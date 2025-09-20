Krejčí mohl být za hrdinu. Dal gól, jenže pak se podílel na kolapsu svého celku

Krejčí poslal svůj tým do vedení už v 8. minutě, kdy po krásné kombinaci svých spoluhráčů a přihrávce Lópeze překonal z blízka brankáře Darlowa.
Bývalý kapitán pražské Sparty se tak trefil už ve svém druhém utkání za Wolverhampton, kam přišel na hostování s opcí na konci srpna ze Girony.
Leeds však v závěrečné čtvrt hodině prvního poločasu vstřelil tři branky. Druhé z nich předcházel Krejčího faul před vlastním vápnem, čehož využil Němec Stach a míč poslal z přímého kopu přesně k tyči.
Wolves prohráli všech pět úvodních zápasů v sezoně, což je nejhorší start v historii klubu do nejvyšší soutěže.
I proto zůstávají svěřenci kouče Vítora Pereiry, jenž v týdnu prodloužil v klubu smlouvu, na dně tabulky Premier League.
Liverpool porazil v městském derby Everton 2:1. Obhájci titulu vedou tabulku s plným počtem bodů. Vyhrát úvodních pět zápasů v Premier League se jim povedlo teprve potřetí.
Liverpool poslal do vedení po 10 minutách záložník Gravenberch, který obloučkem na vzdálenější tyč překonal gólmana Pickforda.
Nizozemec byl i u druhého gólu, při němž asistoval Francouzi Ekitikému. Letní posila z Frankfurtu se v ligovém ročníku prosadila už potřetí.
Everton se ve druhém poločase zmohl jen na snížení, které obstaral ranou do horního rohu branky Senegalec Gueye po přiklepnutí krajana Ndiayeho.
Pětatřicetiletý záložník se stal druhým nejstarším střelcem Evertonu v Merseyside derby po sedmatřicetiletém Samu Chedgzoyovi z roku 1926. Kouč Evertonu David Moyes prohrál na hřišti Liverpoolu desátý zápas po sobě.
Tottenham na hřišti Brightonu remizoval 2:2 poté, co dorovnal dvougólové manko. Nejprve snižoval Richarlison dvě minuty před poločasem a osm minut před koncem si dal vlastní gól Nizozemec van Hecke.
West Ham nestačil v londýnském derby na Crystal Palace, s nímž prohrál 1:2. "Kladiváři" bez potrestaného Tomáše Součka, který byl v minulém kole proti Tottenhamu vyloučen, prohráli čtvrté ligové utkání z pěti. Vzhledem k tomu, že vypadli i z Ligového poháru, se spekuluje o odvolání trenéra Grahama Pottera.
Crystal Palace neprohrál v součtu s minulou sezonou v 17 zápasech po sobě ve všech soutěžích, což je druhá nejdelší série bez porážky v klubové historii.
K vyrovnání rekordu z roku 1969 chybí "Orlům" neprohrát nadcházející zápas s Liverpoolem.
Nottingham pod vedením nového kouče Angeho Postecogloua neuspěl ani ve třetím soutěžním zápase v po sobě. Forest v zápase na hřišti nováčka z Burnley sice vedl, ale nakonec jen remizoval 1:1.
Anglická fotbalová liga - 5. kolo:
Wolverhampton - Leeds 1:3 (8. Krejčí - 31. Calvert-Lewin, 39. Stach, 45. Okafor), West Ham - Crystal Palace 1:2 (49. Bowen - 37. Mateta, 68. Mitchell), Brighton - Tottenham 2:2 (8. Minteh, 31. Ayari - 43. Richarlison, 82. vlastní van Hecke), Burnley - Nottingham 1:1 (20. Anthony - 2. Williams).
Tabulka:
|1.
|Liverpool
|5
|5
|0
|0
|11:5
|15
|2.
|Tottenham
|5
|3
|1
|1
|10:3
|10
|3.
|Arsenal
|4
|3
|0
|1
|9:1
|9
|4.
|Crystal Palace
|5
|2
|3
|0
|6:2
|9
|5.
|Bournemouth
|4
|3
|0
|1
|6:5
|9
|6.
|Chelsea
|4
|2
|2
|0
|9:3
|8
|7.
|Sunderland
|4
|2
|1
|1
|5:3
|7
|8.
|Everton
|5
|2
|1
|2
|6:5
|7
|9.
|Leeds
|5
|2
|1
|2
|4:7
|7
|10.
|Manchester City
|4
|2
|0
|2
|8:4
|6
|11.
|Newcastle
|4
|1
|2
|1
|3:3
|5
|12.
|Fulham
|4
|1
|2
|1
|3:4
|5
|13.
|Brighton
|5
|1
|2
|2
|6:8
|5
|14.
|Nottingham
|5
|1
|2
|2
|5:9
|5
|15.
|Brentford
|4
|1
|1
|2
|5:7
|4
|16.
|Burnley
|5
|1
|1
|3
|5:8
|4
|17.
|Manchester United
|4
|1
|1
|2
|4:7
|4
|18.
|West Ham
|5
|1
|0
|4
|5:13
|3
|19.
|Aston Villa
|4
|0
|2
|2
|0:4
|2
|20.
|Wolverhampton
|5
|0
|0
|5
|3:12
|0