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Sport

Křetínského boj vyvolává spekulace. Se Spartou žádnou nadvládu nevybudoval

Pavel Hartman
Pavel Hartman
Pavel Hartman
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Po Spartě i West Ham United. Daniel Křetínský nyní vlastní již 46 procent akcií Kladivářů. Jak vypadal tvrdý boj o ovládnutí slavného anglického fotbalového klubu? Nemůže ještě dojít ke zvratu? A zvládne český miliardář restartovat Hammers, když jeho dvacetiletka na Letné dlouhodobější sportovní nadvládu nepřinesla?

Daniel Křetinský
Daniel KřetinskýFoto: Jan Rasch
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Bylo to – kdo s koho. Na jedné straně konsorcium reprezentované Amandou Staveleyovou s movitými americkými investory v zádech, na té druhé mocný český byznysmen Daniel Křetínský, mimo jiné vlastník anglické královské pošty.

Oba si dělali zálusk na podíl rodiny Goldových, významných akcionářů West Hamu. Kontrolu nad 25,1 % akcií v Hammers převzala po smrti Davida Golda v roce 2023 jeho dcera Vanessa.

Nejprve se zdálo, že v obchodní bitvě má navrch Staveleyová, která před pěti lety řídila ovládnutí Newcastlu United arabskými šejky.

Minulý měsíc totiž Goldová oznámila dosažení dohody o prodeji rodinných akcií právě konsorciu zastoupenému Staveleyovou. Odhadovaná cena? 150 milionů liber.

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„Když čtu mezi řádky, myslím, že rodina Goldových už byla trochu unavená čekáním, až Křetínský řekne své slovo. A z nějakého důvodu to vypadá, že i když je extrémně bohatý, v té době nebyl likvidní na to, aby mohl koupit akcie, které se zavázal koupit nebo které naznačil, že koupí," přemítal Stefan Borson, zkušený finančník a právník, na internetové platformě talkSPORT.

Český podnikatel potom přešel do protiútoku. Využil dlouhodobé klauzule West Hamu, která dává stávajícím akcionářům přednostní právo na nákup dostupných akcií, a tím zablokoval chystanou transakci se Staveleyovou.

Musel kvůli tomu snížit svůj podíl u Kladivářů, který si pořídil již v roce 2021 podle odhadů ze 5,5 miliardy korun, z 27 procent na méně než 25. Dvě procenta prodal krajanovi Jakubovi Havrlantovi.

Pak se čekalo na závěrečné rozuzlení. Když Staveleyová společně s manželem sledovala 1. září z tribuny zápas West Hamu na hřišti Wolverhamptonu v Championship a jásala nad každým ze čtyř gólů, jimiž hosté orámovali výhru 4:2, mnozí si mysleli, že to je předzvěst jejího vítězství.

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Spletli se.

Jako poslední se smál Křetínský, který navýšil akcionářský podíl na 46 %. A stal se největším akcionářem West Hamu. David Sullivan teď drží 40 % a americký investor Albert Tripp Smith 11 %.

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Na kolik to Křetínského vyšlo, nebylo zveřejněno, v zákulisí se mluvilo o 141 milionech liber. Ale především se jedná o velkou poctu. Špičkový anglický fotbalový klub v podnikatelském portfoliu jen tak někdo nemá.

Spekulace kolem vlastnické struktury však neutichly. Portál Hammers News přišel s verzí, že Staveleyová a její křídlo by nemusely skončit mezi poraženými.

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„Křetínský je nyní pohodlně největším individuálním akcionářem West Hamu, ale již dříve dal několikrát jasně najevo, že nechce nést další odpovědnost a stres spojený s tím, že by se stal přímým (většinovým) vlastníkem klubu. Překročení 50 procent by také způsobilo komplikace kolem jeho zapojení do klubu AC Sparta Praha,“ napsal web.

Na tomto pozadí rozvinul konstrukci, že „staleveyovci“ by mohli později koupit Sullivanův a Smithův podíl, čímž by se dostali na 51 %.

Každopádně aktuálně je vrchním bossem, měřeno počtem akcií, Křetínský. Jeho úkoly jsou jasné. Goldová je popsala ve svém prohlášení: „Mým cílem bylo zajistit, aby klub měl správné vedení, a umožnit West Hamu dosáhnout jeho potenciálu a vrátit se na právoplatné místo v Premier League. Tato dohoda zajišťuje tuto stabilitu a umožňuje klubu a jeho vedení nadále se soustředit na fotbalovou sezonu.“

Křetínského mise nebude jednoduchá. Tradiční značka není v současnosti v ideální kondici na hřišti ani mimo trávník.

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Kladiváři v minulé sezoně zaznamenali po 13 letech pád z nejvyšší anglické soutěže. Před prázdninami byl nucen odstoupit z funkce předsedy West Hamu Sullivan, sedmdesátiletý král pornografického průmyslu, poté, co na jeho adresu přilétla obvinění ze sexuálního zneužívání.

Fanoušci dodnes neskousli stěhování z kultovního stánku v Upton Parku do rozlehlého Olympijského stadionu. A po nevalném rozjezdu do Championship (remíza v Burnley, domácí prohra s Charltonem) vehementně z ochozů žádali hlavu kouče Nuna Espírita Santa.

Křetínský se nemůže zříct spoluzodpovědnosti za tenhle propad. Od roku 2021 fotbalovou firmu v nedbalkách spoluvlastní.

Proto nejsou zdaleka všichni fanoušci z jeho akciové expanze nadšení. Hodně z nich by radši u kormidla vidělo Staveleyovou. Oceňují, že Newcastle United se pod její nekompromisní manažerskou rukou vyšplhal až do Ligy mistrů.

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Fanouškovský web West Ham Zone však přičetl Křetínskému plusové body: „Doufejme, že Křetínského přechod na většinový podíl přinese větší stabilitu všem ve West Hamu. Vzhledem k jeho roli při udržení Jarroda Bowena v našem dresu se objevily náznaky, že to dokáže.“

Útočník Bowen, největší ikona současného A-týmu Kladivářů, mohl po setupu setrvat v Premier League, zájemci samozřejmě byli, ale klubový srdcař zůstal.

Že Křetínského vliv v Hammers roste, naznačila i přetahovaná o odchod či setrvání trenéra Espírita Santa. „Vedoucí představitelé klubu byli v této otázce rozděleni a ti, kteří nechtěli tlačítko pro vyhazov stisknout, se považují za vítězné,“ spekulovala anglická média s tím, že názorový rozpor panoval zejména mezi Sullivanem a Křetínským.

„25 bodů získaných z posledních 17 zápasů Premier League odpovídalo 1,47 bodu na zápas, což je poměr, který by vedl k sedmému místu během celé sezony. Navíc cítíme, že jasné zlepšení mentality a soudržnosti týmu od ledna, které vedlo ke zlepšení výkonů a výsledků, z něj dělá toho pravého muže, který nás povede vpřed,“ odpověděl klub na otázku, proč podržel trenéra.

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Lze očekávat, že Křetínský se teď bude řízení West Hamu věnovat více. Stejně jako v první části svého působení ve Spartě, kdy rozhodoval o všech klíčových záležitostech. Pak předal pravomoci svým lidem, ty sportovní Tomáši Rosickému.

Celkově jeho angažmá na Letné vystihuje české moudro: Za hodně peněz málo muziky.

Za Sparty vytvořil během dvou dekád mezinárodní tým, do kterého přicházely posily i z Premier League, ovšem sportovní dominanci doma ani na mezinárodní scéně nevybudoval.

S West Hamem zažil triumf v evropské Konferenční lize, ale před prázdninami také bolestný přesun do Championship. O to víc budou všichni zvědaví, jestli se mu s Kladiváři povede bleskový návrat mezi elitu.

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„Je mi velkou ctí, že mám příležitost stát se největším akcionářem tohoto skvělého klubu. Uvědomuji si odpovědnost, kterou to s sebou nese, a neberu ji na lehkou váhu,“ ujistil Křetínský.

„West Ham potřebuje přesvědčivé vedení klubu!“ vzkazují mu ovšem fanoušci.

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