Krejčí hrdinou, dal gól Manchesteru United. Odčinil smolný okamžik a Vlci mají bod

Gól českého obránce Ladislava Krejčího zajistil fotbalistům Wolverhamtonu v utkání 19. kola anglické ligy bod za remízu 1:1 na hřišti favorizovaného Manchesteru United.
Krejčí byl nejprve za smolaře. Ve 27. minutě totiž tečoval střelu Zirkzeeho tak, že gólman Sá byl zcela bez šance, a United se dostali do vedení.
Český zadák se vykoupil v závěru prvního poločasu, kdy hlavou po rohu srovnal svým druhým gólem v sezoně.
Poslední Wolverhampton pak na Old Trafford remízu udržel, i když měl i notnou dávku štěstí. V poslední minutě totiž dostal míč do sítě domácí Dorgu, jenže gól neplatil kvůli ofsajdu.
Vlci tak získali teprve třetí bod v sezoně.
Penaltově divoký průběh měl závěr prvního dějství utkání West Hamu s Brightonem, sudí Salisbury nařídil tři pokutové kopy během dvanácti minut.
Z prvního nejprve vyrovnal hostující Wellbeck, za tři minuty ale další neproměnil.
Pak dostal šanci z puntíku i Paquetá a znovu poslal Kladiváře do vedení. Po hodině hry však srovnal Veltman.
Tomáš Souček naskočil za West Ham až v 83. minutě, jeho celek je dál v sestupové v zóně.
Ve šlágru kola porazil vedoucí Arsenal jasně 4:1 Aston Villu a má pět bodů náskok na Manchester City, který odehrál o zápas méně.
Anglická fotbalová liga - 19. kolo:
Manchester United - Wolverhampton 1:1 (27. Zirkzee - 45. Krejčí), West Ham - Brighton 2:2 (10. Bowen, 45.+3 Paquetá z pen.- 32. Welbeck z pen., 61. Veltman), Burnley - Newcastle 1:3 (23. Laurent - 2. Joelinton, 7. Wissa, 90.+3 Guimaraes), Chelsea - Bournemouth 2:2 (15. Palmer z pen., 23. Fernández - 6. Brooks, 27. Kluivert), Nottingham - Everton 0:2 (19. Garner, 79. Barry), Arsenal - Aston Villa 4:1 (48. Gabriel, 52. Zubimendi, 69. Trossard, 78. Jesus - 90.+4 Watkins).
1.
Arsenal
19
14
3
2
37:12
45
2.
Manchester City
18
13
1
4
43:17
40
3.
Aston Villa
19
12
3
4
30:23
39
4.
Liverpool
18
10
2
6
30:26
32
5.
Chelsea
19
8
6
5
32:21
30
6.
Manchester United
19
8
6
5
33:29
30
7.
Sunderland
18
7
7
4
20:18
28
8.
Everton
19
8
4
7
20:20
28
9.
Brentford
18
8
2
8
28:26
26
10.
Newcastle
19
7
5
7
26:24
26
11.
Crystal Palace
18
7
5
6
21:20
26
12.
Fulham
18
8
2
8
25:26
26
13.
Tottenham
18
7
4
7
27:23
25
14.
Brighton
19
6
7
6
28:27
25
15.
Bournemouth
19
5
8
6
29:35
23
16.
Leeds
18
5
5
8
25:32
20
17.
Nottingham
19
5
3
11
18:30
18
18.
West Ham
19
3
5
11
21:38
14
19.
Burnley
19
3
3
13
20:37
12
20.
Wolverhampton
19
0
3
16
11:40
3
Plekanec prožil povedenou premiéru, připravil protivníkovi porážku
Hokejisté Kladna při premiéře nového trenéra Tomáše Plekance porazili ve 36. kole extraligy doma Karlovy Vary 3:1 a ukončili sérii sedmi porážek. Dvěma góly se na tom podílel finský útočník Niko Ojamäki. Pardubice zdolaly jen těsně 3:2 Litvínov, duel prvního týmu s posledním rozhodl v přesilové hře v 51. minutě obránce Jan Košťálek.
Zemřela Kennedyho vnučka, bylo jí 35 let. Bojovala s leukémií
Ve věku 35 let dnes zemřela vnučka někdejšího amerického prezidenta Johna F. Kennedyho Tatiana Schlossbergová, oznámila v příspěvku na facebooku Nadace knihovny Johnna F. Kennedyho.
Centrum obsadí stovky policistů i hasiči. Praha se chystá na příchod nového roku
V centru Prahy se o zajištění bezpečnosti budou o silvestrovské noci starat stovky policistů, svoji službu posílí i zdravotničtí záchranáři. Na Staroměstském náměstí vznikne stanoviště záchranné služby. Bude tam stát záchranářský vůz Golem, který disponuje 12 lůžky, a další sanitky.
ŽIVĚMír na Ukrajině je na obzoru, věří Tusk a další evropští státníci
Polský premiér Donald Tusk je přesvědčen, že mír na Ukrajině je na obzoru. Uvedl to po dnešní telekonferenci s evropskými spojenci a Kanadou. Také německý kancléř Friedrich Merz poznamenal, že mírový proces se posouvá vpřed.
Tak obří loupež Němci nepamatují. Nervózní klienti brali vykradenou spořitelnu útokem
Kořist v hodnotě přibližně 30 milionů eur (přes 727 milionů korun) si podle prvních odhadů vyšetřovatelů odnesli neznámí pachatelé při pondělním vloupání do trezoru pobočky spořitelny v západoněmeckém Gelsenkirchenu.