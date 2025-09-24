Fotbal

Krejčí je Rolls-Royce a monstrum, zní z Anglie. Okouzlil i tím, že neustále křičí

Vzpomínáte na okamžité nadšení fanoušků West Hamu po příchodech Tomáše Součka a Vladimíra Coufala? Na někdejší slávisty v Anglii zatím navazuje také bývalý sparťan. Ladislav Krejčí se v dresu Wolves blýskl skvělým výkonem v poháru proti Evertonu a ohlasy na jeho příchod přecházejí z počáteční nejistoty až k prudké euforii.
Ladislav Krejčí v dresu Wolves.
Ladislav Krejčí v dresu Wolves.

Zatímco o víkendu v rámci Premier League nastoupil šestadvacetiletý Čech v záložní řadě a při porážce s Leedsem dal svůj první gól v Premier League, nyní ho kouč Vítor Pereira zkusil i na klasické pozici levého stopera.

A Krejčí zářil.

Dokonce založil akci, po které dali Vlci Evertonu první gól. Po výhře 2:0 potom postoupili do osmifinále domácího poháru a udrželi první čisté konto od dubna.

Když dával server Molineux News dohromady šest věcí, které si z vítězství vzít, hned první položka patřila české posile.

"Ladislav Krejčí je elegance sama. Poprvé ho fanoušci Wolves viděli v obraně a byl to výkon skutečně na úrovni. Krejčí byl celý zápas naprosto klidný a sotva udělal nějakou chybu. Přinesl tolik potřebnou rozvahu," uvedl autor textu.

Chvalozpěvy pěl i někdejší hráč Wolverhamptonu, často citovaný expert Dave Edwards.

"Krejčí na mě opravdu zapůsobil. Je velmi klidný na míči, pro Wolves bude skvělou posilou a je jedno, jestli bude hrát v obraně nebo v záloze. Má vynikající progresivní přihrávky a nikdy nepůsobí vyplašeně," prohlásil.

Mnozí jednotliví fanoušci na sociálních sítích zašli ve svém hodnocení Krejčího ještě dál.

"Krejčí je Rolls-Royce," glosoval příznivec Jay na síti X. 

"Je to teď náš absolutně nejlepší hráč. Obrana s ním na stoperu vypadá mnohem lépe," přidal se Kyle Hughes a Joey Novah připojil zjevnou nadsázku: "Viděl jsem dost. Krejčí je nejlepší hráč na světě."

Kromě samotné hry zaujal odchovanec brněnské Zbrojovky také svou vůdčí povahou.

"Krejčí teď po gólu právě promluvil skoro ke každému spoluhráči, rozdával instrukce. Tohle je lídrovský materiál," uvedl Manny Singh Kang.

Spoluhráči navíc brzy vycítili, jak je český fotbalista jistý s míčem a tak Krejčí ukončil úterní duel s největším počtem doteků s míčem ze všech.

"Už teď je to jeden z mých nejoblíbenějších hráčů. Vzhledem k nízké návštěvnosti jste mohli slyšet, jak neustále křičí a organizuje defenzivu. Možná jsme za něj přeplatili, ale je tím nejlepším, co máme," napsal na X Adam Price. 

Formálně Krejčí ve Wolverhamptonu zatím hostuje z Girony za přibližně 7 milionů eur. Natrvalo by měl smlouvu na Molineux Stadium podepsat příští rok až do léta 2030. Celková přestupová částka bude činit přes 30 milionů eur.

"Krejčí stojí za každou penny. Lídr, kterého tenhle tým zoufale potřeboval," vyjádřil se fanoušek Stu. "Je to nakonec náš nejlepší přestup. Naprosté monstrum a největší materiál na kapitána, jaký teď máme," doplnil Bren. "Udělejte Krejčího kapitánem," dodal Chris Tyler.

Krejčí prakticky okamžitě okouzlil fanoušky a jak se zdá, navýsost spokojen s ním je i kouč Pereira.

Český univerzál tak jistě nebude chybět v základní sestavě ani v sobotu večer, kdy se Wolves v rámci Premier League představí na hřišti favorizovaného Tottenhamu. V lize přitom nutně potřebují zabrat. Po pěti kolech jsou poslední s pěti porážkami a děsivým skóre 3:12.

