klopp působí vyčichle. Těžko se to u tak skvělého trenéra říká, ale k dispozici má nejlepší hráče v lize, ale nedaří se mu s nimi brát body," upozorňuje Merson. "Možná by měl nyní změnit rozestavení na tři stopery, protože bez Van Dijka a Goméze je Liverpool vzadu příliš zranitelný," dodává.

"V kariéře tři stopery nepoužíval, nevěří jim, ale o tom to teď není. Potřebuje zlepšit výsledky a ustoupit z něčeho, co nefunguje," myslí si Merson. Už dříve Klopp přiznal, že Liverpool je ze hry o anglický titul a bude se soustředit na umístění do čtvrtého místa, které zaručuje účast v Lize mistrů.

Jenže i na čtvrtou Chelsea nyní Reds ztrácí sedm bodů, a tak se jako jednodušší cesta do evropských pohárů jeví úspěch v letošní Lize mistrů. Klopp je pohárový trenér, dokázal se už třikrát dostat do finále Ligy mistrů (1x s Dortmundem, 2x s Liverpoolem). Nakročeno má i nyní, ve středu večer bude hájit proti Lipsku vítězství 2:0 z prvního utkání osmifinále.