Krejčí podtrhl bídu Wolves. Nedal vyloženou šanci, pak jeho tým znovu padl

před 7 minutami
Zmar Wolverhamptonu nemá v anglické fotbalové lize konce. Jeho bídu podtrhl Ladislav Krejčí, který mohl Vlky poslat v utkání proti Crystal Palace do vedení, jenže ve vyložené šanci selhal a jeho celek pak doma prohrál 0:2.
Český obránce Wolverhamptonu Ladislav Krejčí takto selhal ve vyložené šanci, místo aby překonal bezmocného gólmana Crystal Palace, poslal míč úplně mimo branku
Český obránce Wolverhamptonu Ladislav Krejčí takto selhal ve vyložené šanci, místo aby překonal bezmocného gólmana Crystal Palace, poslal míč úplně mimo branku | Foto: Reuters

Krejčí mohl otevřít skóre duelu ve 25. minutě. Wolves zahrávali trestný kop, gólman soupeře střelu vyrazil přímo k osamocenému českému stoperovi, ovšem ten nedokázal usměrnit míč do sítě a branku dokonce vůbec netrefil.

Domácí toho mohli litovat ještě víc po hodině hry, kdy se trefil Muňoz, vzápětí definitivně rozhodl o triumfu Crystal Palace po dalších chybách v obraně Wolverhamptonu Pino.

Krejčího brzy poté stáhl trenér Edwards z trávníku, český reprezentant tak odehrál 75 minut.

Wolves jsou po 12 kolech stále bez výhry, mají pouhopouhé dva body a jsou na posledním místě tabulky.

Spokojený nemůže být ani Tomáš Souček. Jeho West Ham totiž promarnil v Bournemouthu vedení 2:0, které mu zajistil svými zásahy Wilson ještě v prvním poločase.

Český středopolař nastoupil v 52. minutě a byl u toho, když se domácím povedlo vyrovnat. Z penalty snížil Tavernier a v 81. minutě zařídil dělbu bodů Ünal.

Liverpool utrpěl v anglické fotbalové lize debakl 0:3 s předposledním Nottinghamem, v minulém kole prohrál stejným poměrem s Manchesterem City.

Z posledních sedmi zápasů Premier League získali úřadující šampioni jen tři body a klesli až na 11. místo.

Fotbalisté Chelsea si v připsali třetí ligové vítězství v řadě, když vyhráli v Burnley 2:0. Ve 37. minutě se prosadil Portugalec Pedro Neto a v závěru překonal brankář Martina Dúbravku ještě argentinský mistr světa Enzo Fernández.

Anglická fotbalová liga - 12. kolo:

Wolverhampton - Crystal Palace 0:2 (63. Muňoz, 69. Pino), Bournemouth - West Ham 2:2 (69. Tavernier z pen., 81. Ünal - 11. a 35. Wilson), Brighton - Brentford 2:1 (71. Welbeck, 84. Hinshelwood - 29. Thiago z pen.), Fulham - Sunderland 1:0 (84. Jiménez), Liverpool - Nottingham 0:3 (33. Murillo, 46. Savona, 78. Gibbs-White), Burnley - Chelsea 0:2 (37. Neto, 88. Fernández).

1. Arsenal 11 8 2 1 20:5 26
2. Chelsea 12 7 2 3 23:11 23
3. Manchester City 11 7 1 3 23:8 22
4. Crystal Palace 12 5 5 2 16:9 20
5. Brighton 12 5 4 3 19:16 19
6. Sunderland 12 5 4 3 14:11 19
7. Bournemouth 12 5 4 3 19:20 19
8. Tottenham 11 5 3 3 19:10 18
9. Aston Villa 11 5 3 3 13:10 18
10. Manchester United 11 5 3 3 19:18 18
11. Liverpool 12 6 0 6 18:20 18
12. Brentford 12 5 1 6 18:19 16
13. Everton 11 4 3 4 12:13 15
14. Fulham 12 4 2 6 13:16 14
15. Newcastle 11 3 3 5 11:14 12
16. Nottingham 12 3 3 6 13:20 12
17. West Ham 12 3 2 7 15:25 11
18. Leeds 11 3 2 6 10:20 11
19. Burnley 12 3 1 8 14:24 10
20. Wolverhampton 12 0 2 10 7:27 2
 
