Křetínský prodal část podílu West Hamu jinému Čechovi. Chce totiž další akcie klubu

Miliardář Daniel Křetínský odprodal více než dvě procenta svého podílu ve fotbalovém klubu West Ham United podnikateli Jakubu Havrlantovi.
Jeden z nejbohatších Čechů a vlastník pražské Sparty si ponechal necelých 25 procent. Informovala o tom britská i tuzemská média.
Podle serveru Seznam Zprávy potřeboval Křetínský snížit svůj současný podíl pod 25 procent, aby mohl nadále usilovat o odkup 25,1 procenta akcií spolupředsedkyně klubu Vanessy Goldové.
Po překročení polovičního podílu v londýnském klubu by totiž podle akcionářské dohody z roku 2021 musel Křetínský koupit i podíl 38,8 procenta Davida Sullivana, jenž je stále většinovým vlastníkem.
Sedmasedmdesátiletý britský miliardář ale čelí obvinění, že v minulosti zneužíval své postavení a vynucoval si sex u často velmi mladých žen.
V červnu proto bývalý podnikatel v pornografickém průmyslu a vydavatel novin odstoupil z vedoucích funkcí v klubu.
Jeho pozici chce převzít Křetínský, který je stejně jako Goldová spolupředsedou klubu.
V polovině června West Ham oznámil, že český podnikatel získá dalších 16 procent od Goldové a se 43 procenty se stane majoritním akcionářem.
Transakce měla být dokončena do několika týdnů, nicméně dohodnutý prodej byl před pár dny zrušen.
Goldová uvedla, že se dohodla na prodeji svých 25,1 procenta akcií konsorciu vedenému Amandou Staveleyovou, jejíž firma PCP Capital Partners sehrála klíčovou roli v pomoci saúdskoarabskému investičnímu fondu (PIF) převzít v roce 2021 klub Newcastle United.
Goldová podle médií uzavřela se Staveleyovou dohodu v hodnotě 150 milionů liber (4,24 miliardy korun).
Stávající akcionáři včetně Křetínského však mají předkupní právo za stejnou cenu.
Křetínský je spoluvlastníkem West Hamu od listopadu roku 2021 prostřednictvím své společnosti 1890s holdings.
"Kladiváři", za které hraje český záložník Tomáš Souček, v minulé sezoně sestoupili z Premier League.
ŽIVĚ Ruský útok na ukrajinské Sumy zabil člověka a několik dalších zranil
Ruský vzdušný útok na severoukrajinské město Sumy zabil jednoho člověka a několik dalších zranil, uvedl velitel vojenské správy ukrajinské Sumské oblasti Oleh Hryhorov. Informovala o tom v noci na úterý agentura AFP.
Zahraniční trenér český fotbal nezmění. Experti připomínají i osudy spasitelů
Česko přivítalo na lavičce fotbalové reprezentace kouče z ciziny. Co na angažování Španěla Santi Denii říká česká trenérská obec?
Na Letné zazpívá Marek Ztracený. Čeká se přes 70 000 lidí, budou i rozprašovače vody
Koncert zpěváka Marka Ztraceného, který se uskuteční 7. srpna na Letenské pláni v Praze, doprovodí opatření proti očekávaným vysokým teplotám. Na místě se bude nacházet dostatečné množství občerstvení, rozprašovače vody a v záloze bude kropící hasičský vůz a lékařská služba.
Přes Čechy dnes přejdou od jihu k severu silné bouřky, teploty zůstanou tropické
V Čechách se v pátek objeví silné bouřky, které budou postupovat od jihu k severu. Vítr při nich může dosáhnout v nárazech rychlosti 70 až 100 kilometrů v hodině a může je doprovodit krupobití a přívalové srážky. Teploty zůstanou ale tropické, maxima vystoupají na 34 až 39 stupňů Celsia, plyne z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).