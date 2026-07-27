Kritici si prý šampionát neužili. Infantino viděl jen obrovský úspěch

Prezident Mezinárodní fotbalové federace (FIFA) Gianni Infantino se ohradil proti kritice, jíž čelil během uplynulého mistrovství světa.
Švýcarský funkcionář považuje turnaj v USA, Kanadě a Mexiku za velký úspěch a skvělou podívanou. Uvedl to v příspěvku na instagramu a na webu FIFA.
FIFA a Infantino čelili kritice kvůli problémům s vízy mimo jiné pro íránskou reprezentaci, která si v průběhu turnaje stěžovala na přístup organizátorů v USA, s nimiž je země v ozbrojeném konfliktu.
Tématem byla i vysoká cena lístků a celková komercionalizace šampionátu včetně tříminutových reklamních pauz uprostřed poločasů.
„Je mi líto vás všech, kdo jste byli zaneprázdněni nenávistí a kritikou a nestihli jste si užít emoce, oslavy, smích, pláč a radost z naší krásné hry. Seděli jste za svými obrazovkami a šířili pomluvy, zatímco my ve FIFA jsme tvrdě pracovali a nabídli fanouškům nejlepší show na světě,“ uvedl Infantino.
„Všechna města byla zaplněná fanoušky z celého světa. Zatímco jste se skrývali, my jsme byli v ulicích Kanady, Mexika a USA, bavili jsme se s fanoušky a starali se o bezpečnost. Žádné násilí ani incidenty. Pouze radost,“ doplnil šestapadesátiletý Švýcar.
Infantino se po mistrovství vzájemně zahrnul chválou s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
Trump se postaral o kontroverzi, když se zasadil o zrušení trestu za červenou kartu pro amerického útočníka Folarina Baloguna.
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