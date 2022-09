Král dráždí šéfy Schalke. Vozí se luxusním lamborghini v barvách nenáviděného rivala

Letní posila Alex Král nenaplňuje svými výkony očekávání a postupně se vytratil ze základní sestavy fotbalistů Schalke, podle zpráv německého deníku Bild navíc dráždí český reprezentant fanoušky i šéfy klubu tím, že se prohání ulicemi Gelsenkirchenu v luxusním lamborghini v barvách úhlavního rivala.

Schalke nezastihl začátek sezony zrovna v nejlepší formě. Ze sedmi zápasů má nováček Bundesligy pouze šest bodů a je až na čtrnáctém místě tabulky.

Když o víkendu přišla porážka 0:1 s nenáviděným sokem Borussií Dortmund, atmosféra v klubu ještě zhoustla.

V kabině se tak podle nejčtenějšího německého deníku Bild řeší i témata, která nemají s fotbalem na první pohled příliš společného. Odnáší to prý také český záložník Alex Král. Před dvěma lety si totiž pořídil luxusní Lamborghini Huracan.

Kromě toho, že v sociálně tradičně slabším Gelsenkirchenu je podle šéfů klubu jízda sporťákem za zhruba šest milionů korun zbytečně provokativní, dráždí vedení a fanoušky Schalke i tím, že je vůz vyvedený ve žluto-černých barvách. Tedy v kombinaci, kterou vyznávají právě "vestfálské vosy" z Dortmundu.

V roce 2020 ovšem ještě Král nemohl tušit, že jednou zamíří právě do Schalke. Tehdy zářil v dresu Spartaku Moskva.

"Chcete mít zítra to, co nemáte dnes? Pak udělejte dnes to, co jste nedělali včera," napsal tenkrát odchovanec Moravské Slavie Brno k obrázku s nablýskaným žihadlem.

Po přestupu z Moskvy se ale českému reprezentantovi přestalo dařit. Ve West Hamu se usadil na lavičce a podobný osud ho po pár zápasech potkal i v německé Bundeslize. Proti Dortmundu si zahrál jen posledních 15 minut.

Přesto nechybí v nominaci české reprezentace pro nadcházející duely Ligy národů s Portugalskem a ve Švýcarsku.