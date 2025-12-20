Přeskočit na obsah
Benative
20. 12. Dagmar
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Fotbal

Krejčího fatální omyl srazil Wolves. Fantastický Haaland si pohrál s West Hamem

ČTK,Sport

Ani v 17. kole anglické Premier League se fotbalisté Wolverhamptonu nedočkali prvního vítězství. Na domácím hřišti prohráli 0:2 s Brentfordem, srazila je i chyba českého stopera Ladislava Krejčího. Manchester City v pohodě přehrál West Ham 3:0, zejména díky dvěma brankám a jedné asistenci Erlinga Haalanda. Tomáš Souček nastoupil až v 78. minutě.

Premier League - Wolverhampton Wanderers v Brentford
Ladislav Krejčí v utkání Premier League mezi Brentfordem a Wolves.Foto: REUTERS
Reklama

Podrobnosti připravujeme

Anglická fotbalová liga - 17. kolo:

Newcastle - Chelsea 2:2 (4. a 20. Woltemade - 49. James, 66. Joao Pedro), Bournemouth - Burnley 1:1 (67. Semenyo - 90. Broja), Brighton - Sunderland 0:0, Manchester City - West Ham 3:0 (5. a 69. Haaland, 39. Reijnders), Wolverhampton - Brentford 0:2 (63. a 83. Lewis-Potter),

18:30 Tottenham - Liverpool,

Reklama
Reklama

21:00 Everton - Arsenal, Leeds - Crystal Palace.

Tabulka:

1.

Manchester City

17

12

1

4

41:16

37

2.

Arsenal

16

11

3

2

30:10

36

3.

Aston Villa

16

10

3

3

25:17

33

4.

Chelsea

17

8

5

4

29:17

29

5.

Sunderland

17

7

6

4

19:17

27

6.

Crystal Palace

16

7

5

4

20:15

26

7.

Manchester United

16

7

5

4

30:26

26

8.

Liverpool

16

8

2

6

26:24

26

9.

Brighton

17

6

6

5

25:23

24

10.

Everton

16

7

3

6

18:19

24

11.

Newcastle

17

6

5

6

23:22

23

12.

Brentford

17

7

2

8

24:25

23

13.

Tottenham

16

6

4

6

25:21

22

14.

Bournemouth

17

5

7

5

26:29

22

15.

Fulham

16

6

2

8

23:26

20

16.

Nottingham

16

5

3

8

17:25

18

17.

Leeds

16

4

4

8

20:30

16

18.

West Ham

17

3

4

10

19:35

13

19.

Burnley

17

3

2

12

19:34

11

20.

Wolverhampton

17

0

2

15

9:37

2

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Finančník Jeffrey Epstein ve společnosti několika žen. Fotografie patří k sérii desítek tisíc snímků, které zveřejnilo americké ministerstvo spravedlnosti.
Finančník Jeffrey Epstein ve společnosti několika žen. Fotografie patří k sérii desítek tisíc snímků, které zveřejnilo americké ministerstvo spravedlnosti.
Finančník Jeffrey Epstein ve společnosti několika žen. Fotografie patří k sérii desítek tisíc snímků, které zveřejnilo americké ministerstvo spravedlnosti.

Toxické Epsteinovy dokumenty: zvláštní pozornosti se těší jeden prezident

První várka dokumentů týkajících se odsouzeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina je venku. Krok amerického ministerstva spravedlnosti ale mnohé nepotěšil – ať už proto, že daní lidé figurují ve zveřejněných materiálech, nebo v nich „očekávaní hříšníci“ naopak chybí a resort tak čelí podezření, že se snaží některé skutečnosti zamést pod koberec. V souborech se objevila i jedna česká stopa.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama