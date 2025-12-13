Přeskočit na obsah
Benative
15. 12. Radana
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Fotbal

Krejčí a spol. byli na Arsenalu kousek od senzace, Leverkusen vyhrál i bez Schicka

Sport,ČTK

Fotbalisté Arsenalu v 16. kole anglické ligy zvítězili 2:1 nad Wolverhamptonem. Drama v Londýně rozhodl vlastní gól Yersona Mosquery v nastavení.

Ladislav Krejčí z Wolverhamptonu v souboji s hráčem Arsenalu Williamem Salibou
Ladislav Krejčí z Wolverhamptonu v souboji s hráčem Arsenalu Williamem SalibouFoto: REUTERS
Reklama

Premier League

Hvězdný útočník Muhammad Salah se po turbulentním týdnu znovu objevil v dresu Liverpoolu a pomohl mu v anglické fotbalové lize k vítězství 2:0 nad Brightonem. Oba góly dal Francouz Hugo Ekitiké.

Stejným poměrem vyhrála Chelsea nad Evertonem i díky trefě Colea Palmera, který skóroval po třech měsících, a posunula se na čtvrté místo neúplné tabulky.

Arsenal zvítězil v devátém soutěžním zápase na domácí půdě po sobě, když díky vlastnímu gólu Yersona Mosquery v nastaveném čase porazil 2:1 Wolverhampton.

Liverpool navázal na úterní vítězství 1:0 na hřišti Interu Milán v Lize mistrů. Ekitiké vstřelil první branku už po 46 sekundách. Druhý gól dal v 60. minutě po Salahově rohovém kopu.

Reklama
Reklama

Salah, který před týdnem zkritizoval vedení a na zápase s Interem proto chyběl, naskočil ve 26. minutě za zraněného Gomeze.

Egyptský útočník se podílel už na 277 brankách Liverpoolu (188 gólů, 89 asistencí), čímž překonal rekord Premier League Waynea Rooneyho v počtu gólů a asistencí v dresu jednoho klubu.

Liverpool zvítězil na domácí půdě po třech zápasech poprvé od začátku listopadu a v neúplné tabulce se posunul na šesté místo. Brighton je devátý.

Palmera trápila od konce září do druhé poloviny listopadu zlomenina malíčku na noze, po které nyní nastoupil do třetího ligového zápasu po sobě.

Reklama
Reklama

Na vedoucí gól Chelsea mu přihrál obránce Gusto, který poté v nastavení prvního poločasu zvýšil na 2:0. Chelsa zvítězila po čtyřech soutěžních zápasech.

Proti Evertonu prodloužila nejdelší domácí neporazitelnost proti jednomu soupeři v Premier League, která od roku 1994 čítá už 31 utkání.

Český reprezentant Ladislav Krejčí odehrál v dresu Wolverhamptonu 80 minut, nicméně čtrnácté prohře "Vlků" během 16 kol nezabránil a jeho klub zažívá nejhorší období ve své historii.

Na hřišti lídra drželi Wolves 70 minut bezgólový stav, než si po odrazu od tyče srazil míč do vlastní sítě brankář Johnstone po Sakově rohovém kopu.

Reklama
Reklama

V 90. minutě senzačně vyrovnal střídající Arokodare, ale o čtyři minuty později svěřenci trenéra Roba Edwardse o bod přišli.

Arsenal vede o pět bodů před Manchesterem City, který nastoupí v neděli na hřišti Crystal Palace.

O vítězství Fulhamu 3:2 v Burnley rozhodl gólem a dvěma asistencemi Velšan Wilson. V prvním poločase přihrál na branky Smithe Rowa a Basseyho a po změně stran sám skóroval přesnou střelou k tyči.

Fulham na hřišti Burnley zvítězil po 30 zápasech a 74 letech a v této sezoně porazil rozdílem jediného gólu i třetího nováčka.

Reklama
Reklama

Svěřenci trenéra Marca Silvy se díky tomu posunuli na 13. místo neúplné tabulky. Burnley, které poprvé od roku 1895 prohrálo sedm ligových utkání po sobě, je předposlední.

Anglická fotbalová liga - 16. kolo: Chelsea - Everton 2:0 (21. Palmer, 45.+1 Gusto), Liverpool - Brighton 2:0 (1. a 60. Ekitiké), Burnley - Fulham 2:3 (21. Ugochukwu, 86. Sonne - 9. Smith Rowe, 31. Bassey, 58. H. Wilson), Arsenal - Wolverhampton 2:1 (70. vlastní Johnstone, 90.+4 vlastní Mosquera - 90. Arokodare).

Tabulka:

1.

Arsenal

16

11

3

2

30:10

36

2.

Manchester City

15

10

1

4

35:16

31

3.

Aston Villa

15

9

3

3

22:15

30

4.

Chelsea

16

8

4

4

27:15

28

5.

Crystal Palace

15

7

5

3

20:12

26

6.

Liverpool

16

8

2

6

26:24

26

7.

Manchester United

15

7

4

4

26:22

25

8.

Everton

16

7

3

6

18:19

24

9.

Brighton

16

6

5

5

25:23

23

10.

Sunderland

15

6

5

4

18:17

23

11.

Tottenham

15

6

4

5

25:18

22

12.

Newcastle

15

6

4

5

21:19

22

13.

Fulham

16

6

2

8

23:26

20

14.

Bournemouth

15

5

5

5

21:24

20

15.

Brentford

15

6

1

8

21:24

19

16.

Leeds

15

4

3

8

19:29

15

17.

Nottingham

15

4

3

8

14:25

15

18.

West Ham

15

3

4

8

17:29

13

19.

Burnley

16

3

1

12

18:33

10

20.

Wolverhampton

16

0

2

14

9:35

2

Bundesliga

Hoffenheim zvítězil nad Hamburkem a v neúplné tabulce se posunuli na čtvrté místo. Čeští reprezentanti Vladimír Coufal a Robin Hranáč nastoupili v základní sestavě.

Reklama
Reklama

Hranáč odehrál v obraně celý zápas, Coufal střídal v 88. minutě. Útočník Adam Hložek do utkání naskočil stejně jako v minulém kole na hřišti Dortmundu v 80. minutě. Leverkusen bez zraněného Patrika Schicka porazil Kolín nad Rýnem 2:0.

Hoffenheim svou čtyřgólovou porci rovnoměrně rozložil do obou poločasů. V tom prvním se nejprve prosadil hlavou Prömel, který následně asistoval obránci Kabakovi u druhé branky. Po změně stran skóroval Lemperle, jehož gólu předcházel Coufalův centr, který na střelce branky prodloužil Touré. Čtvrtou branku přidal střídající Asllani.

Hamburku se podařilo snížit v závěru, když brejkovou situaci završil gólem střídající Phillipe. Francouz pak v nastaveném čase neproměnil penaltu, u které podklouzl a překopl branku.

Leverkusen uspěl v porýnském derby i bez Schicka, jenž nedohrál středeční zápas Ligy mistrů proti Newcastlu kvůli poraněnému kotníku. Zápas proti Kolínu nad Rýnem rozhodl v 66. minutě efektním kopem škorpiona francouzský útočník Terrier.

Reklama
Reklama

Chvíli po něm se trefil ještě poprvé v sezoně kapitán Andrich. Leverkusen vyhrál po dvou ligových porážkách a je šestý o skóre před Hoffenheimem.

Eintracht Frankfurt zvítězil po čtyřech soutěžních zápasech, když porazil 1:0 Augsburg. Jedinou branku zápasu vstřelil v 68. minutě Japonec Doan. Frankfurt se posunul na páté místo neúplné tabulky.

Augsburg nenavázal na vítězný debut nového kouče Manuela Bauma z minulého týdne proti Leverkusenu a je patnáctý.

St. Pauli přerušilo sérii 10 ligových kol bez výhry a porazilo 2:1 Heidenheim. Zápas rozhodl dvěma góly útočník Kaars, který se v dresu celku z Hamburku trefil dosud jen v Německém poháru.

Reklama
Reklama

Druhý gól nizozemský fotbalista vstřelil v době, kdy St. Pauli hrálo v oslabení po vyloučení Smitha těsně před poločasem. Heidenheim se zmohl jen na snížení a v tabulce klesl na 17. místo. St. Pauli jej díky výhře a lepšímu skóre přeskočilo.

Německá fotbalová liga - 14. kolo: Frankfurt - Augsburg 1:0 (68. Doan), Hoffenheim - Hamburk 4:1 (8. Prömel, 31. Kabak, 65. Lemperle, 72. Asllani - 82. Philippe), Mönchengladbach - Wolfsburg 1:3 (22. vlastní Kulierakis - 4. a 34. Wimmer, 60. Amúra), St. Pauli - Heidenheim 2:1 (35. a 53. Kaars - 64. Pieringer), Leverkusen - Kolín nad Rýnem 2:0 (66. Terrier, 72. Andrich).

Tabulka:

1.

Bayern Mnichov

13

12

1

0

49:9

37

2.

Lipsko

14

9

2

3

29:16

29

3.

Dortmund

13

8

4

1

23:11

28

4.

Leverkusen

14

8

2

4

30:19

26

5.

Hoffenheim

14

8

2

4

29:20

26

6.

Frankfurt

14

7

3

4

29:29

24

7.

Stuttgart

13

7

1

5

21:22

22

8.

Union Berlín

14

5

3

6

19:23

18

9.

Kolín nad Rýnem

14

4

4

6

22:23

16

10.

Freiburg

13

4

4

5

20:22

16

11.

Mönchengladbach

14

4

4

6

18:22

16

12.

Brémy

13

4

4

5

18:24

16

13.

Wolfsburg

14

4

3

7

20:24

15

14.

Hamburk

14

4

3

7

15:24

15

15.

Augsburg

14

4

1

9

17:28

13

16.

St. Pauli

14

3

2

9

13:26

11

17.

Heidenheim

14

3

2

9

13:30

11

18.

Mohuč

13

1

3

9

11:24

6

La Liga

Fotbalisté Barcelony v 16. kole španělské ligy zvítězili 2:0 nad Pamplonou a v domácí soutěži vyhráli posedmé za sebou. Dvakrát se prosadil Raphinha, který se trefil až v závěrečných 20 minutách.

Reklama
Reklama

Barcelona skórovala po neuznaném gólu Torrese, který v prvním poločase odvolal VAR kvůli ofsajdu, až v 70. minutě. Jednalo se o 37. ligový zápas po sobě, v němž Katalánci skórovali a vyrovnali tak svou nejdelší gólovou sérii v La Lize za posledních 10 let.

Mužstvo kouče Hansiho Flicka má v čele ligy náskok sedmi bodů. Druhý Real Madrid má však k dobru nedělní zápas na hřišti Alavésu.

Fotbalisté Atlética Madrid zvítězili 2:1 nad Valencií a na domácím hřišti zaznamenali jedenáctou soutěžní výhru po sobě. Rozhodla o tom branka střídajícího Antoina Griezmanna ze 74. minuty.

Francouzský útočník se do sítě Valencie trefil počtrnácté v kariéře a potvrdil, že na žádného jiného soupeře se mu ve Španělsku nedaří více.

Reklama
Reklama

Mužstvo trenéra Diega Simeoneho poslal do vedení sváteční střelec Koke, který ve španělské lize skóroval poprvé od srpna minulého roku.

Po změně stran vyrovnal střídající Beltrán ranou zpoza vápna. Argentinský útočník se po letním příchodu na hostování z Fiorentiny gólově prosadil poprvé v ročníku. Remízový stav však vydržel jen devět minut.

Atlético se po dvou porážkách od Barcelony a Bilbaa vrátilo na vítěznou vlnu a v tabulce je čtvrté s jednobodovým mankem na třetí Villarreal, který má dva zápasy k dobru.

Valencie prohrála po pěti soutěžních zápasech a na premiérovou ligovou výhru na soupeřových stadionech stále čeká. V neúplné tabulce jsou "Netopýři" šestnáctí.

Reklama
Reklama

Španělská fotbalová liga - 16. kolo:

Atlético Madrid - Valencie 2:1 (17. Koke, 74. Griezmann - 63. Beltrán), Mallorca - Elche 3:1 (5. Morlanes, 82. Mascarell, 89. Muriqi - 21. vlastní Maffeo), FC Barcelona - Pamplona 2:0 (70. a 86. Raphinha), Getafe - Espaňol Barcelona 0:1 (53. Cabrera).

Tabulka:

1.

FC Barcelona

17

14

1

2

49:20

43

2.

Real Madrid

16

11

3

2

32:15

36

3.

Villarreal

15

11

2

2

31:13

35

4.

Atlético Madrid

17

10

4

3

30:16

34

5.

Espaňol Barcelona

16

9

3

4

20:16

30

6.

Betis Sevilla

15

6

6

3

25:19

24

7.

Bilbao

16

7

2

7

15:20

23

8.

Getafe

16

6

2

8

13:18

20

9.

Elche

16

4

7

5

19:20

19

10.

Celta Vigo

15

4

7

4

18:19

19

11.

Alavés

15

5

3

7

13:15

18

12.

Vallecano

15

4

5

6

13:16

17

13.

FC Sevilla

15

5

2

8

20:24

17

14.

Mallorca

16

4

5

7

18:23

17

15.

San Sebastian

16

4

4

8

20:24

16

16.

Pamplona

16

4

3

9

14:20

15

17.

Valencie

16

3

6

7

15:25

15

18.

Girona

16

3

6

7

15:30

15

19.

Oviedo

15

2

4

9

7:22

10

20.

Levante

15

2

3

10

16:28

9

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Fotbal - Chance liga 2025/26 - Sparta - Plzeň (v bílém)
Fotbal - Chance liga 2025/26 - Sparta - Plzeň (v bílém)
Fotbal - Chance liga 2025/26 - Sparta - Plzeň (v bílém)

Bičík: Sparta? Hrůzné zjištění. A gól jde jasně za Vindahlem, i když ho Priske hájí

„Spartu především doma ženou fanoušci, chce soupeře co nejrychleji pokořit, buší do něj. Ale nevychází to, poslední dobou teda vůbec. V obraně pak vznikají mezery. Stačí připomenout, že jedenáctkrát inkasovala jako první. Hrůzné zjištění,“ říká bývalý brankář David Bičík v pravidelném komentáři pro Aktuálně.cz k dění v české fotbalové lize.

Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy visits Berlin
Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy visits Berlin
Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy visits Berlin

ŽIVĚPevnost Berlín: Na 3600 policistů střežilo klíčové jednání o míru na Ukrajině

Ukrajinská a americká delegace dnes v sídle německého kancléře v Berlíně jednaly o ukončení války na Ukrajině. Spojené státy zastupovali zmocněnec prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Trumpův zeť Jared Kushner, v první hodině se jednání v čele ukrajinských vyjednavačů účastnil prezident Volodymyr Zelenskyj. Krátce po jeho odchodu ukrajinská prezidentská kancelář uvedla, že rozhovory skončily.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama