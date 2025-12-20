Krejčího fatální omyl srazil Wolves. Fantastický Haaland si pohrál s West Hamem

Ani v 17. kole anglické Premier League se fotbalisté Wolverhamptonu nedočkali prvního vítězství. Na domácím hřišti prohráli 0:2 s Brentfordem, srazila je i chyba českého stopera Ladislava Krejčího. Manchester City v pohodě přehrál West Ham 3:0, zejména díky dvěma brankám a jedné asistenci Erlinga Haalanda. Tomáš Souček nastoupil až v 78. minutě.
Podrobnosti připravujeme
Anglická fotbalová liga - 17. kolo:
Newcastle - Chelsea 2:2 (4. a 20. Woltemade - 49. James, 66. Joao Pedro), Bournemouth - Burnley 1:1 (67. Semenyo - 90. Broja), Brighton - Sunderland 0:0, Manchester City - West Ham 3:0 (5. a 69. Haaland, 39. Reijnders), Wolverhampton - Brentford 0:2 (63. a 83. Lewis-Potter),
18:30 Tottenham - Liverpool,
21:00 Everton - Arsenal, Leeds - Crystal Palace.
Tabulka:
1.
Manchester City
17
12
1
4
41:16
37
2.
Arsenal
16
11
3
2
30:10
36
3.
Aston Villa
16
10
3
3
25:17
33
4.
Chelsea
17
8
5
4
29:17
29
5.
Sunderland
17
7
6
4
19:17
27
6.
Crystal Palace
16
7
5
4
20:15
26
7.
Manchester United
16
7
5
4
30:26
26
8.
Liverpool
16
8
2
6
26:24
26
9.
Brighton
17
6
6
5
25:23
24
10.
Everton
16
7
3
6
18:19
24
11.
Newcastle
17
6
5
6
23:22
23
12.
Brentford
17
7
2
8
24:25
23
13.
Tottenham
16
6
4
6
25:21
22
14.
Bournemouth
17
5
7
5
26:29
22
15.
Fulham
16
6
2
8
23:26
20
16.
Nottingham
16
5
3
8
17:25
18
17.
Leeds
16
4
4
8
20:30
16
18.
West Ham
17
3
4
10
19:35
13
19.
Burnley
17
3
2
12
19:34
11
20.
Wolverhampton
17
0
2
15
9:37
2
ŽIVĚRusko nás chce odříznout od Černého moře, naléhá Zelenskyj. Oděsa čelí tvrdým útokům
Rusko v Oděské oblasti drtivě útočí na přístavy důležité pro ukrajinský export, na energetickou i dopravní infrastrukturu. podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského se tím snaží Ukrajinu odříznout od Černého moře.
Toxické Epsteinovy dokumenty: zvláštní pozornosti se těší jeden prezident
První várka dokumentů týkajících se odsouzeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina je venku. Krok amerického ministerstva spravedlnosti ale mnohé nepotěšil – ať už proto, že daní lidé figurují ve zveřejněných materiálech, nebo v nich „očekávaní hříšníci“ naopak chybí a resort tak čelí podezření, že se snaží některé skutečnosti zamést pod koberec. V souborech se objevila i jedna česká stopa.
Jedno peklo nestačí? Blízcí pohřešovaných čelí útokům pomatenců
Rodiny pohřešovaných lidí mnohdy čelí útokům a obtěžování. Někteří z těch, kteří na ně útočí, přitom mnohdy věří tomu, že právě oni jsou tím pohřešovaným člověkem. Britští novináři shromáždili příběhy několika rodin, které si to prožily.
Zemřela Anna Rusticano, italská zpěvačka známá i v Československu
Ve věku 71 let zemřela začátkem týdne v Římě populární italská zpěvačka Anna Rusticano. Díky spolupráci s Karlem Svobodou vystupovala umělkyně zpoza železné opony i v socialistickém Československu.
Až cílová fotografie jí sebrala velký triumf. Češka se nezlobila a zaujala vyjádřením
Snowboardistka Zuzana Maděrová skončila druhá v paralelním slalomu Světového poháru v Davosu, premiérové vítězství jí těsně uteklo. O výsledku její finálové jízdy s Italkou Elisou Caffontovou musela rozhodnout cílová fotografie.