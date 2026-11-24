Český brankář Matěj Kovář v 5. kole fotbalové Ligy mistrů pětkrát inkasoval při porážce PSV Eindhoven 1:5 na hřišti lídra soutěže Realu Madrid, který udržel stoprocentní bilanci. Linec se záložníkem Kryštofem Daňkem v základní sestavě prohrál 0:1 s Bodö/Glimt.
Arsenal remizoval 1:1 s Dortmundem, Manchester City hrál 2:2 s Neapolí. Bez bodu zůstává Slovan Bratislava po domácí porážce 0:2 s Betisem Sevilla.
Como zdolalo 1:0 AEK Atény, stejným výsledkem zvítězil doma i Galatasaray nad Aston Villou. Lipsko si poradilo 3:1 s Lens. Porto uspělo 1:0 v Rotterdamu proti Feyenoordu.
PSV odehrál v Madridu výborný první poločas a po Perišičově penaltě vedl 1:0, po změně stran se ale obraz hry úplně změnil a v 64. minutě už to bylo 3:1 pro Real.
Přesnou střelou k tyči vyrovnal Valverde a následně Bellingham otočil skóre výstavním volejem vnějším nártem. Poté se dvakrát prosadil Mbappé, jenž se dotáhl se šesti góly do čela tabulky střelců. Pojistku přidal Vinícius Júnior. PSV prohrál podruhé za sebou a má čtyři body.
Daněk proti Bodö/Glimt odehrál 73 minut, krátce před vystřídáním obdržel žlutou kartu. Ve druhé minutě nastavení tak už nebyl na hřišti u Helmersonovy hlavičky, po které míč o centimetry překročil brankovou čáru.
Norský celek má sedm bodů a ve společné tabulce 36 mužstev se posunul před Linec.
Podruhé v soutěži ztratil Arsenal, jemuž k vítězství nepomohla ani brzká Gyökeresova branka. V 55. minutě vyrovnal střelou na přední tyč Beier. Remízou se obě mužstva udržela v elitní osmičce neúplné tabulky. Do vyřazovací fáze projde 24 týmů, nejlepších osm postoupí přímo do osmifinále.
Mimo postupové příčky je stále Neapol, která na hřišti Manchesteru City dvakrát vedla. Všechny góly padly po změně stran.
Na Höjlundovu trefu odpověděl Bouaddi a na Langův zásah v 86. minutě Cherki. „Citizens“ po sedmi letech inkasovali v deseti soutěžních zápasech v řadě.
Como v minulém kole zaznamenalo rekordní vítězství 9:1 v Lens, proti AEK Atény si vystačilo s jediným gólem.
V 57. minutě Milla ranou zpoza vápna trefil horní roh brány a napravil Da Cunhovu neproměněnou penaltu z prvního poločasu. Italský celek vyhrál počtvrté a je na třetím místě tabulky, AEK je po čtvrté porážce za sebou na 31. pozici.
Zbývajících devět utkání 5. kola ligové fáze včetně zápasu Slavia - Villarreal je na programu ve středu.
Fotbalová Liga mistrů - 5. kolo:
Bodö/Glimt - LASK Linec 1:0 (0:0)
Branka: 90.+2 Helmersen. Rozhodčí: Meler (Tur.).
Galatasaray Istanbul - Aston Villa 1:0 (0:0)
Branka: 77. Gül. Rozhodčí: Siebert (Něm.).
Arsenal - Dortmund 1:1 (1:0)
Branky: 10. Gyökeres - 55. Beier. Rozhodčí: Mariani (It.).
Como - AEK Atény 1:0 (0:0)
Branka: 57. Milla. Rozhodčí: Rojas (Šp.).
Feyenoord Rotterdam - FC Porto 0:1 (0:1)
Branka: 2. vlastní Targhalline. Rozhodčí: Peljto (Bosna a Herc.).
Manchester City - Neapol 2:2 (0:0)
Branky: 67. Bouaddi, 86. Cherki - 55. Höjlund, 76. Lang. Rozhodčí: Kovács (Rum.).
Lipsko - Lens 3:1 (2:0)
Branky: 9. a 90.+4 Nusa, 6. Raum - 58. Udol. Rozhodčí: Kružliak (SR).
Real Madrid - PSV Eindhoven 5:1 (0:1)
Branky: 64. a 84. Mbappé, 50. Valverde, 60. Bellingham, 87. Vinícius Júnior - 32. Perišič z pen. Rozhodčí: Eskäs (Nor.).
Slovan Bratislava - Betis Sevilla 0:2 (0:1)
Branky: 43. a 57. Hernández. Rozhodčí: Brisard (Fr.).
Tabulka:
1.
Real Madrid
5
5
0
0
18:8
15
2.
Paris St. Germain
4
4
0
0
20:5
12
3.
Como
5
4
0
1
20:6
12
4.
Betis Sevilla
5
4
0
1
10:6
12
5.
Arsenal
5
3
2
0
9:4
11
6.
Manchester City
5
3
1
1
14:9
10
7.
Dortmund
5
3
1
1
8:6
10
8.
FC Barcelona
4
3
0
1
14:6
9
9.
Aston Villa
5
3
0
2
12:7
9
10.
Liverpool
4
3
0
1
14:10
9
11.
FC Bruggy
4
3
0
1
11:7
9
12.
Sporting Lisabon
4
3
0
1
8:4
9
13.
Galatasaray
5
3
0
2
9:9
9
14.
Bayern Mnichov
4
2
2
0
12:5
8
15.
Stuttgart
4
2
1
1
7:4
7
16.
Bodö/Glimt
5
2
1
2
5:9
7
17.
Inter Milán
4
2
0
2
8:6
6
18.
Linec
5
2
0
3
10:10
6
19.
Manchester United
4
2
0
2
8:8
6
20.
FC Porto
5
2
0
3
7:7
6
21.
Lipsko
5
2
0
3
8:12
6
22.
Fenerbahce
4
1
2
1
6:11
5
23.
AS Řím
4
1
1
2
10:8
4
24.
Šachtar Doněck
4
1
1
2
4:4
4
25.
Stavanger
4
1
1
2
9:10
4
26.
Atlético Madrid
4
1
1
2
4:5
4
27.
Neapol
5
1
1
3
8:13
4
28.
PSV Eindhoven
5
1
1
3
4:9
4
29.
Villarreal
4
1
0
3
8:14
3
30.
Sabah
4
1
0
3
4:10
3
31.
AEK Atény
5
1
0
4
5:12
3
32.
Feyenoord Rotterdam
5
1
0
4
4:12
3
33.
Lens
5
1
0
4
5:19
3
34.
Slavia Praha
4
0
1
3
5:9
1
35.
Lille
4
0
1
3
4:10
1
36.
Slovan Bratislava
5
0
0
5
1:19
0
Newslettery
Nejnovější články ze Sportu
Góly, rekordy i příběhy za nimi. Každé ráno vám pošleme výsledky, rozhovory a aktuální dění ze světa sportu přehledně na jednom místě.
Nejnovější články z Kultury
Na co se podívat, co poslouchat a do čeho se začíst? Každý čtvrtek o všem, co stojí za pozornost v české i světové kultuře.
Dvě investice se stejným výnosem. Bondster vás ochrání, druhá z vás udělá developera.
Stejných 8 % ročně, dvě odlišná rizika. Rozhoduje pořadí, v jakém se dostanete k penězům.
Kongres bude vyslýchat šéfa Nvidie. Firma čelí vyšetřování kvůli obchodům s Čínou
Šéf amerického výrobce čipů Nvidia Jensen Huang bude 1. prosince čelit výslechu ve třech výborech Sněmovny reprezentantů amerického Kongresu, zatímco jeho firma bude ve Washingtonu představovat nové produkty na konferenci GTC.
Americké rozvědky čelily kybernetickému útoku, unikly při něm některé informace
Americká Ústřední zpravodajská služba (CIA) a úřad ředitele amerických tajných služeb (ODNI) nedávno odhalily narušení kybernetické bezpečnosti, které vedlo k úniku některých informací nepodléhajících utajení. S odkazem na informované zdroje o tom v úterý napsal deník The New York Times (NYT).
Přijel jsem sem umřít, přiznal Macháč. Kanadský komentátor přišel s odvážnou prognózou
Ten zápas pro něj znamenal hodně. Tomáš Macháč zajistil českým tenistům vedení ve čtvrtfinále Davisova poháru nad Kanadou 1:0 na zápasy a položil tak základ postupu do semifinále. V sezoně, kdy se sbíral ze zranění i bídné formy, je to pro něho důležitý moment v kariéře. Jeho výkon zaujal i zahraniční komentátory.
Recept na Spartu funguje, Kometa ji skolila počtvrté v řadě. Dynamo doma nadělovalo
Hokejisté Brna zvítězili ve 22. kole extraligy nad Spartou 3:0. Vítězný gól dal v čase 28:11 Hynek Zohorna, jeho bratr Tomáš v závěru utkání přidal druhý gól a do prázdné branky se trefil Jakub Flek. Pardubické Dynamo rozstřílelo Vítkovice 8:1 a zase stáhlo náskok vedoucího Třince.