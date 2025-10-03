Krejčí je mezi Vlky měsíc a už je v klubu za hvězdu. Cenu dostal v posilovně

Bývalý kapitán Sparty obdržel cenu v tréninkovém centru v Compton Parku od spoluhráče Fera Lópeze. "Vážím si toho. Nečekal jsem to o to víc, když jsem cenu dostal v posilovně, takže jsem překvapený. Ani nevím, kdo hlasoval, jak to chodí, ale jsem za cenu vážně rád, vždyť jsem tu první měsíc. Jsem za trofej moc vděčný, ale obecně za to, že jsem tady," uvedl Krejčí s úsměvem do mikrofonu klubové televize.
Ve Wolverhamptonu si cení jeho všestrannosti, kterou na úvod angažmá prokázal. "Hrál na dvou různých pozicích ve třech různých systémech a při debutu proti Newcastlu působil sebejistě i ve středu pole. Tam zůstal i proti Leedsu, když po průniku a jistém zakončení vstřelil svůj první gól v Premier League," uvedl klub.
Krejčí se pak přesunul do obrany a pomohl "Wolves" k vítězství 2:0 v Ligovém poháru nad Evertonem, když založil akci před úvodním gólem. Solidní výkon podal i v posledním remízovém utkání s Tottenhamem, kde tým použil rozestavení jak se čtyřmi, tak i se třemi obránci.
"První měsíc byl pro mě osobně opravdu důležitý. Byl jsem rád, že jsem začal hrát v zápasech a být součástí týmu. Je velmi dobrý, atmosféra je také příjemná. Spousta vtipných kluků, ale také spousta dříčů," řekl rodák z Rosic.
Mužstvo Vítora Pereiry je nicméně po šesti kolech se ziskem jediného bodu poslední v ligové tabulce. "Myslím, že konec měsíce byl lepší než začátek, a tohle je pro mě nejdůležitější, že jsme vyhráli v poháru a podali velmi dobrý týmový výkon proti Tottenhamu. Věřím, že v tom budeme pokračovat i v příštím měsíci," uvedl Krejčí.
Zvyká si rychle. "Snažil jsem se co nejrychleji adaptovat, nejen na Premier League, ale i na náš styl hry. Doufám, že budu stále lepší a lepší, stejně jako naše výsledky. Věřím, že tady vybudujeme něco velkého a že to poroste," dodal.