Krejčí s Wolverhamptonem udržel nulu a porážkou to odnesl West Ham

Český fotbalový reprezentant Ladislav Krejčí se dočkal prvního vítězství v anglické lize. Wolverhampton ve 20. kole porazil 3:0 West Ham s Tomášem Součkem, který do utkání naskočil o poločase. Krejčí, jenž v nejhorším týmu soutěže od léta hostuje z Girony a v minulém kole zařídil gólem remízu 1:1 na hřišti Manchesteru United, odehrál celý zápas.
Wolverhampton se ujal vedení už po čtyřech minutách, kdy se poprvé od letního přestupu z brazilského Fluminense trefil Kolumbijec Arias. Gólovou akci rozjel na vlastní polovině přímočarou přihrávkou Krejčí.
Druhou branku přidal Korejec Hwang Hi-čchan z penalty po faulu na Maného. Teprve osmnáctiletý Angličan se o 10 minut později rovněž zapsal mezi střelce, když zpoza vápna zamířil přesně k tyči.
West Ham nezvítězil v devátém ligovém zápase po sobě a na první nesestupovou pozici ztrácí čtyři body. Manko posledního Wolverhamptonu činí 12 bodů.
Aston Villa zvítězila 3:1 nad Nottinghamem a po úterní porážce na Arsenalu se vrátila na vítěznou vlnu. V neúplné tabulce se posunula na druhé místo. Dva góly vstřelil navrátilec do základní sestavy John McGinn, který se v Premier League trefil poprvé od konce září.
Nepovedený zápas prožil brankář Nottinghamu Victor. Brazilec si při vedoucím gólu Aston Villy z kopačky Watkinse v nastavení prvního poločasu sáhl na míč, ale nedokázal ho vytěsnit mimo prostor branky. Watkins se trefil ve třetím zápase po sobě po dvou trefách do sítě Chelsea a jedné v minulém kole proti Arsenalu, kdy Aston Ville skončila po 11 soutěžních zápasech vítězná série.
Brzy po přestávce poprvé skóroval McGinn, ale po uplynutí hodiny hry vykřesal naději pro hosty Gibbs-White. Jenže pak Victor špatně vyběhl a McGinn to potrestal zakončením do prázdné branky. Ve snaze zamezit střele skotského záložníka se bývalý brankář Botafoga navíc zranil a musel krátce na to střídat.
Aston Villa zvítězila v jedenáctém soutěžním zápase na domácím hřišti po sobě, což se jí povedlo poprvé od roku 1914. Nottingham počtvrté za sebou prohrál a v tabulce je na první nesestupové pozici sedmnáctý.
Anglická fotbalová liga - 20. kolo:
Aston Villa - Nottingham 3:1 (49. a 73 McGinn, 45.+1 Watkins - 61. Gibbs-White), Brighton - Burnley 2:0 (29. Rutter, 47. Ayari), Wolverhampton - West Ham 3:0 (4. Arias, 31. Hwang Hi-čchan z pen., 41. Mané),
18:30 Bournemouth - Arsenal.
Tabulka:
1.
Arsenal
19
14
3
2
37:12
45
2.
Aston Villa
20
13
3
4
33:24
42
3.
Manchester City
19
13
2
4
43:17
41
4.
Liverpool
19
10
3
6
30:26
33
5.
Chelsea
19
8
6
5
32:21
30
6.
Manchester United
19
8
6
5
33:29
30
7.
Sunderland
19
7
8
4
20:18
29
8.
Brighton
20
7
7
6
30:27
28
9.
Everton
19
8
4
7
20:20
28
10.
Brentford
19
8
3
8
28:26
27
11.
Crystal Palace
19
7
6
6
22:21
27
12.
Fulham
19
8
3
8
26:27
27
13.
Tottenham
19
7
5
7
27:23
26
14.
Newcastle
19
7
5
7
26:24
26
15.
Bournemouth
19
5
8
6
29:35
23
16.
Leeds
19
5
6
8
25:32
21
17.
Nottingham
20
5
3
12
19:33
18
18.
West Ham
20
3
5
12
21:41
14
19.
Burnley
20
3
3
14
20:39
12
20.
Wolverhampton
20
1
3
16
14:40
6
ŽIVĚVenezuelská opozice chce převzít moc. Zatím budou Venezuelu řídit USA, oznámil Trump
Venezuelská opozice je připravena převzít moc. V sobotním prohlášení to uvedla vůdkyně opozice María Corina Machadová. Zároveň zopakovala tvrzení opozice, že předloňské prezidentské volby vyhrál její kandidát Edmundo González, který by se tak měl ujmout mandátu. Americký prezident Donald Trump o něco později prohlásil, že USA budou řídit Venezuelu, dokud nebude možné bezpečně předat moc.
Sabotáž? Berlíňané mrznou, část německé metropole je po požáru kabelů bez proudu
Po požáru kabelového mostu v jihozápadní části Berlína se bez elektřiny ocitlo více než 45 tisíc domácností a přes 2000 podniků. Agentuře DPA to v sobotu sdělil provozovatel sítě Stromnetz Berlin. Policie později oznámila, že obdržela dopis, kde se údajní pachatelé přihlašují k odpovědnosti za výpadek, a nyní ověřuje, zda je pravý.
V Praze na části linky B nejezdilo přes hodinu kvůli výpadku proudu metro
vpodvečer na déle než hodinu zastaven provoz mezi stanicemi Florenc a Černý Most. Dopravní podnik uvedl, že důvodem byl výpadek napájení elektrickou energií. Po 16:30 zavedl v úseku zvláštní tramvajovou linku XB a prodloužil běžné tramvajové a autobusové linky, informoval na webu.
Útočník z obchodního domu v Hradci je obviněn z pokusu o vraždu, hrozí mu 20 let
Policie v sobotu obvinila z pokusu o vraždu 32letého cizince, který v pátek v obchodním centru v Hradci Králové napadl o čtyři roky mladšího cizince a jednu svědkyni zranil. Muži hrozí v případě odsouzení 12 až 20 let vězení, uvedla policejní mluvčí Andrea Muzikantová.
Dakar zahájil nejlépe Šoltys, Macík se musel vyrovnat s penalizací
Motocyklový jezdec Martin Michek vstoupil do Rallye Dakar 10. místem, mezi automobily byl Martin Prokop v prologu třináctý. Z početné skupiny Čechů v kategorii kamionů byl dnes nejvýše čtvrtý Martin Šoltys. Aleš Loprais skončil pátý, Michal Valtr osmý a obhájce prvenství Martin Macík po třicetisekundové penalizaci jedenáctý.