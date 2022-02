Krejčího jsme proti Plzni šetřili na Partizan, snad bude připraven, doufá Vrba

Trenér fotbalistů Sparty Pavel Vrba považuje Partizan Bělehrad, s nímž jeho svěřenci sehrají ve čtvrtek na Letné úvodní zápas 2. kola Evropské konferenční ligy, za silné mužstvo na míči a za tým s velice dobrou ofenzivou. Doufá, že za Pražany nastoupí i záložník Ladislav Krejčí mladší, který nedělní ligový šlágr s Plzní vynechal kvůli zranění.

"Měl jsem možnost Partizan vidět v posledních zápasech, ať už to bylo v přípravě nebo v sobotním utkání s Radnički Niš, které vyhráli v lize 2:0. Je to klasické srbské mužstvo, které je velice silné na míči, důrazné a s velice dobrou ofenzivou. Zahraniční hráči tomu v útočné fázi dávají rychlost a dynamiku, která je u srbských fotbalistů trošku jiná. Ti jsou spíš hraví, fotbaloví a jsou doplněni zahraničními hráči," řekl Vrba na tiskové konferenci.

Partizan naposledy ovládl srbskou ligu v roce 2017, v této sezoně ve 22 kolech neprohrál a 20 z nich vyhrál. "Černobílí" vedou domácí soutěž o pět bodů před městským rivalem Crvenou zvezdou. Do hlavní fáze premiérového ročníku Evropské konferenční ligy postoupili přes tři předkola, ve skupině poté obsadili druhé místo za Gentem a před Anorthosisem Famagusta a tallinskou Florou.

"Respektujeme jejich kvalitu, protože ji prokazují nejen ve své soutěži, kde jsou první a mají nejlepší skóre (59:6), ale ukázali ji i v Evropě. Na podzim prokázali velice zajímavé výsledky a zaslouženě postoupili ze skupiny. Narazíme na tým, který v Srbsku momentálně vládne a je nejsilnější. Máme z něho respekt, ale na druhou stranu chceme uspět a postoupit dál. V prvním zápase doma chceme uhrát co nejlepší výsledek," konstatoval osmapadesátiletý Vrba.

Doufá, že k dispozici bude i dvaadvacetiletý Krejčí mladší. "Na Plzeň jsme ho šetřili. Pořád věříme, že zítra bude v pořádku. Pro nás je to doopravdy strašně důležitý hráč. Právě se to ukazuje v těchto zápasech, kdy potřebujeme hráče, který je v nadstavbě nadstandardní. Láďa Krejčí nadstandardní je a pro Spartu je strašně důležitý v těchto zápasech, kdy se hraje o hodně a kdy tito hráči takové zápasy rozhodují," uvedl rodák z Přerova.

"Jestli si vzpomenete na pohárové utkání se Slavií, on byl tím, kdo nám zápas pomohl naklonit na naši stranu. Budeme dělat všechno pro to, aby zítra mohl hrát. Momentálně to vypadá, že by mohl hrát, ale není to stoprocentní," podotkl Vrba, který s Plzní v únoru 2018 vyřadil Partizan ve 2. kole Evropské ligy.

Odveta v srbské metropoli je na programu příští čtvrtek.