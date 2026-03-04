Krejčí zválcoval Salaha, podle fanoušků byl fenomenální. Před přístupem smekl i Gerrard

Záchranářská mise stále vypadá neuskutečnitelně, Wolves ale pořád oficiálně nesestoupili. Tým, který v anglické Premier League dlouho aspiroval na nejhorší v historii, teď vyhrál dva zápasy v řadě proti obrovským favoritům: po Aston Ville to na Molineux Stadium schytal také Liverpool. Ve strhujícím duelu byl hodně vidět i Ladislav Krejčí. Fanoušci jej zase po čase zasypávají chválou.
Celou sezonu se zdají být odsouzeni k záhubě. K potupnému sestupu do druhé nejvyšší soutěže s rekordně minimálním bodovým ziskem. Wolves přesto nepřestávají bojovat.
Zatímco před pár měsíci dokázali znechucení fanoušci odcházet ze stadionu třeba už po poločase, nyní svému týmu aplaudují ještě dlouhé minuty po skončení duelu.
Z přístupu družiny trenéra Roba Edwardse je nyní po výhře 2:1 nad obhájci titulu nadšená celá fotbalová Anglie.
„Tohle je semknutá skupina, ve které bojuje jeden za druhého, všichni tvrdě pracují a ukazují, že nejsme tak špatní, jak si někteří lidé mysleli. Nehrajeme zatím tak, jak bych chtěl, ale rozhodně ukazujeme charakter. Nacházíme cestu,“ tetelil se Velšan, který v polovině listopadu nahradil na lavičce bezradného Portugalce Vítora Pereiru.
Sám prokázal velkou odvahu. I když jeho tým před týdnem slavně porazil tehdy třetí Aston Villu, nebál se sáhnout do sestavy a udělat hned čtyři změny.
Do základu vrátil i Ladislava Krejčího, který minulý zápas nehrál kvůli trestu za červenou kartu. Edwards za ni Čecha veřejně zkritizoval: „Nepochopitelné vyloučení. Musí se z toho poučit, tohle zkrátka nemůže udělat. Podává výborné výkony, ale tohle nás stálo body. Nemůžu to nijak obhajovat.“
Při nejbližší příležitosti ale šestadvacetiletého exsparťana do sestavy vrátil. A Krejčí důvěru splatil jaksepatří.
Proti Liverpoolu defenzivně exceloval, na levém okraji stoperské trojice často narážel na megahvězdného, i když letos značně vyčpělého Mohameda Salaha. „Naprosto ho válcoval,“ napsal jeden z fanoušků na sociální síti X. Ostatní se přidávali.
„Krejčí byl dnes večer absolutně zatraceně fenomenální,“ uvedl další. „Znovu fantastický výkon od Krejčího. Tohle si opravdu užil,“ zaznělo také.
Neobjevil se ani náznak výčitky za to, že právě přes českého stopera dokázal Egypťan v závěru vyrovnat. Nešlo o zjevnou chybu, Krejčí vytlačoval Salaha z ideální střelecké pozice, ten ale překvapil brankáře Josého Sá nečekaným kopem šajtlí na přední tyč.
Stanice SkySports dala Krejčímu za výkon vysokou známku 7 z 10. Velmi slušné hodnocení si vysloužil i na analytickém serveru WhoScored.com.
Se známkou 6,99 tam byl třetím nejlepším hráčem Wolves. Ve statistikách měl šest odvrácených nebezpečných míčů soupeře. Nikdo v zápase jich nezaznamenal víc, slavný stoper Liverpoolu Virgil van Dijk jich nasbíral pět.
Zejména defenzivu vyztuženou Krejčím chválil ve vysílání TNT Sports legendární anglický reprezentant a ikona Liverpoolu, Steven Gerrard.
„Edwards musí být na své hráče nesmírně hrdý, protože jeden jako druhý za něj na hřišti bojovali. To je na tom asi nejpůsobivější. V obraně dávají do hry všechno, padají do střel, jsou houževnatí a jdou až na doraz,“ uvedl.
„Mají v týmu talent, a to vám vždy dává šanci. Na protiútoky jsou nebezpeční, mají rychlost i několik velmi šikovných hráčů. Když se na to podíváte v širším kontextu, myslím, že optimismus a víra, které teď kolem stadionu panují, dávají fanouškům hodně důvodů k naději,“ doplnil.
Naděje umírá poslední. Wolves z posledního místa ztrácejí na 19. Burnley už jen tři body, na první nesestupovou pozici Nottinghamu ale stále propastných jedenáct bodů. Forrest mají navíc dva zápasy k dobru.
