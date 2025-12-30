Přeskočit na obsah
Benative
30. 12.
Fotbal

Krejčí hrdinou, dal gól Manchesteru United. Odčinil smolný okamžik a Vlci mají bod

Sport

Gól českého obránce Ladislava Krejčího zajistil fotbalistům Wolverhamtonu v utkání 19. kola anglické ligy bod za remízu 1:1 na hřišti favorizovaného Manchesteru United.

Premier League - Manchester United v Wolverhampton Wanderers
Ladislav Krejčí slaví gól, který dal za Wolverhampton v utkání na stadionu Manchesteru UnitedFoto: REUTERS
Krejčí byl nejprve za smolaře. Ve 27. minutě totiž tečoval střelu Zirkzeeho tak, že gólman Sá byl zcela bez šance, a United se dostali do vedení.

Český zadák se vykoupil v závěru prvního poločasu, kdy hlavou po rohu srovnal svým druhým gólem v sezoně.

Poslední Wolverhampton pak na Old Trafford remízu udržel, i když měl i notnou dávku štěstí. V poslední minutě totiž dostal míč do sítě domácí Dorgu, jenže gól neplatil kvůli ofsajdu.

Vlci tak získali teprve třetí bod v sezoně.

Penaltově divoký průběh měl závěr prvního dějství utkání West Hamu s Brightonem, sudí Salisbury nařídil tři pokutové kopy během dvanácti minut.

Z prvního nejprve vyrovnal hostující Wellbeck, za tři minuty ale další neproměnil.

Pak dostal šanci z puntíku i Paquetá a znovu poslal Kladiváře do vedení. Po hodině hry však srovnal Veltman.

Tomáš Souček naskočil za West Ham až v 83. minutě, jeho celek je dál v sestupové v zóně.

Ve šlágru kola porazil vedoucí Arsenal jasně 4:1 Aston Villu a má pět bodů náskok na Manchester City, který odehrál o zápas méně.

Anglická fotbalová liga - 19. kolo:

Manchester United - Wolverhampton 1:1 (27. Zirkzee - 45. Krejčí), West Ham - Brighton 2:2 (10. Bowen, 45.+3 Paquetá z pen.- 32. Welbeck z pen., 61. Veltman), Burnley - Newcastle 1:3 (23. Laurent - 2. Joelinton, 7. Wissa, 90.+3 Guimaraes), Chelsea - Bournemouth 2:2 (15. Palmer z pen., 23. Fernández - 6. Brooks, 27. Kluivert), Nottingham - Everton 0:2 (19. Garner, 79. Barry), Arsenal - Aston Villa 4:1 (48. Gabriel, 52. Zubimendi, 69. Trossard, 78. Jesus - 90.+4 Watkins).

1.

Arsenal

19

14

3

2

37:12

45

2.

Manchester City

18

13

1

4

43:17

40

3.

Aston Villa

19

12

3

4

30:23

39

4.

Liverpool

18

10

2

6

30:26

32

5.

Chelsea

19

8

6

5

32:21

30

6.

Manchester United

19

8

6

5

33:29

30

7.

Sunderland

18

7

7

4

20:18

28

8.

Everton

19

8

4

7

20:20

28

9.

Brentford

18

8

2

8

28:26

26

10.

Newcastle

19

7

5

7

26:24

26

11.

Crystal Palace

18

7

5

6

21:20

26

12.

Fulham

18

8

2

8

25:26

26

13.

Tottenham

18

7

4

7

27:23

25

14.

Brighton

19

6

7

6

28:27

25

15.

Bournemouth

19

5

8

6

29:35

23

16.

Leeds

18

5

5

8

25:32

20

17.

Nottingham

19

5

3

11

18:30

18

18.

West Ham

19

3

5

11

21:38

14

19.

Burnley

19

3

3

13

20:37

12

20.

Wolverhampton

19

0

3

16

11:40

3

Plekanec prožil povedenou premiéru, připravil protivníkovi porážku

Hokejisté Kladna při premiéře nového trenéra Tomáše Plekance porazili ve 36. kole extraligy doma Karlovy Vary 3:1 a ukončili sérii sedmi porážek. Dvěma góly se na tom podílel finský útočník Niko Ojamäki. Pardubice zdolaly jen těsně 3:2 Litvínov, duel prvního týmu s posledním rozhodl v přesilové hře v 51. minutě obránce Jan Košťálek.

