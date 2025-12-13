Krejčí a spol. byli na Arsenalu kousek od senzace, Leverkusen vyhrál i bez Schicka

Fotbalisté Arsenalu v 16. kole anglické ligy zvítězili 2:1 nad Wolverhamptonem. Drama v Londýně rozhodl vlastní gól Yersona Mosquery v nastavení.
Premier League
Hvězdný útočník Muhammad Salah se po turbulentním týdnu znovu objevil v dresu Liverpoolu a pomohl mu v anglické fotbalové lize k vítězství 2:0 nad Brightonem. Oba góly dal Francouz Hugo Ekitiké.
Stejným poměrem vyhrála Chelsea nad Evertonem i díky trefě Colea Palmera, který skóroval po třech měsících, a posunula se na čtvrté místo neúplné tabulky.
Arsenal zvítězil v devátém soutěžním zápase na domácí půdě po sobě, když díky vlastnímu gólu Yersona Mosquery v nastaveném čase porazil 2:1 Wolverhampton.
Liverpool navázal na úterní vítězství 1:0 na hřišti Interu Milán v Lize mistrů. Ekitiké vstřelil první branku už po 46 sekundách. Druhý gól dal v 60. minutě po Salahově rohovém kopu.
Salah, který před týdnem zkritizoval vedení a na zápase s Interem proto chyběl, naskočil ve 26. minutě za zraněného Gomeze.
Egyptský útočník se podílel už na 277 brankách Liverpoolu (188 gólů, 89 asistencí), čímž překonal rekord Premier League Waynea Rooneyho v počtu gólů a asistencí v dresu jednoho klubu.
Liverpool zvítězil na domácí půdě po třech zápasech poprvé od začátku listopadu a v neúplné tabulce se posunul na šesté místo. Brighton je devátý.
Palmera trápila od konce září do druhé poloviny listopadu zlomenina malíčku na noze, po které nyní nastoupil do třetího ligového zápasu po sobě.
Na vedoucí gól Chelsea mu přihrál obránce Gusto, který poté v nastavení prvního poločasu zvýšil na 2:0. Chelsa zvítězila po čtyřech soutěžních zápasech.
Proti Evertonu prodloužila nejdelší domácí neporazitelnost proti jednomu soupeři v Premier League, která od roku 1994 čítá už 31 utkání.
Český reprezentant Ladislav Krejčí odehrál v dresu Wolverhamptonu 80 minut, nicméně čtrnácté prohře "Vlků" během 16 kol nezabránil a jeho klub zažívá nejhorší období ve své historii.
Na hřišti lídra drželi Wolves 70 minut bezgólový stav, než si po odrazu od tyče srazil míč do vlastní sítě brankář Johnstone po Sakově rohovém kopu.
V 90. minutě senzačně vyrovnal střídající Arokodare, ale o čtyři minuty později svěřenci trenéra Roba Edwardse o bod přišli.
Arsenal vede o pět bodů před Manchesterem City, který nastoupí v neděli na hřišti Crystal Palace.
O vítězství Fulhamu 3:2 v Burnley rozhodl gólem a dvěma asistencemi Velšan Wilson. V prvním poločase přihrál na branky Smithe Rowa a Basseyho a po změně stran sám skóroval přesnou střelou k tyči.
Fulham na hřišti Burnley zvítězil po 30 zápasech a 74 letech a v této sezoně porazil rozdílem jediného gólu i třetího nováčka.
Svěřenci trenéra Marca Silvy se díky tomu posunuli na 13. místo neúplné tabulky. Burnley, které poprvé od roku 1895 prohrálo sedm ligových utkání po sobě, je předposlední.
Anglická fotbalová liga - 16. kolo: Chelsea - Everton 2:0 (21. Palmer, 45.+1 Gusto), Liverpool - Brighton 2:0 (1. a 60. Ekitiké), Burnley - Fulham 2:3 (21. Ugochukwu, 86. Sonne - 9. Smith Rowe, 31. Bassey, 58. H. Wilson), Arsenal - Wolverhampton 2:1 (70. vlastní Johnstone, 90.+4 vlastní Mosquera - 90. Arokodare).
Tabulka:
1.
Arsenal
16
11
3
2
30:10
36
2.
Manchester City
15
10
1
4
35:16
31
3.
Aston Villa
15
9
3
3
22:15
30
4.
Chelsea
16
8
4
4
27:15
28
5.
Crystal Palace
15
7
5
3
20:12
26
6.
Liverpool
16
8
2
6
26:24
26
7.
Manchester United
15
7
4
4
26:22
25
8.
Everton
16
7
3
6
18:19
24
9.
Brighton
16
6
5
5
25:23
23
10.
Sunderland
15
6
5
4
18:17
23
11.
Tottenham
15
6
4
5
25:18
22
12.
Newcastle
15
6
4
5
21:19
22
13.
Fulham
16
6
2
8
23:26
20
14.
Bournemouth
15
5
5
5
21:24
20
15.
Brentford
15
6
1
8
21:24
19
16.
Leeds
15
4
3
8
19:29
15
17.
Nottingham
15
4
3
8
14:25
15
18.
West Ham
15
3
4
8
17:29
13
19.
Burnley
16
3
1
12
18:33
10
20.
Wolverhampton
16
0
2
14
9:35
2
Bundesliga
Hoffenheim zvítězil nad Hamburkem a v neúplné tabulce se posunuli na čtvrté místo. Čeští reprezentanti Vladimír Coufal a Robin Hranáč nastoupili v základní sestavě.
Hranáč odehrál v obraně celý zápas, Coufal střídal v 88. minutě. Útočník Adam Hložek do utkání naskočil stejně jako v minulém kole na hřišti Dortmundu v 80. minutě. Leverkusen bez zraněného Patrika Schicka porazil Kolín nad Rýnem 2:0.
Hoffenheim svou čtyřgólovou porci rovnoměrně rozložil do obou poločasů. V tom prvním se nejprve prosadil hlavou Prömel, který následně asistoval obránci Kabakovi u druhé branky. Po změně stran skóroval Lemperle, jehož gólu předcházel Coufalův centr, který na střelce branky prodloužil Touré. Čtvrtou branku přidal střídající Asllani.
Hamburku se podařilo snížit v závěru, když brejkovou situaci završil gólem střídající Phillipe. Francouz pak v nastaveném čase neproměnil penaltu, u které podklouzl a překopl branku.
Leverkusen uspěl v porýnském derby i bez Schicka, jenž nedohrál středeční zápas Ligy mistrů proti Newcastlu kvůli poraněnému kotníku. Zápas proti Kolínu nad Rýnem rozhodl v 66. minutě efektním kopem škorpiona francouzský útočník Terrier.
Chvíli po něm se trefil ještě poprvé v sezoně kapitán Andrich. Leverkusen vyhrál po dvou ligových porážkách a je šestý o skóre před Hoffenheimem.
Eintracht Frankfurt zvítězil po čtyřech soutěžních zápasech, když porazil 1:0 Augsburg. Jedinou branku zápasu vstřelil v 68. minutě Japonec Doan. Frankfurt se posunul na páté místo neúplné tabulky.
Augsburg nenavázal na vítězný debut nového kouče Manuela Bauma z minulého týdne proti Leverkusenu a je patnáctý.
St. Pauli přerušilo sérii 10 ligových kol bez výhry a porazilo 2:1 Heidenheim. Zápas rozhodl dvěma góly útočník Kaars, který se v dresu celku z Hamburku trefil dosud jen v Německém poháru.
Druhý gól nizozemský fotbalista vstřelil v době, kdy St. Pauli hrálo v oslabení po vyloučení Smitha těsně před poločasem. Heidenheim se zmohl jen na snížení a v tabulce klesl na 17. místo. St. Pauli jej díky výhře a lepšímu skóre přeskočilo.
Německá fotbalová liga - 14. kolo: Frankfurt - Augsburg 1:0 (68. Doan), Hoffenheim - Hamburk 4:1 (8. Prömel, 31. Kabak, 65. Lemperle, 72. Asllani - 82. Philippe), Mönchengladbach - Wolfsburg 1:3 (22. vlastní Kulierakis - 4. a 34. Wimmer, 60. Amúra), St. Pauli - Heidenheim 2:1 (35. a 53. Kaars - 64. Pieringer), Leverkusen - Kolín nad Rýnem 2:0 (66. Terrier, 72. Andrich).
Tabulka:
1.
Bayern Mnichov
13
12
1
0
49:9
37
2.
Lipsko
14
9
2
3
29:16
29
3.
Dortmund
13
8
4
1
23:11
28
4.
Leverkusen
14
8
2
4
30:19
26
5.
Hoffenheim
14
8
2
4
29:20
26
6.
Frankfurt
14
7
3
4
29:29
24
7.
Stuttgart
13
7
1
5
21:22
22
8.
Union Berlín
14
5
3
6
19:23
18
9.
Kolín nad Rýnem
14
4
4
6
22:23
16
10.
Freiburg
13
4
4
5
20:22
16
11.
Mönchengladbach
14
4
4
6
18:22
16
12.
Brémy
13
4
4
5
18:24
16
13.
Wolfsburg
14
4
3
7
20:24
15
14.
Hamburk
14
4
3
7
15:24
15
15.
Augsburg
14
4
1
9
17:28
13
16.
St. Pauli
14
3
2
9
13:26
11
17.
Heidenheim
14
3
2
9
13:30
11
18.
Mohuč
13
1
3
9
11:24
6
La Liga
Fotbalisté Barcelony v 16. kole španělské ligy zvítězili 2:0 nad Pamplonou a v domácí soutěži vyhráli posedmé za sebou. Dvakrát se prosadil Raphinha, který se trefil až v závěrečných 20 minutách.
Barcelona skórovala po neuznaném gólu Torrese, který v prvním poločase odvolal VAR kvůli ofsajdu, až v 70. minutě. Jednalo se o 37. ligový zápas po sobě, v němž Katalánci skórovali a vyrovnali tak svou nejdelší gólovou sérii v La Lize za posledních 10 let.
Mužstvo kouče Hansiho Flicka má v čele ligy náskok sedmi bodů. Druhý Real Madrid má však k dobru nedělní zápas na hřišti Alavésu.
Fotbalisté Atlética Madrid zvítězili 2:1 nad Valencií a na domácím hřišti zaznamenali jedenáctou soutěžní výhru po sobě. Rozhodla o tom branka střídajícího Antoina Griezmanna ze 74. minuty.
Francouzský útočník se do sítě Valencie trefil počtrnácté v kariéře a potvrdil, že na žádného jiného soupeře se mu ve Španělsku nedaří více.
Mužstvo trenéra Diega Simeoneho poslal do vedení sváteční střelec Koke, který ve španělské lize skóroval poprvé od srpna minulého roku.
Po změně stran vyrovnal střídající Beltrán ranou zpoza vápna. Argentinský útočník se po letním příchodu na hostování z Fiorentiny gólově prosadil poprvé v ročníku. Remízový stav však vydržel jen devět minut.
Atlético se po dvou porážkách od Barcelony a Bilbaa vrátilo na vítěznou vlnu a v tabulce je čtvrté s jednobodovým mankem na třetí Villarreal, který má dva zápasy k dobru.
Valencie prohrála po pěti soutěžních zápasech a na premiérovou ligovou výhru na soupeřových stadionech stále čeká. V neúplné tabulce jsou "Netopýři" šestnáctí.
Španělská fotbalová liga - 16. kolo:
Atlético Madrid - Valencie 2:1 (17. Koke, 74. Griezmann - 63. Beltrán), Mallorca - Elche 3:1 (5. Morlanes, 82. Mascarell, 89. Muriqi - 21. vlastní Maffeo), FC Barcelona - Pamplona 2:0 (70. a 86. Raphinha), Getafe - Espaňol Barcelona 0:1 (53. Cabrera).
Tabulka:
1.
FC Barcelona
17
14
1
2
49:20
43
2.
Real Madrid
16
11
3
2
32:15
36
3.
Villarreal
15
11
2
2
31:13
35
4.
Atlético Madrid
17
10
4
3
30:16
34
5.
Espaňol Barcelona
16
9
3
4
20:16
30
6.
Betis Sevilla
15
6
6
3
25:19
24
7.
Bilbao
16
7
2
7
15:20
23
8.
Getafe
16
6
2
8
13:18
20
9.
Elche
16
4
7
5
19:20
19
10.
Celta Vigo
15
4
7
4
18:19
19
11.
Alavés
15
5
3
7
13:15
18
12.
Vallecano
15
4
5
6
13:16
17
13.
FC Sevilla
15
5
2
8
20:24
17
14.
Mallorca
16
4
5
7
18:23
17
15.
San Sebastian
16
4
4
8
20:24
16
16.
Pamplona
16
4
3
9
14:20
15
17.
Valencie
16
3
6
7
15:25
15
18.
Girona
16
3
6
7
15:30
15
19.
Oviedo
15
2
4
9
7:22
10
20.
Levante
15
2
3
10
16:28
9
