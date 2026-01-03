Přeskočit na obsah
3. 1.
Fotbal

Krejčí s Wolverhamptonem udržel nulu a porážkou to odnesl West Ham

ČTK

Český fotbalový reprezentant Ladislav Krejčí se dočkal prvního vítězství v anglické lize. Wolverhampton ve 20. kole porazil 3:0 West Ham s Tomášem Součkem, který do utkání naskočil o poločase. Krejčí, jenž v nejhorším týmu soutěže od léta hostuje z Girony a v minulém kole zařídil gólem remízu 1:1 na hřišti Manchesteru United, odehrál celý zápas.

Premier League - Wolverhampton Wanderers v West Ham United
Ladislav Krejčí v akciFoto: REUTERS
Wolverhampton se ujal vedení už po čtyřech minutách, kdy se poprvé od letního přestupu z brazilského Fluminense trefil Kolumbijec Arias. Gólovou akci rozjel na vlastní polovině přímočarou přihrávkou Krejčí.

Druhou branku přidal Korejec Hwang Hi-čchan z penalty po faulu na Maného. Teprve osmnáctiletý Angličan se o 10 minut později rovněž zapsal mezi střelce, když zpoza vápna zamířil přesně k tyči.

West Ham nezvítězil v devátém ligovém zápase po sobě a na první nesestupovou pozici ztrácí čtyři body. Manko posledního Wolverhamptonu činí 12 bodů.

Aston Villa zvítězila 3:1 nad Nottinghamem a po úterní porážce na Arsenalu se vrátila na vítěznou vlnu. V neúplné tabulce se posunula na druhé místo. Dva góly vstřelil navrátilec do základní sestavy John McGinn, který se v Premier League trefil poprvé od konce září.

Nepovedený zápas prožil brankář Nottinghamu Victor. Brazilec si při vedoucím gólu Aston Villy z kopačky Watkinse v nastavení prvního poločasu sáhl na míč, ale nedokázal ho vytěsnit mimo prostor branky. Watkins se trefil ve třetím zápase po sobě po dvou trefách do sítě Chelsea a jedné v minulém kole proti Arsenalu, kdy Aston Ville skončila po 11 soutěžních zápasech vítězná série.

Brzy po přestávce poprvé skóroval McGinn, ale po uplynutí hodiny hry vykřesal naději pro hosty Gibbs-White. Jenže pak Victor špatně vyběhl a McGinn to potrestal zakončením do prázdné branky. Ve snaze zamezit střele skotského záložníka se bývalý brankář Botafoga navíc zranil a musel krátce na to střídat.

Aston Villa zvítězila v jedenáctém soutěžním zápase na domácím hřišti po sobě, což se jí povedlo poprvé od roku 1914. Nottingham počtvrté za sebou prohrál a v tabulce je na první nesestupové pozici sedmnáctý.

Anglická fotbalová liga - 20. kolo:

Aston Villa - Nottingham 3:1 (49. a 73 McGinn, 45.+1 Watkins - 61. Gibbs-White), Brighton - Burnley 2:0 (29. Rutter, 47. Ayari), Wolverhampton - West Ham 3:0 (4. Arias, 31. Hwang Hi-čchan z pen., 41. Mané),

18:30 Bournemouth - Arsenal.

Tabulka:

1.

Arsenal

19

14

3

2

37:12

45

2.

Aston Villa

20

13

3

4

33:24

42

3.

Manchester City

19

13

2

4

43:17

41

4.

Liverpool

19

10

3

6

30:26

33

5.

Chelsea

19

8

6

5

32:21

30

6.

Manchester United

19

8

6

5

33:29

30

7.

Sunderland

19

7

8

4

20:18

29

8.

Brighton

20

7

7

6

30:27

28

9.

Everton

19

8

4

7

20:20

28

10.

Brentford

19

8

3

8

28:26

27

11.

Crystal Palace

19

7

6

6

22:21

27

12.

Fulham

19

8

3

8

26:27

27

13.

Tottenham

19

7

5

7

27:23

26

14.

Newcastle

19

7

5

7

26:24

26

15.

Bournemouth

19

5

8

6

29:35

23

16.

Leeds

19

5

6

8

25:32

21

17.

Nottingham

20

5

3

12

19:33

18

18.

West Ham

20

3

5

12

21:41

14

19.

Burnley

20

3

3

14

20:39

12

20.

Wolverhampton

20

1

3

16

14:40

6

