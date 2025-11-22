Krejčí podtrhl bídu Wolves. Nedal vyloženou šanci, pak jeho tým znovu padl

Krejčí mohl otevřít skóre duelu ve 25. minutě. Wolves zahrávali trestný kop, gólman soupeře střelu vyrazil přímo k osamocenému českému stoperovi, ovšem ten nedokázal usměrnit míč do sítě a branku dokonce vůbec netrefil.
Domácí toho mohli litovat ještě víc po hodině hry, kdy se trefil Muňoz, vzápětí definitivně rozhodl o triumfu Crystal Palace po dalších chybách v obraně Wolverhamptonu Pino.
Krejčího brzy poté stáhl trenér Edwards z trávníku, český reprezentant tak odehrál 75 minut.
Wolves jsou po 12 kolech stále bez výhry, mají pouhopouhé dva body a jsou na posledním místě tabulky.
Spokojený nemůže být ani Tomáš Souček. Jeho West Ham totiž promarnil v Bournemouthu vedení 2:0, které mu zajistil svými zásahy Wilson ještě v prvním poločase.
Český středopolař nastoupil v 52. minutě a byl u toho, když se domácím povedlo vyrovnat. Z penalty snížil Tavernier a v 81. minutě zařídil dělbu bodů Ünal.
Liverpool utrpěl v anglické fotbalové lize debakl 0:3 s předposledním Nottinghamem, v minulém kole prohrál stejným poměrem s Manchesterem City.
Z posledních sedmi zápasů Premier League získali úřadující šampioni jen tři body a klesli až na 11. místo.
Fotbalisté Chelsea si v připsali třetí ligové vítězství v řadě, když vyhráli v Burnley 2:0. Ve 37. minutě se prosadil Portugalec Pedro Neto a v závěru překonal brankář Martina Dúbravku ještě argentinský mistr světa Enzo Fernández.
Anglická fotbalová liga - 12. kolo:
Wolverhampton - Crystal Palace 0:2 (63. Muňoz, 69. Pino), Bournemouth - West Ham 2:2 (69. Tavernier z pen., 81. Ünal - 11. a 35. Wilson), Brighton - Brentford 2:1 (71. Welbeck, 84. Hinshelwood - 29. Thiago z pen.), Fulham - Sunderland 1:0 (84. Jiménez), Liverpool - Nottingham 0:3 (33. Murillo, 46. Savona, 78. Gibbs-White), Burnley - Chelsea 0:2 (37. Neto, 88. Fernández).
|1.
|Arsenal
|11
|8
|2
|1
|20:5
|26
|2.
|Chelsea
|12
|7
|2
|3
|23:11
|23
|3.
|Manchester City
|11
|7
|1
|3
|23:8
|22
|4.
|Crystal Palace
|12
|5
|5
|2
|16:9
|20
|5.
|Brighton
|12
|5
|4
|3
|19:16
|19
|6.
|Sunderland
|12
|5
|4
|3
|14:11
|19
|7.
|Bournemouth
|12
|5
|4
|3
|19:20
|19
|8.
|Tottenham
|11
|5
|3
|3
|19:10
|18
|9.
|Aston Villa
|11
|5
|3
|3
|13:10
|18
|10.
|Manchester United
|11
|5
|3
|3
|19:18
|18
|11.
|Liverpool
|12
|6
|0
|6
|18:20
|18
|12.
|Brentford
|12
|5
|1
|6
|18:19
|16
|13.
|Everton
|11
|4
|3
|4
|12:13
|15
|14.
|Fulham
|12
|4
|2
|6
|13:16
|14
|15.
|Newcastle
|11
|3
|3
|5
|11:14
|12
|16.
|Nottingham
|12
|3
|3
|6
|13:20
|12
|17.
|West Ham
|12
|3
|2
|7
|15:25
|11
|18.
|Leeds
|11
|3
|2
|6
|10:20
|11
|19.
|Burnley
|12
|3
|1
|8
|14:24
|10
|20.
|Wolverhampton
|12
|0
|2
|10
|7:27
|2